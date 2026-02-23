Avant-première ESET : nouvelles fonctionnalités de sécurité IA pour communications des chatbots et flux de travail IA

Publié le 09/04/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le 9 avril 2026 — ESET, un leader mondial en cybersécurité, annonce de nouvelles fonctionnalités de protection contre l'IA, pour sécuriser l'interaction des employés avec les outils IA. Présentées à RSAC 2026 et disponibles prochainement, ces fonctionnalités étendent la visibilité de la plateforme ESET PROTECT pour analyser les risques liés à l'utilisation quotidienne de l'IA et à son adoption agentielle dans l'entreprise.
« Alors que les entreprises utilisent davantage l’IA pour gagner en productivité et automatiser leurs processus, elles courent des risques croissants de divulgation de données sensibles, de violations de conformité et de production de résultats trompeurs », déclare Juraj Jánošík, directeur de l’IA chez ESET. « L’IA agentielle recentre la sécurité sur les terminaux. Avec plus de 30 ans d’expérience dans la conception de solutions de protection des terminaux, basées sur l’IA et l’apprentissage automatique, ESET est idéalement placé pour aider les organisations à sécuriser cette nouvelle génération d’IA. »
Alors que les outils d'IA s'intègrent aux flux quotidiens de travail, de nombreux employés utilisent des chatbots cloud ouverts sans supervision informatique, créant des risques liés à l'IA parallèle et exposant des données telles que des documents internes, des clés API, des secrets et des identifiants. ESET répond au problème avec diverses technologies intervenant à la source, notamment une technologie de navigateur sécurisée qui intercepte les interactions avec l'IA et analyse requêtes et réponses en temps réel, pour prévenir la divulgation de données et détecter les contenus malveillants ou trompeurs avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
Lors des démonstrations, la nouvelle fonctionnalité de protection par IA a permis de détecter les URL malveillantes soumises via les chatbot, en enregistrant l'activité au niveau du terminal et en la rendant visible pour analyse sur la plateforme ESET PROTECT. Cela s'applique aux tentatives d'injection d'invites, aux scripts et aux données sensibles, permettant aux organisations de bloquer ou de surveiller l'activité suivant leurs politiques. Grâce à la journalisation de la plateforme ESET PROTECT, les équipes de sécurité bénéficieront d'une visibilité accrue sur l'utilisation des outils d’IA dans leur organisation et ils analyseront les risques et appliqueront les politiques plus efficacement.
Alors que les organisations étendent leur utilisation des outils d'IA agentielle, la surface d'attaque dépasse les interactions avec les chatbots pour inclure des risques liés à la chaîne d'approvisionnement de l'IA. Ici on trouve les structures et outils d'IA compromis, tels que les composants infectés par des chevaux de Troie dans des bibliothèques utilisées comme LiteLLM, ainsi que les agents autonomes comme OpenClaw, pouvant exécuter des actions sur un système avec un contrôle limité. ESET protège déjà contre les attaques ciblant la chaîne d'approvisionnement par des bibliothèques compromises distribuées par des dépôts standard, mais constate une recrudescence de ces attaques et est déterminé à poursuivre ses efforts en recherche concernant les outils d'IA.
Dans son programme d'innovation en sécurité IA, ESET a lancé gratuitement ESET AI Skills Checker. Accessible à ceux sans compte ESET et basé sur la même technologie que les produits pour terminaux ESET et ESET LiveGuard, l’outil analyse les compétences de l'IA pour détecter les instructions cachées, les codes malveillants et les comportements à risque, par une inspection multicouche et un environnement de test isolé (sandbox) dans le cloud. Actuellement il est disponible en tant que fonctionnalité intégrée pour les utilisateurs d'ESET Endpoint.
ESET, est depuis plus de 30 ans un pionnier en sécurité légère et performante des terminaux, basée sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Ces nouvelles fonctionnalités utilisent cette expertise pour aider les entreprises à se défendre contre l'évolution rapide des menaces d’aujourd’hui, où les cybercriminels exploitent toujours plus l'IA pour accroitre leurs attaques, cibler les employés et automatiser des techniques d'ingénierie sociale sophistiquées.
Seul membre de l'Agentic AI Foundation (AAIF) entièrement dédié à la cybersécurité, ESET s'efforce de sécuriser les protocoles de communication émergents des agents d'IA en collaborant avec des leaders tels qu'OpenAI, Amazon, Microsoft et Anthropic. Ils visent à établir des normes fiables, des conceptions de protocoles sécurisés et des bonnes pratiques pour l'interopérabilité des agents d'IA.
Découvrez pourquoi les entreprises choisissent ESET sur https://www.eset.com/us/business/why-eset/.
« Alors que les entreprises utilisent davantage l’IA pour gagner en productivité et automatiser leurs processus, elles courent des risques croissants de divulgation de données sensibles, de violations de conformité et de production de résultats trompeurs », déclare Juraj Jánošík, directeur de l’IA chez ESET. « L’IA agentielle recentre la sécurité sur les terminaux. Avec plus de 30 ans d’expérience dans la conception de solutions de protection des terminaux, basées sur l’IA et l’apprentissage automatique, ESET est idéalement placé pour aider les organisations à sécuriser cette nouvelle génération d’IA. »
Alors que les outils d'IA s'intègrent aux flux quotidiens de travail, de nombreux employés utilisent des chatbots cloud ouverts sans supervision informatique, créant des risques liés à l'IA parallèle et exposant des données telles que des documents internes, des clés API, des secrets et des identifiants. ESET répond au problème avec diverses technologies intervenant à la source, notamment une technologie de navigateur sécurisée qui intercepte les interactions avec l'IA et analyse requêtes et réponses en temps réel, pour prévenir la divulgation de données et détecter les contenus malveillants ou trompeurs avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
Lors des démonstrations, la nouvelle fonctionnalité de protection par IA a permis de détecter les URL malveillantes soumises via les chatbot, en enregistrant l'activité au niveau du terminal et en la rendant visible pour analyse sur la plateforme ESET PROTECT. Cela s'applique aux tentatives d'injection d'invites, aux scripts et aux données sensibles, permettant aux organisations de bloquer ou de surveiller l'activité suivant leurs politiques. Grâce à la journalisation de la plateforme ESET PROTECT, les équipes de sécurité bénéficieront d'une visibilité accrue sur l'utilisation des outils d’IA dans leur organisation et ils analyseront les risques et appliqueront les politiques plus efficacement.
Alors que les organisations étendent leur utilisation des outils d'IA agentielle, la surface d'attaque dépasse les interactions avec les chatbots pour inclure des risques liés à la chaîne d'approvisionnement de l'IA. Ici on trouve les structures et outils d'IA compromis, tels que les composants infectés par des chevaux de Troie dans des bibliothèques utilisées comme LiteLLM, ainsi que les agents autonomes comme OpenClaw, pouvant exécuter des actions sur un système avec un contrôle limité. ESET protège déjà contre les attaques ciblant la chaîne d'approvisionnement par des bibliothèques compromises distribuées par des dépôts standard, mais constate une recrudescence de ces attaques et est déterminé à poursuivre ses efforts en recherche concernant les outils d'IA.
Dans son programme d'innovation en sécurité IA, ESET a lancé gratuitement ESET AI Skills Checker. Accessible à ceux sans compte ESET et basé sur la même technologie que les produits pour terminaux ESET et ESET LiveGuard, l’outil analyse les compétences de l'IA pour détecter les instructions cachées, les codes malveillants et les comportements à risque, par une inspection multicouche et un environnement de test isolé (sandbox) dans le cloud. Actuellement il est disponible en tant que fonctionnalité intégrée pour les utilisateurs d'ESET Endpoint.
ESET, est depuis plus de 30 ans un pionnier en sécurité légère et performante des terminaux, basée sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Ces nouvelles fonctionnalités utilisent cette expertise pour aider les entreprises à se défendre contre l'évolution rapide des menaces d’aujourd’hui, où les cybercriminels exploitent toujours plus l'IA pour accroitre leurs attaques, cibler les employés et automatiser des techniques d'ingénierie sociale sophistiquées.
Seul membre de l'Agentic AI Foundation (AAIF) entièrement dédié à la cybersécurité, ESET s'efforce de sécuriser les protocoles de communication émergents des agents d'IA en collaborant avec des leaders tels qu'OpenAI, Amazon, Microsoft et Anthropic. Ils visent à établir des normes fiables, des conceptions de protocoles sécurisés et des bonnes pratiques pour l'interopérabilité des agents d'IA.
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