Silly Symphonies a vu le jour sous forme de courtes bandes dessinées muettes pour Kiss Comix, dont neuf ont été publiées dans les versions française et espagnole de Kiss, entre 1994 et 1998, puis cinq autres sont dessinées plus tard, avec Pol, son ancien assistant, dans le courant de l’année 2000. Elles ont rapidement été reprises par l'éditeur Dynamite et publiées dans un volume renommé Sexy Symphony en 2014, sans doute par crainte de problèmes de droits d'auteur. Désormais, l'album est réédité sous son nom d'origine. Et pourquoi Silly Symphony ? En partie en hommage à la célèbre série de courts métrages d'animation produits par les studios Disney dans les années 1930 ! À l'instar de ces courts dessins animés, chaque histoire est rapidement assimilée, la narration est simple et il n'y a pas de personnages récurrents ; contrairement à Disney, cependant, le thème constant des bandes dessinées de López est l'appel du sexe, réduit à ses aspects les plus douteux. Lorsque la page de titre vous montre un cunnilingus photoréaliste, on sait à quoi s'attendre, essentiellement du porno vintage. Les illustrations sont vraiment travaillées (et évidemment vintage elles aussi – Solano Lopez est né en 1928 et ces pages datent des années 90). On retrouve une histoire avec des écolières espiègles qui explorent leur corps, un directeur sévère qui fond devant un trou béant, un aristocrate pervers qui espionne ses soubrettes excitées, un gamin couvert de boutons qui tombe tout droit dedans une séance photo de rêve avec des mannequins super sexy, des futurs mariés qui réalisent leurs fantasmes respectifs avant le mariage, une érection matinale - et un ménage à trois inattendu. Puis enfin « Crazy » d'Aerosmith en version non censurée.La couverture peut induire en erreur, mais il ne faut pas se tromper, le contenu est très chaud. Il s’agit de pornographie et non pas « d’érotisme décomplexé » comme annoncé par l’éditeur. Francisco Solano Lopez est un auteur argentin complet, très talentueux, décédé il y a 15 ans. Dans ce tome, le scénario et la mise en couleur ne sont pas oubliés. Cela peut faire sourire de parler de scénario pour ce genre d’histoires mais pourtant là est la clé d’un bon album ; car il ne faut pas dessiner toujours la même chose. De bonnes bandes dessinées érotiques si l'on fait les concessions nécessaires au genre, notamment quelques inexactitudes anatomiques et quelques stéréotypes un peu éculés. Certes, ce n'est pas une œuvre parfaite, mais même les lecteurs les plus exigeants et nostalgiques reconnaîtront dans ces pages un ouvrage digne de ce nom.Au final, Silly Symphonies est une bande dessinée érotique bien conçue, à réserver bien sur aux amateurs du genre.Date de parution : 22 Janvier 2026Editions : Dynamite