La Guilde marchande de PandÃ©monia tome 1

La Guilde marchande de PandÃ©monia (Lucciola to Makyou no Shoukanin) est une sÃ©rie en quatre tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Kodansha. PandÃ©monia est une rÃ©gion oÃ¹ humains et monstres coexistent, unis par le principe de la Â« survie du plus fort Â». Dans ce pays en proie aux conflits, la jeune hÃ©roÃ¯ne Lucciola Lunatria manie ses griffes d'argent, hÃ©ritÃ©e d'une dans l'espoir de libÃ©rer ces terres des monstres et d'y instaurer la paix. Du moins, jusqu'Ã sa rencontre avec Bilqis Draco, un marchand de renom de la Guilde marchande de PandÃ©monia. GrÃ¢ce Ã cette rencontre, Lucciola comprend que la violence n'est pas la seule solution Ã la paix qu'elle cherche, et dÃ©couvre un monde de possibilitÃ©s pour bÃ¢tir une Ã¨re d'harmonie sur la frontiÃ¨re !Lucciola est une hÃ©roÃ¯ne pourvue de griffes d'argent, qu'elle pense hÃ©ritÃ© d'une ancienne hÃ©roÃ¯ne au trident. Elle voyage Ã travers le royaume d'Eternia pour y chasser les monstres et rÃ©tablir la paix. Mais un jour, ses convictions vont Ãªtre Ã©branlÃ©es quand elle va apprendre qu'une guilde de marchand tente d'instaurer la paix d'une autre maniÃ¨re, Ã savoir par les nÃ©gociations et le commerce. Cette faÃ§on de faire va tellement l'intriguer qu'elle va se lancer et tenter l'examen pour devenir nÃ©gociante en commerce. Examen qu'elle ratera Ã deux reprises et il lui faudra trois ans pour intÃ©grer la guilde de Bilqis, avec qui elle a une dette (fictive) aprÃ¨s avoir ruinÃ© leur marchandise. Voici une sÃ©rie originale et un pitch qui sort plutÃ´t du lot de ce qu'on peut voir habituellement. On suit une hÃ©roÃ¯ne qui fait les choses Ã sa faÃ§on, ayant plus musclÃ© son corps que son cerveau, mais Ã©tant capable de comprendre ce que veulent vraiment les monstres pour trouver le bon chemin lors de la nÃ©gociation. Elle a un bon cÅ“ur, mais peut Ãªtre naÃ¯ve sur certaines choses. Quatre tomes paraissent plus que correct pour un thÃ¨me niche comme celui-ci, un peu Ã l'image de Dress of Illusionnal Monster, manga sur la couture dans un univers fantasy, d'autant que Ã§a n'a pas l'air de vouloir faire un cours sur le commerce comme le ferait Spice & Wolf par exemple. Les actions et les paroles de l'hÃ©roÃ¯ne, Luciola, sont dignes d'un hÃ©ros, et ceux qui s'intÃ©ressent Ã l'investissement comprendront qu'il aborde les rÃ©alitÃ©s de l'achat et de la vente, une fois les passages consacrÃ©s au commerce mis de cÃ´tÃ©. On y trouve de nombreux personnages fascinants, notamment son patron, Shikai. Contrairement Ã d'autres Å“uvres du mÃªme genre, l'Ã©conomie y occupe une place centrale, ce qui pourrait ne pas plaire Ã tous. Cependant, la qualitÃ© des illustrations et le rythme soutenu laissent prÃ©sager une suite de plus en plus captivante.C'est intÃ©ressant. Il n'y a pas de batailles Ã©piques ni d'histoires dÃ©chirantes, mais cet univers mystÃ©rieux va continuer Ã s'Ã©tendre, et les personnages sont attachants. En bref, une sÃ©rie sympa qui sort du lot, et qui pourrait changer vos habitudes.Date de parution : 18 FÃ©vrier 2026Editions : Glenat Manga