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Unit4 accélère sur le sourcing digital avec Scanmarket et renforce son virage IA
Publié le 15/04/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Cette dynamique s’accompagne d’une nouvelle reconnaissance par Info-Tech Research Group, qui positionne l’éditeur comme leader dans son rapport 2026 Strategic Sourcing Data Quadrant. Une distinction obtenue pour la deuxième année consécutive, basée sur des retours utilisateurs vérifiés, qui souligne la maturité de la solution et la satisfaction client sur le long terme.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte d’investissement soutenu dans l’innovation produit. Unit4 poursuit en particulier l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de son offre S2C, un axe structurant de sa feuille de route à horizon 2030.

Sur le terrain, l’éditeur observe à la fois une extension des usages chez ses clients existants et une accélération des nouveaux déploiements. Des organisations comme Afa Insurance en Suède, NG Nordic dans les services environnementaux, la coopérative britannique Southern Co-Op ou encore l’University of East Anglia ont récemment adopté la plateforme pour structurer et digitaliser leurs processus d’achats.

Le positionnement de Scanmarket repose largement sur la perception des utilisateurs finaux. Les analyses Data Quadrant d’Info-Tech s’appuient en effet sur des évaluations terrain, mettant en avant les performances concrètes des solutions. Dans ce cadre, Scanmarket se distingue notamment sur l’organisation d’événements de sourcing (eRFx), les capacités d’enchères électroniques (eAuction) et la gestion du cycle de vie des contrats.

Pour Phil Bode, Principal Advisory Director chez Info-Tech Research Group, les attentes des entreprises évoluent clairement : la priorité se déplace vers une meilleure exploitation des données et une gouvernance renforcée des fournisseurs. Le retour sur investissement ne se limite plus aux économies réalisées, mais repose de plus en plus sur la qualité des décisions et la maîtrise des risques contractuels.

Face à ces enjeux, Unit4 mise sur une approche pragmatique de l’intelligence artificielle. L’intégration débute par la gestion des contrats, où l’IA permet d’automatiser l’extraction des données, de synthétiser les clauses clés et de générer des alertes proactives. L’objectif est d’accélérer les cycles d’exécution tout en améliorant la visibilité et la conformité.

Parallèlement, l’éditeur modernise en profondeur son module eAuction. Une nouvelle interface utilisateur, associée à une architecture backend revue, vise à améliorer à la fois l’expérience et les performances, dans un contexte où les enchères électroniques gagnent en importance dans les stratégies d’achats.

Cette évolution est saluée par les utilisateurs historiques. Chez Associated British Foods, où Scanmarket est déployé depuis plusieurs années, la refonte du module eAuction est perçue comme une continuité logique d’un outil déjà reconnu pour son ergonomie et ses fonctionnalités. Le groupe met en avant la collaboration avec Unit4 dans la construction de la feuille de route produit.

Pour Jean de Villiers, Chief Customer Officer chez Unit4, cette dynamique valide la stratégie de l’éditeur : proposer une plateforme à la fois complète, intuitive et orientée données, capable d’accompagner la transformation digitale des achats.

Enfin, Unit4 élargit son périmètre en explorant les spécificités du secteur public. Des travaux sont en cours autour de l’intégration de portails d’achats publics et des exigences de conformité propres à ces organisations. L’objectif est clair : adapter les capacités S2C aux contraintes du secteur tout en contribuant à simplifier les գործընթաց et à optimiser les coûts.
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