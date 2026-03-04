Kids on the Slope tome 1

Kids on the Slope (Sakamichi no Apollon) est une série en dix tomes publiée au Japon aux éditions Shogakukan. En raison du travail de son père, Kaoru Nishimi est contraint de déménager une fois de plus. Le garçon n'a jamais noué de relations faciles, non seulement à cause de ses déménagements fréquents, mais surtout à cause de son caractère. Au début, rien ne laisse présager une évolution positive, mais un jour, Kaoru croise par hasard le célèbre Sentarou Kawabuchi et retrouve son amie d'enfance, Ritsuko Mukae. Tous deux l'accueillent chaleureusement, et il semble qu'il va enfin trouver sa place. D'autant plus qu'une nouvelle passion l'attend : le jazz. Et tout a commencé à Kyushu en 1966. Trois thèmes : l'amitié, l'amour et la musique – dans cet ordre précis. Ne soyez pas surpris, car il ne s'agit pas d'un manga musical avec des bonus, mais bien d'une tranche de vie teintée de jazz.Kids on the Slope est avant tout un drame avec une histoire d'amour bien définie. On y suit les aventures de trois adolescents à l'aube de l'âge adulte. En théorie, rien d'extraordinaire, mais l'auteur nous guide avec habileté et subtilité à travers les événements. Certes, il s'agit d'une vie lycéenne typique, mais aussi d'une vie imprégnée d'une passion pour la musique, qui n'est peut-être pas le but ultime de l'existence, mais qui n'en demeure pas moins une composante essentielle. L'originalité de cette histoire tient sans aucun doute à son cadre, loin du béton de Tokyo et bien avant l'ère des ordinateurs et des téléphones portables. Il ne s'agit cependant pas d'un portrait détaillé de l'époque, mais plutôt d'une esquisse qui, grâce à de petits détails et à l'entrelacement d'événements d'une actualité brûlante, crée une atmosphère particulière, symbolisée par les disques vinyles, les traces du christianisme et la présence d'Américains. C'est ce cadre qui distingue cette œuvre, car l'intrigue, quant à elle, reste assez classique du genre. Soyons clairs. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut, mais plutôt d'un conseil aux lecteurs qui attendaient quelque chose d'extraordinaire de ce manga. En deux mots : la prose de la vie. Le style est plutôt calme et conserve un ton sérieux. Le drame prend progressivement de l'importance, mais grâce au calme général et à la subtilité avec lesquels Yuki Kodama introduit les différents fils narratifs, vous n'aurez pas l'impression que l'histoire bascule lentement dans le mélodrame. Avant tout, c'est un récit initiatique simple, mais non dénué de nuances, qui parvient à équilibrer tous les éléments. Ce n'est ni un chemin fastidieux qui ne mène nulle part, ni une descente aux enfers de pseudo-philosophies absurdes sur le sens de la vie. Le style de Yuki Kodama évoque davantage les récits d'antan que les romances scolaires contemporaines et superficielles. Le dessin de cette mangaka est unique et d'une remarquable sobriété. Les personnages, au design épuré mais sans fioritures, sont riches en expressions faciales, même si les rougeurs parfois exagérées peuvent distraire. Le contraste marqué du noir et blanc et le peu de détails (principalement les plis des vêtements) donnent à l'ensemble un aspect un peu plat, malgré une perspective bien définie. Les arrière-plans sont présents, mais souvent remplacés par de simples demi-teintes, qui se substituent totalement aux ombres, avec plus ou moins de succès. Quoi qu'on puisse dire de son style graphique, il est d'une clarté et d'une beauté remarquables, un atout indéniable pour ceux qui préfèrent la profondeur au détriment du fond et des cases surchargées. En revanche, la musique est primordiale dans Kids on the Slope ; tout gravite autour d'elle. Nos personnages se rencontrent, se disputent et se réconcilient grâce au jazz, et il est remarquable de constater avec quelle aisance l'auteur parvient, grâce à des dessins si nets et précis, à nous faire ressentir la puissance de la batterie de Sentaro ou l'improvisation au piano de Kaoru. Un autre élément qui rend ce manga unique est son contexte historique . Comme mentionné au début, l'histoire se déroule au Japon dans les années 1960, une époque où l' occupation alliée était encore récente et où les manifestations étudiantes étaient fréquentes. Ces petits détails de l'époque, intégrés par l'auteure, ajoutent encore plus de profondeur et de réalisme au récit.Lorsqu'on aborde les bonus, impossible de ne pas mentionner la plus grande rareté de ce volume : l'histoire de l'homme plante, indépendante de l'intrigue principale . Dans ce récit onirique, l'héroïne découvre par hasard dans son appartement un homme né d'une plante en pot achetée au hasard. Dans un shôjo classique, cela marquerait sans doute le début d'une romance passionnée, mais le protagoniste n'est pas intéressé par l'amour ; comme il sied à une plante, il passe le plus clair de son temps à rester immobile et à boire de l'eau. Ce récit, qui traite des adultes avec humour, offre un contrepoint intéressant au sérieux parfois présent dans Kids on the Slope. On peut également y voir une réflexion de l'auteure sur les mangas contemporains pour jeunes adultes : Yuki Kodama parodie le retournement de situation classique du « personnage qui trouve son partenaire dans une poubelle », et l'intelligence limitée du protagoniste semble être une satire de l'intelligence des lecteurs de BD. Il est intéressant de noter que l'auteur parvient, en filigrane, à esquisser ce à quoi pourrait ressembler un début d'histoire d'amour plus réaliste. Hormis cela, le contenu est assez sommaire : une simple postface de l'auteure et un marque-page en carton reprenant un fragment de l'illustration de la jaquette.Kids on the Slope est un manga touchant qui raconte une histoire d'amitié et de jazz d'une manière très originale. Si les romances scolaires relèvent davantage du shôjo , ce récit pourrait offrir une pause bienvenue loin des romances enfantines et sirupeuses. Comme chacun sait, les mangas josei se caractérisent par une narration bien plus mature et réaliste, et Sakamichi no Apollon ne fait pas exception. Avant tout, c'est un récit initiatique doux-amer, porté par une douce mélancolie, malgré les sonorités jazz caractéristiques.Date de parution : 04 Mars 2026Editions : Mangetsu