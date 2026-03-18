Certains jeux misent sur des scénarios explosifs ou un gameplay captivant. D'autres, comme Avenue Escape, nous plongent directement dans la circulation et nous demandent de rétablir l'ordre tout en évitant de renverser des piétons imprudents. La formule des jeux Double Mizzlee consiste en une série de niveaux aux énigmes de plus en plus complexes, à résoudre en déplaçant des objets ou le personnage principal. Avenue Escape reprend cette formule à la lettre, proposant 50 niveaux où les joueurs devront gérer une série d'intersections . À différents moments, ils devront déplacer des fourgonnettes en évitant les collisions et les piétons qui, dans les niveaux suivants, traverseront les passages piétons. Contrairement à de nombreux jeux indépendants, Double Mizzlee nous épargne au moins le pixel art désormais surutilisé, optant pour un style cartoon coloré parfaitement adapté aux défis proposés. Ces derniers semblent toutefois davantage conçus pour les smartphones et les tablettes que pour les consoles de nouvelle génération. Alors, comment devenir le roi des embouteillages ? Aborder les niveaux d'Avenue Escape est très simple : chaque fourgonnette affiche un vecteur en haut de l'écran indiquant sa direction. Dans les niveaux plus avancés, certaines prendront même le premier virage et d'autres feront un double demi-tour . Il faudra choisir le bon ordre de déplacement des véhicules en cliquant dessus, afin d'éviter les collisions avec les véhicules à l'arrêt.Les piétons constitueront un autre obstacle mobile à prendre en compte, mais ils ne seront pas présents à tous les niveaux. De plus, leurs déplacements seront toujours standardisés et prévisibles : ils traverseront un passage piéton de part en part. Un peu d’anticipation et un bon timing suffiront donc à les éviter. Plus tard, des feux tricolores temporisés seront également introduits, mais le défi ne deviendra jamais insurmontable ; au contraire, il ne le deviendra jamais. Ce schéma se répète pendant 50 niveaux, sans pour autant offrir un véritable changement de rythme . Le jeu est dépourvu de tout contenu supplémentaire, de modes secondaires et de système de score qui pourrait s'avérer utile pour rejouer certains puzzles. Vous disposez de trois vies pour chaque défi, mais terminer avec une seule vie restante n'a aucune incidence. En bref, il s'agit d'un titre classique qui se termine facilement en une demi-heure et qui aurait pu être un excellent passe-temps sur appareils mobiles. Sur consoles, en revanche, il reste bien trop limité. Le jeu est en anglais, mais compte tenu du peu de texte disponible, ce n'est pas vraiment gênant.Avenue Escape est un jeu simple et simpliste. Il ne déroge pas à la formule habituelle des productions Double Mizzle, aussi pourrait-on dire qu'il permet de passer le temps simplement mais qu'il ne laisse pas non plus un souvenir impérissable.