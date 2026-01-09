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Le Tombeau de la ComÃ¨te
PubliÃ© le 13/04/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
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Il y a des dÃ©cennies de Ã§a, une comÃ¨te s'est abattue sur la Terre laissant derriÃ¨re elle une traÃ®nÃ©e violine. Les hommes et les femmes sont contraints de se cacher dans des grottes pendant des dizaines d'annÃ©es. Certains ont acquis de mystÃ©rieux pouvoirs qui leur permettent de contrÃ´ler des mecchas, des gigantesques armures magiques qui servent de protection. Comme depuis la nuit des temps, nous avons peur de ce que l'on ne connaÃ®t pas. Il y a de quoi Ãªtre terrifiÃ© par ces chimÃ¨res gÃ©antes, mais sont-ils vraiment aussi mÃ©chants ? Dans une aventure pour comprendre les mystÃ¨res de cette comÃ¨te qui a tout fait basculer, nos protagonistes dÃ©couvriront peut-Ãªtre plus quâ€™ils ne lâ€™imaginaient ...

Le tombeau de la comÃ¨te est un roman graphique rÃ©alisÃ© par Ã‰lodie Portela Vidal et Quentin Rigaud. Un travail Ã  quatre mains finement rÃ©alisÃ©. Une mÃ©tÃ©orite a chutÃ© sur Terre, amenant avec elle des chimÃ¨res gÃ©antes et la destruction qui va avec. Certains humains ont Ã©tÃ© exposÃ©s aux radiations et dÃ©veloppÃ¨rent des super-pouvoirs pour pouvoir lutter contre les aliens, sans grand succÃ¨s hÃ©las. L'urgence de la situation n'en est pas moins manifeste, comme l'ont dÃ©montrÃ© de nombreux films ces derniÃ¨res annÃ©es. Le genre de la science-fiction, en particulier, est dÃ©sormais dominÃ© par des Å“uvres qui mettent en garde contre l'effondrement de la Terre et dÃ©peignent des scÃ©narios apocalyptiques. Ã€ cet Ã©gard, il est assez pertinent que *le tombeau de la comÃ¨te* aborde Ã©galement cette question. Si nous Ã©tions un peu dubitatifs vis-Ã -vis du style artistique dans un premier temps, il ne nous a pas fallu plus dâ€™une dizaine de pages pour rÃ©aliser Ã  quel point ce mÃ©lange un peu psychÃ©dÃ©lique de couleurs et de textures jouait un rÃ´le non nÃ©gligeable dans le rÃ©cit. Câ€™est une vraie fable Ã©cologique qui nous amÃ¨ne Ã  questionner notre rapport Ã  la nature mais aussi Ã  entrevoir les rapports sociaux dâ€™une autre maniÃ¨re. Ce one-shot est un vrai coup de cÅ“ur, autant pour les messages transmis que pour lâ€™approche artistique. A la fin de l'album, nous avons un cahier graphique et quelques planches d'illustration.

VERDICT
Le tombeau de la comÃ¨te propose une expÃ©rience Ã  la fois fascinante et dÃ©rangeante, portÃ©e par une certaine rÃ©flexion. L'homme qui veut tout contrÃ´ler, a du mal Ã  Ã©voluer, Ã  lÃ¢cher prise.

Date de parution : 09 Janvier 2026
Editions : Dargaud
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