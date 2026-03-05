Mechanical Buddy Universe tome 1

Mechanical Buddy Universe (Mechanical Buddy Universe 1.0) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Square-Enix (7 volumes + un tome 0). L'androïde mercenaire et son fils adoptif. La jeune tireuse d'élite et son partenaire IA. La soldate à la retraite et son fidèle mécha. La servante humaine et son maître robot. Ces quatre duos ont peut-être trouvé la paix après la fin de la Grande Guerre, mais les menaces rôdent toujours à chaque tournant…Voici la suite des aventures d'un androïde humanoïde ayant accompli sa mission initiale. Cet androïde est un enfant abandonné, né de la guerre. Leur rencontre a lieu dans un monde désolé. La machine et l'humain deviennent alors parent et enfant. Le volume précédent semble être conçu comme un prototype ou un aperçu des coulisses de sa création. Même pour un même épisode, les différentes perspectives enrichissent la psychologie des personnages, ce qui est très intéressant. Les publications sur les réseaux sociaux (dans le volume précédent) laissaient au lecteur le soin de combler les lacunes à sa guise, tandis que la version sérialisée offre un matériau solide pour approfondir la personnalité des personnages et expliquer le véritable déroulement des événements, ce qui me ravit. Le fait que le dessin soit désormais réalisé au stylo donne à de nombreuses cases un aspect net et précis, très agréable à regarder. On y retrouve également des passages stylisés qui rappellent le travail de Naito. Dans un futur lointain, des armes mobiles sauvages sillonnent les terres désolées. Rainy, un garçon élevé par son droïde maternel Blau, mène une vie difficile dans ce monde désolé. Bientôt, des tireurs d'élite comme « Hawkeyes » et des pilotes d'armes mobiles comme « Weeping Woman » commencent à apparaître autour de lui. Les droïdes et les IA, qui ne devraient être que la construction et le raisonnement de programmes accumulés, possèdent manifestement un « cœur » équivalent à la conscience de soi. Ils élèvent des enfants humains avec le même amour que les leurs, assistent avec dévouement des jeunes filles pleines de vie, soutiennent d'autres rêves solitaires, ou engagent des conversations avec des femmes d'âge mûr, mêlant ironie et humour, les accompagnant au quotidien comme au combat. Il peut s'agir là de fantasmes liés à la singularité que l'IA pourrait un jour atteindre, ou peut-être des « espoirs de ceux qui souhaitent l'impossible », mais une chose est sûre, que cela se réalise ou non, c'est assurément plus onirique. Quiconque s'en moque n'est pas le bienvenu auprès de l'auteur dès le départ. La version sérialisée conserve tout son charme. Si les histoires sont pour la plupart prévisibles, le choix des sujets, le style graphique et la sobriété avec laquelle l'auteur évite les explications superflues nous plaisent beaucoup.Cette histoire, centrée sur des mechas et mettant en scène un mélange hétéroclite de personnages, fonctionne à merveille. Chaque élément s'imbrique parfaitement et l'intrigue, grâce à ses fils narratifs interconnectés, conserve un bel équilibre. Plutôt que de la considérer comme un complément direct à l'univers Mechanical Universe, on pourrait la qualifier de préquelle. Quoi qu'il en soit, les deux œuvres sont excellentes.Date de parution : 05 Mars 2026Editions : Ki-oon