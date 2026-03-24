 Se connecter 
 Se connecter 
 
La Guilde marchande de PandÃ©monia tome 1
PubliÃ© le 07/04/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1775412100-81NvGz21dL._SL1500_.jpg


La Guilde marchande de PandÃ©monia (Lucciola to Makyou no Shoukanin) est une sÃ©rie en quatre tomes publiÃ©e au Japon aux Ã©ditions Kodansha. PandÃ©monia est une rÃ©gion oÃ¹ humains et monstres coexistent, unis par le principe de la Â« survie du plus fort Â». Dans ce pays en proie aux conflits, la jeune hÃ©roÃ¯ne Lucciola Lunatria manie ses griffes d'argent, hÃ©ritÃ©e d'une dans l'espoir de libÃ©rer ces terres des monstres et d'y instaurer la paix. Du moins, jusqu'Ã  sa rencontre avec Bilqis Draco, un marchand de renom de la Guilde marchande de PandÃ©monia. GrÃ¢ce Ã  cette rencontre, Lucciola comprend que la violence n'est pas la seule solution Ã  la paix qu'elle cherche, et dÃ©couvre un monde de possibilitÃ©s pour bÃ¢tir une Ã¨re d'harmonie sur la frontiÃ¨re !

Lucciola est une hÃ©roÃ¯ne pourvue de griffes d'argent, qu'elle pense hÃ©ritÃ© d'une ancienne hÃ©roÃ¯ne au trident. Elle voyage Ã  travers le royaume d'Eternia pour y chasser les monstres et rÃ©tablir la paix. Mais un jour, ses convictions vont Ãªtre Ã©branlÃ©es quand elle va apprendre qu'une guilde de marchand tente d'instaurer la paix d'une autre maniÃ¨re, Ã  savoir par les nÃ©gociations et le commerce. Cette faÃ§on de faire va tellement l'intriguer qu'elle va se lancer et tenter l'examen pour devenir nÃ©gociante en commerce. Examen qu'elle ratera Ã  deux reprises et il lui faudra trois ans pour intÃ©grer la guilde de Bilqis, avec qui elle a une dette (fictive) aprÃ¨s avoir ruinÃ© leur marchandise. Voici une sÃ©rie originale et un pitch qui sort plutÃ´t du lot de ce qu'on peut voir habituellement. On suit une hÃ©roÃ¯ne qui fait les choses Ã  sa faÃ§on, ayant plus musclÃ© son corps que son cerveau, mais Ã©tant capable de comprendre ce que veulent vraiment les monstres pour trouver le bon chemin lors de la nÃ©gociation. Elle a un bon cÅ“ur, mais peut Ãªtre naÃ¯ve sur certaines choses. Quatre tomes paraissent plus que correct pour un thÃ¨me niche comme celui-ci, un peu Ã  l'image de Dress of Illusionnal Monster, manga sur la couture dans un univers fantasy, d'autant que Ã§a n'a pas l'air de vouloir faire un cours sur le commerce comme le ferait Spice & Wolf par exemple. Les actions et les paroles de l'hÃ©roÃ¯ne, Luciola, sont dignes d'un hÃ©ros, et ceux qui s'intÃ©ressent Ã  l'investissement comprendront qu'il aborde les rÃ©alitÃ©s de l'achat et de la vente, une fois les passages consacrÃ©s au commerce mis de cÃ´tÃ©. On y trouve de nombreux personnages fascinants, notamment son patron, Shikai. Contrairement Ã  d'autres Å“uvres du mÃªme genre, l'Ã©conomie y occupe une place centrale, ce qui pourrait ne pas plaire Ã  tous. Cependant, la qualitÃ© des illustrations et le rythme soutenu laissent prÃ©sager une suite de plus en plus captivante.

VERDICT
C'est intÃ©ressant. Il n'y a pas de batailles Ã©piques ni d'histoires dÃ©chirantes, mais cet univers mystÃ©rieux va continuer Ã  s'Ã©tendre, et les personnages sont attachants. En bref, une sÃ©rie sympa qui sort du lot, et qui pourrait changer vos habitudes.

Date de parution : 18 FÃ©vrier 2026
Editions : Glenat Manga
Plus d'articles dans cette catÃ©gorie
06/04/2026 @ 19:26:30
La prophÃ©tie de MolÃ¨ne
03/04/2026 @ 15:06:28
One Piece tome 112
02/04/2026 @ 14:59:22
Promise Cinderella tome 7
01/04/2026 @ 14:26:25
Shiba Inu Rooms tome 1
31/03/2026 @ 14:03:04
Mon adolescence explosive tome 2
30/03/2026 @ 13:58:13
DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 3
27/03/2026 @ 19:20:44
DÃ©veloppeurs - Bienvenue dans le marÃ©cage de la crÃ©ation tome 1
26/03/2026 @ 18:56:36
Shin Tokyo tome 3
25/03/2026 @ 17:24:16
L'HÃ©ritiÃ¨re du Dragon tome 1
24/03/2026 @ 14:52:44
A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 3

Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os07-04
Test Marathon (PS5) - DÃ©couvrez le nouveau jeu de tir par extraction en Ã©quipe de Bungie
 Windows07-04
Microsoft accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement des mises Ã  jour de Windows 11
 Droit07-04
Les Ã‰tats-Unis rÃ©clament les donnÃ©es biomÃ©triques des EuropÃ©ens. Ils menacent de rÃ©tablir les visas.
 Consoles07-04
Sony dÃ©voile aux dÃ©veloppeurs les premiers indices concernant la PS6.
 Intel07-04
Bonnes et mauvaises nouvelles concernant les nouveaux processeurs Nova Lake d'Intel
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page