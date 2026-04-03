Scotland épisode 5

Après des années d'absence, l'agent du MI6 Kathy Austin est de retour en Écosse où elle a hérité de la maison de sa défunte tante Imelda dans le village côtier de Kilwood. Mais dès son arrivée dans les Highlands, son quotidien s'est beaucoup compliquée. Non seulement l'incendie de la villa ne serait pas accidentel mais le visage de sa tante, victime d'une crise cardiaque, affichait une grimace pas du tout naturel. Pour ne rien arranger, de mystérieux agroglyphes ont été repérés dans la région et un homme a fini encastré dans un mur ! Les événements troublants ont toujours fait parti du mythe de l'Écosse, ce n'est pas pour rien que le mystère attire les scientifiques, les complotistes et les espions de tous lieux. Une chose est sure : Tout les événements sont liés et Kathy devra plonger dans son passé pour espérer dénouer les fils de l'intrigue. Avec le Constable, Kathy est tombée sur un polyèdre qui bloquait la route. Mais en tentant de le toucher, il a aussitôt disparu. Pendant ce temps, l'autopsie du cadavre encastré dans le mur de l'église commence à intriguer et les étrangers continuent leur recherches. Kathy Austin se rapproche de plus en plus de la vérité. D'où viennent ces individus excentriques et leur technologie particulièrement avancée ? D'une galaxie lointaine, ou du futur ? Ce n'est pas aussi simple de répondre ...Après ses aventures et ses enquêtes extraordinaires au Kenya, en Namibie et en Amazonie, l'agent secret britannique Kathy Austin conclut son séjour en Écosse avec ce cinquième volume. Les nombreux mystères soulevés au cours de l’aventure trouvent enfin leur conclusion. Force est de reconnaître que les intrigues sont nombreuses et s’imbriquent parfaitement bien. Dès les premières pages, les inconnus nous révèlent qu'ils viennent d'un autre présent et qu'ils ont utilisé une machine qui dématérialise les corps pour se propulser dans l'Ecosse de 1964. Des balises étaient censés les aider à "atterir" dans une zone sans danger, mais c'est un ratage sur quasiment toute la ligne et qui explique la série de noyades ou encore l'homme retrouvé encastré dans un mur. Bref, l'explication laisse Kathy quelque peu pensive (après des aliens, des hommes du futur, que va-t-il lui arriver encore ?), mais elle finit par accepter l'idée de voyageurs du temps ayant fui le fascisme d'une autre temporalité. Kathy va devoir aider les quatre survivants à s'adapter à leur nouvelle époque, mais elle a toujours des affaires de coeur sur la conscience à régler. Notre trio d’auteurs nous livre une conclusion convaincante qui ne laisse pas le lecteur sur sa faim comme c’est trop souvent le cas. Les missions de Kathy Austin se bonifient avec le temps et cette série est particulièrement plaisante. Le scénario reste captivant grâce aux nombreux événements qui se produisent. Les dessins sont dans la lignée des précédents, beaux, dans une ambiance rétro et pluvieuse propre aux terres d'Ecosse. Une vraie madeleine de Proust pour ceux qui ont dévoré les BD des années 70 qui foisonnaient d’histoires de soucoupes volantes passionnantes ! C’est assez incroyable de voir à quel point ces aventures de Kathy Austin remplissent leur mission de nous divertir comme avec un bon film au cinéma. C’est la même recette que les cycles précédents pour un « page-turner » efficace.Ce tome conclusif de Scotland apporte toutes les réponses qu'on attendait, tout en restant cohérent avec les précédents. Bertrand Marchal a réalisé une fois de plus des planches magnifiques : expressions, attitudes des personnages, ambiances sur la lande écossaise, tout est très réussi. Vivement le prochain cycle qui se déroulera à Hong Kong !Date de parution : 27 Fevrier 2026Editions : Dargaud