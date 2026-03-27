GreedFall : The Dying World est la suite du RPG acclamé GreedFall. Sorti en 2019, le premier opus a conquis le public grâce à une intrigue captivante, l'exploration et des combats typiques des RPG, le tout avec une narration immersive. Ce nouvel épisode est resté plus de deux ans en Accès Anticipé sur Steam avant d'enfin être lancé sur consoles. L'intrigue de GreedFall : The Dying World s'articule autour de la lutte pour la survie dans un monde ravagé par une maladie inconnue, un fléau qui décime la population et transforme la nature même de la planète. L'atmosphère sombre et oppressante est palpable dès les premières minutes, avec des décors qui reflètent l'effondrement d'une société où l'espoir est une denrée rare. Notre protagoniste, un nouveau personnage par rapport au premier opus, se retrouve plongé dans une guerre entre factions, chacune poursuivant ses propres intérêts : résoudre la crise ou l'exploiter à son avantage. Vous n'incarnez ni un colonisateur ni un diplomate, mais un habitant de l'île de Teer Fradee. L'histoire se déroule avant les événements du premier jeu et s'attarde sur les débuts de la colonisation et son impact sur la population insulaire. Grâce à une longue introduction qui occupe près de six heures, vous pourrez constater comment les colonisateurs exploitent les ressources de l'île, souvent avec des conséquences désastreuses, perturbant ainsi l'équilibre de l'écosystème et causant de vives inquiétudes aux insulaires. Après des événements tragiques, notre personnage est kidnappé et transporté loin de sa terre natale, sur le continent de Gacane, le même « monde mort » que dans le premier opus. Tandis que vous luttez pour survivre et retrouver votre chemin, vous vous retrouvez peu à peu mêlé aux intrigues politiques des grandes puissances et, avec vos compagnons, vous apprenez que chaque empire recèle des secrets et que nul n'est innocent.Dans GreedFall : The Dying World, chaque faction a sa propre vision de la lutte contre le fléau, et les choix du joueur influenceront non seulement l'issue des alliances, mais aussi la nature même du monde. Le récit est riche en rebondissements, avec des moments qui obligent le joueur à réfléchir aux conséquences de ses actes. L'intrigue est intimement liée aux thèmes de la décadence et du sacrifice , créant un univers narratif captivant qui contraint souvent le joueur à faire des choix difficiles. Comme dans le premier opus, les choix ont une réelle importance dans GreedFall II . Ils influencent non seulement le destin du protagoniste, mais aussi celui des personnages secondaires et du monde lui-même. Cela confère une immersion et une profondeur exceptionnelles à l'intrigue, faisant de chaque décision un moment de réflexion. Bien que certaines dynamiques narratives puissent paraître familières, le jeu parvient à captiver le joueur grâce à des personnages bien développés et une histoire qui n'hésite pas à aborder des thèmes difficiles. Et bonne nouvelle pour les fans : GreedFall : The Dying World est bien sur localisé en français. Le principal problème réside dans le rythme de l'intrigue, très inégal. Le démarrage est long et il faut de nombreuses heures avant de ressentir un minimum de liberté. Au début, le jeu nous enchaîne les problèmes sans nous laisser le temps de découvrir son univers. De plus, dès le départ, il semble opposer le bien au mal, alors que nous aurions préféré une vision moins simpliste, avec des indigènes bons et des colonialistes méchants. . En revanche, les compagnons qui nous accompagnent dans cette aventure sont des personnages bien écrits, dotés de style et de personnalité. Le doublage est excellent et donne encore plus de vie à leurs interactions. Ils participent activement, n'hésitent pas à exprimer leur désaccord et nous aident souvent à surmonter les difficultés. Leurs quêtes secondaires, bien que non essentielles à l'histoire principale, approfondissent les personnages et sont plutôt bien écrites, même si certaines se terminent un peu abruptement.Le gameplay de GreedFall II: The Dying World conserve de nombreux éléments du premier opus, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui enrichissent l'expérience globale. Le système de combat reste axé sur l'action tactique, avec la possibilité de mettre le jeu en pause pour planifier ses actions, mais de nouvelles armes et capacités dynamisent les combats. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, on trouve les Arts de Combat , une série de techniques avancées permettant de combiner attaques physiques et magie pour créer des combos dévastateurs. Cette fonctionnalité offre aux joueurs une plus grande variété tactique, rendant chaque affrontement unique. L'exploration a également été améliorée. Alors que le premier GreedFall proposait des zones de jeu plus restreintes, The Dying World offre des cartes plus vastes et plus détaillées, créant un monde véritablement vivant. Les quêtes secondaires, bien que pas toujours originales, sont bien intégrées au récit et offrent souvent des récompenses intéressantes , tant en termes d'équipement que de progression narrative. Les interactions avec les personnages secondaires sont également plus approfondies et proposent des options de dialogue qui peuvent influencer le déroulement des quêtes. L'artisanat est un autre élément qui a bénéficié d'une attention particulière. Les armes et les armures peuvent désormais être personnalisées plus finement, avec des modifications qui améliorent les statistiques ou confèrent des capacités spéciales. Ce système de personnalisation fait de l'équipement un élément fondamental du gameplay, incitant les joueurs à explorer chaque recoin du monde pour trouver les matériaux nécessaires. Bien que certaines mécaniques de jeu puissent sembler familières, le système de progression et les nouveautés font de GreedFall II un titre qui offre des heures de divertissement, malgré une certaine répétitivité des combats à la longue ( un petit défaut qui pourrait être corrigé dans de futures mises à jour ).Artistiquement , GreedFall : The Dying World conserve le style distinctif de son prédécesseur, avec un univers mêlant baroque, Renaissance et influences fantastiques. Les villes sont richement détaillées, avec une architecture majestueuse et des atmosphères décadentes qui reflètent la crise du monde du jeu. Les personnages sont bien réalisés, et si certaines animations faciales peuvent paraître un peu rigides, la conception globale est d'un excellent niveau. Techniquement, le jeu offre une expérience efficace sur PS5 mais qui pourrait être encore peaufinée : Si GreedFall II brille par son utilisation des textures et des effets de lumière, qui créent des environnements évocateurs et immersifs, en mode performance, les détails sont flous et des objets apparaissent soudainement, ce qui nuit à l'expérience visuelle globale. En mode qualité, le rendu est meilleur, mais reste limité à 30 images par seconde. De nombreuses chutes de framerate sont constatées dans les villes, des personnages disparaissent parfois et les cinématiques sont coupées brutalement Ceux qui ont joué à la trilogie Dragon Age retrouveront des sensations fortes grâce à son système de combat tactique. Cependant, la prise en main des combats est difficile avec une manette, car il faut beaucoup de temps pour positionner correctement chaque classe. La bande-son, composée de morceaux orchestraux, s'accorde parfaitement à l'atmosphère du jeu, amplifiant les moments les plus dramatiques et conférant aux combats une dimension épique. Les effets sonores sont tout aussi soignés, avec des ambiances sonores qui contribuent à créer un univers vivant et vibrant. Le doublage est de bonne facture, les voix parvenant à transmettre avec conviction les émotions des personnages.GreedFall : The Dying World s'avère être une suite digne de son prédécesseur, enrichissant l'univers créé par Spiders sans renier ce qui a fait le succès du premier opus. Le jeu présente un scénario mature, une ambiance réussie et des quêtes où les choix du joueur ont un impact. Cependant, le jeu souffre également d'une certaine répétitivité et de bugs sur consoles, problèmes qui pourraient être résolus via des mises à jour. Reste que le destin du studio Spiders ne lui appartient plus vraiment ...