Screamer débarque sur PC et consoles avec un objectif clair : faire revivre le jeu de course arcade sans se contenter d'évoquer le passé, mais en le réinventant avec une identité forte. Dès les premières secondes, on comprend que Milestone n'a pas opté pour la facilité nostalgique, mais pour une idée plus ambitieuse, capable de mêler vitesse, spectacle, tension narrative et un système de combat sur roues qui se démarque nettement de la concurrence. Le résultat est un jeu qui sort immédiatement du lot, car il ne ressemble à quasiment rien de ce qui est sorti récemment dans le genre. L'inspiration est évidente, mais pas au sens d'une simple copie ou d'un hommage. On y trouve des références à la culture anime, au cyberpunk, aux jeux de course les plus exubérants du passé et à cet univers de course extrême qui se nourrit de rivalités, d'équipes, de tournois et de personnages hors norme. Ici, cependant, tout est filtré par une vision très précise, conçue pour allier le plaisir de la course à celui de raconter une histoire. Le scénario est l'un des aspects les plus ambitieux de Screamer et, globalement, aussi l'un des plus réussis. Le jeu tisse une histoire chorale autour d'un tournoi clandestin, mettant en scène des équipes, des rivalités, des motivations cachées, des règlements de comptes et des relations qui se tendent ou se renforcent au gré des événements. Le choix de placer l'intrigue au cœur du jeu est inhabituel pour un jeu de course arcade, mais il fonctionne car il offre un contexte solide à chaque course et permet de s'attacher plus facilement aux personnages et à leurs motivations.Ce qui nous frappe le plus, c'est que l'histoire ne se contente pas de fournir un simple cadre. Les courses s'intègrent pleinement à une intrigue plus vaste, où chaque équipe possède sa propre identité et chaque pilote apporte une contribution spécifique au récit. Les tensions au sein des équipes, les liens entre passé et présent, et l' atmosphère dystopique futuriste confèrent à la campagne un aspect quasi-sérialisé , donnant l'impression de suivre une longue saga plutôt qu'une simple carrière de pilote. La présence de l' Écho , technologie centrale du jeu, contribue également à la cohérence de la structure globale et lie le récit et le gameplay sans ruptures artificielles. Le rythme, cependant, n'est pas toujours irréprochable. La structure en chapitres et les fréquents dialogues rendent la campagne très dense, mais la fragmentation se fait parfois sentir, et certains passages semblent plus verbeux que nécessaire. Une certaine profusion de dialogues et de cinématiques, au lieu de maintenir la tension, la ralentit parfois. L'écriture reste bien plus soignée que la moyenne du genre, avec des personnages attachants et une histoire qui donne véritablement du poids aux événements. Avant de passer au gameplay, nous tenons à vous rappeler que Screamer est localisé en français.Côté gameplay , Screamer est plus intéressant qu'il n'y paraît. Le jeu reprend le format arcade et le pousse vers un système bien plus technique et stratégique. La direction à deux joysticks est la première chose qui frappe : l'un dirige, l'autre contrôle le dérapage. Ce n'est pas forcément évident pour les habitués des jeux plus traditionnels, mais une fois maîtrisée, elle offre un contrôle extrêmement précis, chaque virage devenant un petit défi de rythme et de positionnement. La sensation de vitesse est intense , mais appuyer sur un bouton ne suffit pas pour avancer. Il faut ici construire son avantage avec soin, en exploitant les dérapages, les changements de vitesse et la gestion des ressources pour activer les boosts, les attaques, les boucliers et le mode overdrive. C'est là que Screamer révèle toute son originalité : le système de combat n'est pas un ajout superficiel, mais une composante essentielle de la course. Attaquer ses adversaires, se défendre au bon moment et savoir quand dépenser son énergie deviennent des décisions cruciales, au même titre que la trajectoire idéale dans un virage serré. Cette approche rend chaque course plus intense et captivante, mais elle exige aussi un certain investissement. Au début, la quantité de mécaniques à maîtriser peut paraître déroutante, d'autant plus que le jeu ne se contente pas de nous les enseigner théoriquement : il nous demande de les utiliser concrètement, et ce, assez rapidement. La courbe d'apprentissage est l'un de ses principaux obstacles, car ceux qui recherchent une expérience arcade immédiate risquent d'être surpris. Parallèlement, c'est précisément cette complexité qui lui confère sa valeur, car le sentiment de maîtrise ne s'acquiert qu'après un véritable apprentissage.D'un point de vue artistique, Screamer possède une identité très affirmée . Le contraste entre les personnages de style anime et les décors futuristes en 3D fonctionne à merveille et le rend immédiatement reconnaissable. Neo Rey est le décor le plus marquant, grâce à ses néons, son ambiance nocturne et son esthétique de métropole dystopique qui renforce l'atmosphère générale du jeu. D'autres environnements, comme le désert ou des paysages plus naturels, sont un peu moins distinctifs, mais contribuent néanmoins à la variété de l'aventure et évitent la monotonie visuelle. Techniquement, le jeu est performant et offre une fluidité irréprochable, avec des graphismes nets. Le rendu est convaincant, notamment sur les circuits les plus pittoresques, et les pistes semblent conçues pour maintenir une bonne vitesse sans perte de netteté. La conception des circuits est l'un des points forts du jeu, alternant sections techniques, raccourcis et portions plus longues avec un excellent rythme. L'audio, quant à lui, complète parfaitement l'expérience. La bande-son accompagne parfaitement l'action et renforce le dynamisme du jeu, même si elle a tendance à se répéter à certains moments de la campagne. Le doublage, quant à lui, est plus réussi : tirant parti de la diversité linguistique des personnages, il confère aux dialogues une dimension internationale et originale. C'est un choix judicieux qui contribue à la personnalité du jeu, même si la musique, à elle seule, manque parfois de variété.Screamer s'impose comme un jeu de course arcade capable de s'affranchir des codes du genre et de se forger une personnalité forte, tant sur le plan narratif que ludique. Ce titre ne se contente pas de nous faire courir, mais nous plonge dans un univers familier, empli de tension, de rivalités et de choix de conception qui donnent toujours du sens à ce qui se passe sur la piste. Sa force réside précisément dans cet équilibre entre spectacle et mécanique, entre style et substance, entre accessibilité apparente et profondeur tangible.