Mario Tennis Fever

Nous en sommes arrivÃ©s au point oÃ¹ nous pouvons sans cesse reprocher Ã CAMELOT de ne pas nous avoir offert un nouvel opus dans l'univers de Golden Sun. Ses RPG nous manqueront terriblement. Cependant, force est de constater que le studio a rÃ©alisÃ© des merveilles avec la sÃ©rie Mario Tennis. L'Ã©volution au fil des ans est plus qu'Ã©vidente. Chaque jeu de la sÃ©rie a quelque chose Ã offrir au joueur. Nul doute que le parcours, jusqu'ici, a Ã©tÃ© sans embÃ»ches. Il y a eu (et il y a encore) des moments forts et des moments plus faibles, des ajouts bienvenus et des Ã©lÃ©ments de gameplay dont on se demande parfois l'utilitÃ©. MalgrÃ© tout, les jeux Mario Tennis garantissent au moins plusieurs heures de divertissement, que ce soit en solo ou entre amis. Le tennis est un sport passionnant, et son association avec l'univers de Mario offre des expÃ©riences captivantes qui durent des heures. Et si l'on ne voyait plus des athlÃ¨tes enflammer les courts avec leurs prouesses athlÃ©tiques exceptionnelles, on prÃ©fÃ©rerait voir des personnages comme les frÃ¨res Mario, les princesses Peach et Daisy, Bowser et toute la famille Koopa, et bien d'autres encore. AprÃ¨s tout, quand on joue au tennis avec Mario et ses amis, Ã§a dÃ©gÃ©nÃ¨re vite ! Ce n'est pas un jeu de services simples, mÃªme s'ils sont parfois impressionnants. Ce n'est pas juste un Ã©change de balles, de feintes, de tours et de manÅ“uvres. Il s'agit d'un jeu de sport oÃ¹ le choix du personnage, mais aussi celui de la raquette, sont dÃ©terminants. Mario et tous les autres personnages jouables possÃ¨dent un style de jeu et des statistiques propres, bien connus des fans de la sÃ©rie. DÃ©sormais, il ne suffit plus d'effectuer le bon mouvement ; le choix stratÃ©gique de la raquette est tout aussi important. Chaque raquette ayant ses propres caractÃ©ristiques, le joueur dÃ©couvrira trÃ¨s vite que les bons choix permettent de construire progressivement un match passionnant, voire plus encore.Cependant, il ne faut pas se prÃ©cipiter. Il ne s'agit pas des capacitÃ©s telles que nous les avons dÃ©couvertes et utilisÃ©es dans Mario Tennis Aces . Dans Mario Tennis Fever, les capacitÃ©s sont indissociables d'un mÃ©canisme de jeu central : les raquettes frÃ©nÃ©tiques. D'une simple pression sur un bouton, le personnage que l'on contrÃ´le peut lancer un Coup FiÃ¨vre sur son adversaire. Ce coup est plus puissant qu'un coup normal et offre un effet diffÃ©rent selon le type de raquette utilisÃ©e. Ainsi, on peut voir des flammes jaillir du camp adverse, des mini-volcans exploser et cracher de la lave, et bien d'autres effets qui peuvent faire la diffÃ©rence lorsque la partie atteint un tournant. De plus, dans certaines circonstances, un joueur peut repousser un tir de FiÃ¨vre et en retourner l'effet nÃ©gatif contre son adversaire. Le jeu parvient ainsi, avec ingÃ©niositÃ©, Ã offrir Ã chaque joueur des chances Ã©gales de victoire. Et heureusement, toutes ces capacitÃ©s, associÃ©es aux raquettes, ne sont pas disponibles dÃ¨s le dÃ©part, contrairement Ã Mario Tennis Fever. Le joueur devra se dÃ©mener pour dÃ©bloquer toutes les raquettes et tous les personnages. Cela se fera principalement en mode hors ligne, mais aussi en mode Aventure, qui fait son grand retour et se prÃ©sente sous un jour bien plus renouvelÃ©, frais et amusant que celui d'Aces. Il faut d'ailleurs signaler Mario Tennis Fever est tout simplement magnifique. Ses graphismes Ã©poustouflants et colorÃ©s, ses animations de personnages excellentes et ses super coups raffinÃ©s, dont les effets sont visibles directement sur le court, sont vÃ©ritablement impressionnants.Mais reprenons depuis le dÃ©but. Ã€ la veille du grand tournoi de tennis du Royaume Champignon, l'un des participants tombe gravement malade, mettant le championnat en pÃ©ril. Et alors que tout semble perdu, la solution surgit lÃ oÃ¹ personne ne l'attend â€“ ou, peut-Ãªtre, ne peut l'attendre. Une fois de plus, le duo destructeur, Wario et Waluigi, rÃ©apparaissent devant Mario et ses amis, leur proposant un voyage. Un voyage vers une Ã®le isolÃ©e, oÃ¹ pousse le fruit d'or capable de guÃ©rir le joueur malade. Mario et ses compagnons dÃ©cident de leur faire confiance et de se rendre sur l'Ã®le, oÃ¹ ils tomberont eux aussi sous l'emprise d'une crÃ©ature malÃ©fique. Et s'ils avaient rÃ©ussi Ã s'emparer du fruit d'or ? L'entitÃ© malÃ©fique les aurait alors transportÃ©s dans le passÃ©, les transformant en bÃ©bÃ©s. Et c'est ainsi que BÃ©bÃ© Mario, BÃ©bÃ© Luigi et les autres bÃ©bÃ©s personnages que l'on dÃ©couvre pour la premiÃ¨re fois se lancent dans une mission : guÃ©rir le joueur malade, mais aussi vaincre cette force qui menace de les ramener Ã leur forme originelle. Comme dans Mario Tennis Aces, le mode Aventure vient complÃ©ter le jeu en proposant une histoire qui s'appuie sur les mÃ©caniques de jeu classiques. ComparÃ© Ã son prÃ©dÃ©cesseur, le mode Aventure de Mario Tennis Fever est nettement plus abouti. L'histoire dure environ cinq heures, voire un peu moins pour les joueurs qui ne suivront pas l'intÃ©gralitÃ© du programme d'entraÃ®nement Ã l'AcadÃ©mie de tennis.Ce jeu de cinq heures, cependant, est une expÃ©rience hilarante et riche en gameplay qui ne manquera pas de captiver le joueur. CommenÃ§ons par parler des BÃ©bÃ©s eux-mÃªmes. La derniÃ¨re fois qu'un jeu leur a donnÃ© un rÃ´le aussi important, c'Ã©tait dans Mario et Luigi : Les FrÃ¨res du Temps, oÃ¹ les versions bÃ©bÃ©s des deux protagonistes ont fait une entrÃ©e triomphale. Les voilÃ de retour pour nous faire rire aux Ã©clats grÃ¢ce Ã leurs expressions et leurs interactions avec les autres personnages. La partie de l'histoire qui amÃ¨ne les BÃ©bÃ©s sur l'Ã®le nous Ã©loigne quelque peu du terrain habituel et nous plonge dans une sÃ©rie de mini-jeux variÃ©s. Ces mini-jeux sont conÃ§us pour ne pas lasser le joueur avec des objectifs de victoire trop Ã©levÃ©s, mais aussi pour lui permettre de bien comprendre les mouvements appris et de les utiliser pour surmonter les obstacles. En cinq heures, le joueur peut s'amuser tout en dÃ©bloquant des personnages et des raquettes qu'il pourra utiliser dans les autres modes de jeu. Nous faisons bien sÃ»r rÃ©fÃ©rence aux autres modes de jeu disponibles, qui enrichissent considÃ©rablement l'expÃ©rience et la rendent tout aussi divertissante que son prÃ©dÃ©cesseur. Les modes Tournoi, Jeu libre et Swing, dÃ©jÃ prÃ©sents dans Aces, offrent une expÃ©rience de jeu Ã la fois ludique et familiÃ¨re. Cette fois-ci, le jeu se contente d'une meilleure organisation de son menu principal : les modes disponibles concernent uniquement le mode solo, tandis que des options distinctes sont proposÃ©es pour le multijoueur local et en ligne.Comme vous pouvez l'imaginer, le mode Tournoi propose trois niveaux de difficultÃ© : la Coupe Champignon (facile), la Coupe Fleur (moyen) et la Coupe Ã‰toile (difficile). Huit personnages du jeu s'affrontent, le joueur rencontrant Ã tour de rÃ´le les vainqueurs des tours prÃ©cÃ©dents jusqu'Ã la finale. Ce mode permet aux joueurs de mieux apprÃ©hender les mÃ©caniques du jeu et, bien sÃ»r, de dÃ©bloquer des personnages comme les versions BÃ©bÃ© de Wario et Waluigi Ã chaque victoire en Coupe Ã‰toile, en simple comme en double. Le mode Jeu libre est un jeu simple, sans tournois ni mÃªme les mÃ©caniques de jeu avancÃ©es. Les joueurs peuvent y choisir le terrain, le type et la durÃ©e de la partie, le nombre de raquettes utilisÃ©es et mÃªme le type de balle. Contrairement Ã Aces, CAMELOT offre une libertÃ© totale pour profiter pleinement de ce mode, que ce soit contre l'IA ou en coopÃ©ration locale avec d'autres joueurs. Nous avons eu l'occasion de jouer Ã deux, en utilisant les deux manettes Joy-Con 2 fournies avec la console. Bien que l'Ã©cran partagÃ© soit un mal nÃ©cessaire pour le jeu en local, la configuration de la camÃ©ra permet aux joueurs de se concentrer sur les parties de l'Ã©cran qui les intÃ©ressent et de profiter pleinement de la partie. La jouabilitÃ© est trÃ¨s fluide, les dÃ©placements dans l'espace sont naturels et les boutons des manettes fonctionnent correctement la plupart du temps. Bien sÃ»r, les joueurs aux grandes mains auront probablement encore des difficultÃ©s avec les petits boutons de la manette, ce qui les obligera Ã trouver d'autres moyens de la contrÃ´ler, comme l'utilisation de la manette Pro, ou mÃªme la prise en main avec les Joy-Con de la Switch originale branchÃ©s. AprÃ¨s tout, Mario Tennis: Fever permet de se connecter Ã d'autres Switch 2 en local... mais aussi Ã la premiÃ¨re Switch via la fonction GameShare. Malheureusement, nos tests avec la Switch originale dans ce mode n'ont pas Ã©tÃ© des plus concluants, notamment Ã cause du champ de vision rÃ©duit pour maintenir une rÃ©activitÃ© optimale, et des frÃ©quents dÃ©calages qui empÃªchent les joueurs sur Switch originale d'exÃ©cuter les mouvements instantanÃ©ment.Enfin, le mode Swing fait son grand retour : grÃ¢ce Ã la dÃ©tection de mouvements, il transforme les Joy-Con 2 en raquettes et nous permet d'incarnerâ€¦ Federer Ã la place de Mario ou l'un des autres personnages du jeu. Ã€ l'instar du mode Aces, il s'agit d'un mode qui permettra aux joueurs de s'amuser un moment, mÃªme s'il reste un ajout gadget qui existe simplement pour le plaisir d'exister, sans transformer particuliÃ¨rement l'expÃ©rience de jeu globale. Ce qui nous a vraiment enthousiasmÃ©s, cependant, c'est l'ajout de deux modes de jeu dÃ©diÃ©s aux dÃ©fisâ€¦ d'un genre diffÃ©rent. Le mode Mix It Up propose des matchs uniques et des dÃ©fis de score, similaires Ã ce que le joueur peut expÃ©rimenter de maniÃ¨re fragmentaire en mode Aventure. Ce qui ressemble davantage Ã des mini-jeux dans ce mode est ici prÃ©sentÃ© de faÃ§on plus aboutie, offrant au joueur une expÃ©rience vÃ©ritablement intÃ©ressante et originale. Le joueur souhaitant dÃ©bloquer tout le contenu du jeu doit s'essayer au mode Mix It Up avant de passer au mode suivant, plus exigeant : les Tours d'Ã‰preuve. Trois tours, dix Ã©tages et trente dÃ©fis diffÃ©rents au total, reprenant la logique des courses de Mix It Up, mais avec des conditions spÃ©cifiques pour chacun. Nous avions dÃ©jÃ vu un systÃ¨me similaire dans Aces, intÃ©grÃ© au scÃ©nario, ce qui nous avait probablement dÃ©sorientÃ©s et laissÃ©s sur notre faim ; ce qui n'est pas le cas ici. Ce sont des dÃ©fis ingÃ©nieusement conÃ§us qui exigent une parfaite maÃ®trise des mÃ©canismes du jeu et qui, une fois relevÃ©s, vous rÃ©compensent par d'importants bonus Ã dÃ©bloquer. Seul bÃ©mol : ils sont exclusivement solo, privant ainsi deux joueurs au moins de la possibilitÃ© de dÃ©couvrir un mode lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rent, mais plus intense.Mario Tennis Fever est un jeu qui nous a fait passer un excellent moment. Il semble avoir corrigÃ© les dÃ©fauts de son prÃ©dÃ©cesseur, offrant une expÃ©rience de tennis unique au Royaume Champignon. Bien qu'il s'agisse d'un spin-off, d'un jeu de sport, il reste un jeu de tennis qui allie avec brio et originalitÃ© la magie du tennis et l'univers de Mario.