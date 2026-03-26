L'Apprenti de Lord Magear tome 1

L'Apprenti de Lord Magear (Lord Magear no Deshi) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Gar est le fils du chef d'un groupe de mercenaires appelé la Division du Loup Blanc. Ayant grandi comme mercenaire, il devint apparemment un guerrier si habile sur le champ de bataille qu'il gagna le surnom de « Loup Blanc Immortel ». Son père était issu d'une famille de marchands, mais il avait choisi de vivre comme mercenaire. De même, Gar est lui aussi exclu du groupe, sommé de quitter sa ville natale, de découvrir le monde et de décider par lui-même comment vivre sa vie. Cela dit, comme Gar avait vécu comme mercenaire jusque-là, il exerçait cette activité pour gagner de l'argent. Gar fut engagé pour combattre un sorcier en conflit avec un certain seigneur. Ayant déjà affronté et tué des sorciers sur le champ de bataille, il semblait persuadé de pouvoir facilement vaincre un sorcier de second ordre. L'ennemi était un magicien de premier ordre. Gar parvint à résister à l'attaque initiale, mais presque tous ses alliés furent tués et il ne put s'échapper. …Malgré tout, porter ce coup était impressionnant. Gar a failli mourir la première fois qu'il a été touché par une flèche maudite dans son enfance... mais il a survécu lorsqu'un magicien de premier ordre lui a implanté un artefact magique appelé « Jaspe de Gushion ». Il s'avère que le sorcier Albernacht, qui était leur ennemi cette fois-ci, était en réalité la magicienne Kuon, qui les avait aidés à l'époque, déguisé. Gar a eu de la chance de pouvoir retrouver Kuon ici. On raconte que si le jaspe de Guhsion avait causé des problèmes, Gar aurait pu y laisser sa vie.Eh bien, il y a eu un échange où Kuon, qui avait reconnu le talent de Gar, voulait le prendre comme apprenti, mais Gar, qui se sentait plus mercenaire que magicien, n'a pas immédiatement accepté. Les deux protagonistes décidèrent de quitter la frontière et de voyager, ne souhaitant pas être poursuivis par le seigneur. Il refusa de devenir son apprenti, mais accepta d'être son médecin personnel. Gar est disposé à aider à porter les bagages et à monter la garde, car il a été aidé par lui à maintes reprises ; c'est un bon garçon, mais aussi très têtu.Bien qu'ils n'aient pas explicitement officialisé leur relation maître-disciple, il respecte Kuon et prend sérieusement en considération ses conseils, ce qui témoigne de sa sincérité. Il est pratiquement son disciple, n'est-ce pas ? C'est une œuvre de fantasy classique et directe, avec un univers intéressant et des illustrations de grande qualité. La façon dont il captive le lecteur dès les premières pages est magistrale, et malgré la profondeur de son cadre, il n'est jamais trop explicatif.La description de la magie et des combats est méticuleuse, et l'utilisation de la lumière et des ombres est d'une grande finesse. Chaque page tournée est dynamique et si visuelle qu'on imagine sans peine une adaptation en anime.La relation entre le protagoniste et son mentor est solide, et le récit de leur évolution et de leurs épreuves est convaincant. Les subtilités des émotions sont exprimées avec délicatesse, laissant une agréable sensation après la lecture.Un manga fantastique des auteurs de Darwin's Game. L'histoire est vraiment captivante. On a l'impression qu'un jeu mortel surnaturel moderne s'est transformé en un univers de magie fantastique hors du commun.Date de parution : 02 Avril 2026Editions : Mana Books