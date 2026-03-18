DÃ©veloppÃ© par Bungie , Marathon est la nouveau projet des crÃ©ateurs de Halo et Destiny. Ce titre multijoueur PvP brutal vous plonge dans un univers bio-cybernÃ©tique riche en histoire, Ã dÃ©couvrir au fil des parties. Pour autant, Marathon n'est pas une nouvelle licence : le premier Ã©pisode est sorti en 1994 sur Macintosh, suivi de deux suites , Marathon 2: Durandal (1995) et Marathon Infinity (1996). Lâ€™univers de Marathon (2026) sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de la trilogie originale et se dÃ©roule en l'an 2893 sur la planÃ¨te Tau Ceti IV. Nous parlons donc d'un projet ambitieux, rÃ©solument tournÃ© vers l'avenir . Et c'est prÃ©cisÃ©ment cet avenir qui soulÃ¨ve des interrogations quant Ã la pÃ©rennitÃ© de Marathon. Le jeu sera-t-il viable Ã long terme ? Ce projet est trÃ¨s diffÃ©rent de Destiny ; il s'agit d'un titre beaucoup plus rÃ©pÃ©titif et cyclique, avec une narration moins Ã©pique, plus proche du documentaire. Soyons clairs : l'histoire, ou plutÃ´t l'univers de Marathon, est tout Ã fait respectable, mais l'expÃ©rience est moins Ã©pique et directe, et surtout moins visuelle. La raison en est qu'il repose presque entiÃ¨rement sur une sÃ©rie de documents Ã lire, dont beaucoup sont excessivement volumineux et exigent de l'utilisateur un travail minutieux et indÃ©pendant pour les relier. En clair, il s'agit de recrÃ©er une mosaÃ¯que d'actualitÃ©s, d'informations, de mises Ã jour et de rÃ©cits qui faÃ§onnent le macrocosme de Marathon, lequel, pour le dire franchement, recÃ¨le des moments trÃ¨s intÃ©ressants et des rÃ©flexions qui font inÃ©vitablement Ã©cho Ã notre prÃ©sent et aux actions humaines, lesquelles ont toujours Ã©tÃ© Ã l'origine de catastrophes majeures.Le systÃ¨me de documents, dont l'intÃ©gralitÃ© doit Ãªtre dÃ©verrouillÃ©e au fil des missions , est complÃ©tÃ© par une sÃ©rie de dialogues via des interfaces numÃ©riques, chacune divisÃ©e en Â« factions Â». Ces interfaces servent Ã la fois de canal pour nos actions et de moteur narratif. En dÃ©finitive, elles constituent le seul Ã©lÃ©ment narratif vÃ©ritable offrant un sentiment de progression, et sont la force motrice qui nous fournit des missions et des raisons de progresser et de continuer Ã explorer les zones dangereuses de Tau Ceti IV. Ce qui est indÃ©niable avec Marathon, c'est sa capacitÃ© Ã crÃ©er un rÃ©cit qui se fond parfaitement dans son gameplay . Le monde du jeu, les dÃ©cors, tout est narratif. MÃªme les expÃ©ditions et notre mort inÃ©vitable. Chaque Ã©lÃ©ment, y compris la mort, est intÃ©grÃ© aux archives, possÃ¨de son pendant narratif : une explication philosophique, technologique et futuriste qui s'insÃ¨re dans la mosaÃ¯que crÃ©Ã©e par Bungie, la contextualisant et crÃ©ant une uniformitÃ© qui, dans le monde de Marathon, est cohÃ©rente. C'est logique. Ce type de rÃ©cit, cependant, bien que multiforme, complexe et proche du documentaire, ne convient pas Ã tous les publics. Ceux qui recherchent des cinÃ©matiques, une linÃ©aritÃ© narrative et des missions guidÃ©es seront dÃ©Ã§us. Le rÃ©cit, malgrÃ© son ampleur et sa complexitÃ©, diffÃ¨re mÃªme de celui de Destiny. Pourtant, ceux qui prendront le temps d'explorer plus en profondeur, voire d' Â« Ã©tudier Â» les archives et leur contenu , dÃ©couvriront un vÃ©ritable monde de jeu, enrichissant leurs actions et les amenant mÃªme Ã contempler les mÃªmes lieux avec curiositÃ© et un enthousiasme renouvelÃ©. Car ces endroits, bien que d'apparence dÃ©solÃ©e, racontent des histoires, portant les traces d'une ancienne colonie Ã explorer et d'autres Ã bÃ¢tir, ensemble ou seuls.Marathon est un FPS en 3D qui excelle incontestablement dans le domaine des armes Ã feu, vÃ©ritable joyau des productions Bungie . PrÃ©cis, rÃ©aliste et variÃ©, chaque arme possÃ¨de son propre poids, sa propre rÃ©action, et le rÃ©sultat est tout simplement jouissif. La variÃ©tÃ© est apprÃ©ciable, et leurs transformations futuristes et technologiques sont intrigantes, mÃªme si leurs Ã©quivalents Â« rÃ©alistes Â» sont assez Ã©vidents. Quoi qu'il en soit, tirer dans Marathon est un pur rÃ©gal. Le problÃ¨me, c'est queâ€¦ Marathon est un jeu Ã la difficultÃ© trÃ¨s variable . On parle d'un jeu qui n'explique presque rien, qui vous jette directement dans la mÃªlÃ©e et vous entraÃ®ne dans un cycle de frustration que tout le monde ne pourra pas supporter. D'abord, on meurt trÃ¨s souvent et trÃ¨s facilement. Quelques balles suffisent. Les fusillades sont rapides, la vitesse est primordiale. Se faire surprendre est presque toujours synonyme de mort. Se dÃ©placer uniquement furtivement dans les zones ouvertes de Marathon est quasiment inutile. En effet, outre les autres joueurs, qu'ils jouent en solo ou en Ã©quipe de trois, des ennemis contrÃ´lÃ©s par l'IA sont Ã©galement prÃ©sents dans les zones de jeu. Ce sont des ennemis Â« communs Â» , mais ils nous rendent souvent vulnÃ©rables face aux autres joueurs. Cela s'explique par notre incroyable fÃ©rocitÃ© entre nous. Cet aspect est trÃ¨s intÃ©ressant, mais il peut Ãªtre humiliant pour ceux qui ne sont pas habituÃ©s Ã une telle Â« cruautÃ© Â». Ce sentiment est encore aggravÃ© par le fait que, si vous mourez pendant la partie, vous perdez tout votre Ã©quipement et les matÃ©riaux que vous avez collectÃ©s. Le seul moyen de rÃ©cupÃ©rer votre Ã©quipement avant de rejoindre la rÃ©serve , et donc d'Ãªtre en sÃ©curitÃ©, est de rÃ©ussir l'extraction. Cette option s'active aprÃ¨s un certain temps et nÃ©cessite une opÃ©ration manuelle et lente : il faut activer la balise, attendre le soutien d'ennemis contrÃ´lÃ©s par l'IA, et surtout, ne pas attirer l'attention des autres joueurs, prÃªts Ã vous tuer pour le butin et peut-Ãªtre mÃªme Ã profiter de l'extraction pour se sauver.Paradoxalement, cette Â« cruautÃ© Â» n'a fait que s'accentuer avec le temps, alors que lors de nos toutes premiÃ¨res sessions Marathon, nous avons eu le plaisir et la surprise de collaborer avec d'autres joueurs Â« extÃ©rieurs Â» pour entreprendre de vÃ©ritables expÃ©ditions contre l'IA et nous enrichir en tant qu'Â« Ã©quipe Â». Cet exploit rare a transformÃ© l'essence mÃªme du jeu et nous a procurÃ© une satisfaction bien plus grande. Lors de nos expÃ©ditions suivantes, cependant, les affrontements avec d'autres utilisateurs sont devenus la norme. Soyons clairs : dÃ©fier les autres est extrÃªmement gratifiant, surtout en bonne compagnie. Seul, il suffit de peu pour se faire Ã©liminer, sans espoir de reprendre le combat. En groupe, en revanche, mÃªme si le temps passe, vos alliÃ©s peuvent toujours reconstruire votre Warframe et reprendre les missions ensemble. Et justement, les expÃ©ditions sur Tau Ceti ne se rÃ©sument pas Ã la simple collecte de matÃ©riaux et d'armes ; elles visent Ã©galement Ã accomplir une sÃ©rie de missions qui se dÃ©bloquent progressivement et qui sont liÃ©es aux diffÃ©rentes factions mentionnÃ©es prÃ©cÃ©demment. Ces missions peuvent Ãªtre sÃ©quentielles, vous obligeant Ã accomplir plusieurs opÃ©rations qui s'accumulent d'expÃ©dition en expÃ©ditionâ€¦ ou bien Ãªtre des missions uniques . Ce sont les plus difficiles et les plus frustrantes, car elles vous imposent de mener Ã bien une sÃ©rie d'opÃ©rations au cours d'une seule expÃ©dition. Et dans ce cas, il arrive trÃ¨s souvent que vous atteigniez le dernier point et que vous soyez tuÃ©, avec pour consÃ©quence malheureuse de devoir tout recommencer depuis le dÃ©but. Encore et encore.Graphiquement , Marathon offre une expÃ©rience visuelle vÃ©ritablement impressionnante. L'enchaÃ®nement des cinÃ©matiques pendant l'attente avant de partir en expÃ©dition est remarquable. Et oui, l'attente est longue, surtout maintenant que les cartes s'agrandissent, que le nombre de joueurs diminue et que le temps d'attente pour terminer une partie s'allonge. L'esthÃ©tique de Marathon, cependant, est aussi, comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, guidÃ©e par la narration. Les chiffres sur les diffÃ©rents bÃ¢timents, caisses et objets sont liÃ©s Ã une faction spÃ©cifique. De mÃªme, les chÃ¢ssis et leurs animations sont soignÃ©s et crÃ©ent une esthÃ©tique distinctive et unique. MÃªme le choix de rendre certaines zones de jeu monochromes et excessivement lumineuses contribue Ã l'identitÃ© du produit. En revanche, l' interface est franchement maladroite. L'esthÃ©tique, dans ce cas prÃ©cis, nuit Ã l'accessibilitÃ©. La navigation dans les menus est confuse et peu intuitive. Il faut du temps, une bonne dose de curiositÃ© et de la pratique pour s'y retrouver rapidement. Le pointeur Ã l'Ã©cran n'est d'aucune aide. Les flots de texte non plus. Pourtant, malgrÃ© leur aspect presque hostile, les menus possÃ¨dent un certain charme. La qualitÃ© sonore , y compris le doublage franÃ§ais, est constante. Certains morceaux sont captivants, entraÃ®nants et surprenants. D'autres, plus classiques, sont vite oubliÃ©s. Cependant, le son et les graphismes parviennent Ã crÃ©er une identitÃ© cohÃ©rente et immersive. Enfin, il convient de souligner la prÃ©sence de sous-titres franÃ§ais , indispensables pour explorer le vaste catalogue du jeu.La rÃ©ussite des missions est le seul moyen de progresser dans l'histoire des diffÃ©rentes factions. De plus, vous ne pouvez accepter qu'une mission Ã la fois. Cette rÃ©pÃ©titivitÃ©, dans une sÃ©rie de zones ouvertes toujours vastes mais esthÃ©tiquement assez similaires et peu innovantes (Ã l'exception d'une des derniÃ¨res nouveautÃ©s oÃ¹ la lave tombe de faÃ§on irrÃ©guliÃ¨re), est attÃ©nuÃ©e par un autre Ã©lÃ©ment intrigant de Marathon : les MÃ©tiers Ã tisser . Il s'agit d'un systÃ¨me de classes aux capacitÃ©s bien dÃ©finies qui permet de proposer des parties trÃ¨s diffÃ©rentes. Du tank au personnage ultra-rapide en passant par celui qui peut devenir invisible, Marathon propose une bonne variÃ©tÃ© de classes, conÃ§ues pour communiquer entre elles et former ainsi une Ã©quipe diversifiÃ©e et Ã©quilibrÃ©e. Le problÃ¨me, c'est justement de constituer cette Ã©quipe. Souvent, on se retrouve avec les mÃªmes compÃ©tences, un problÃ¨me aggravÃ© par le temps limitÃ© de chaque partie et des objectifs individuels souvent situÃ©s dans des zones diffÃ©rentes, ce qui peut mener Ã la dÃ©sintÃ©gration de l'Ã©quipe et Ã son affaiblissement considÃ©rable. C'est pourquoi, pour profiter pleinement de Marathon, il vous faut une Ã©quipe soudÃ©e et performante. Comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, il convient de souligner le soutien continu de Bungie , qui travaille Ã l'Ã©laboration d'un contenu de fin de jeu identifiable dans la Cryo-Archive, avec une difficultÃ© particuliÃ¨rement Ã©levÃ©e et une satisfaction accrue. Il s'agit de modes supplÃ©mentaires dÃ©blocables au niveau maximal du Season Pass â€“ car, en tant que jeu exclusivement en ligne , Marathon propose Ã©galement un systÃ¨me de progression saisonniÃ¨re liÃ© Ã votre compte, et bien plus encore. Une monnaie interne est Ã©galement disponible et peut Ãªtre investie dans une boutique proposant des objets purement cosmÃ©tiques. Ce n'est pas un jeu Â« pay-to-win Â» .Marathon n'est pas un jeu pour tout le monde. Au dÃ©part, il est difficile et dÃ©routant. Son interface complexe et verbeuse, son style narratif proche du documentaire et la mort instantanÃ©e qui peut survenir ne sont pas faciles Ã apprÃ©hender. Pourtant, ceux qui persÃ©vÃ¨rent, ceux qui se laissent emporter par l'histoire de Tau Ceti, d'une partie Ã l'autre, dÃ©couvriront un gameplay extrÃªmement satisfaisant et nuancÃ©, un systÃ¨me de chÃ¢ssis intrigant et variÃ©, et une grande satisfaction de jeu. Son avenir Ã long terme reste incertain, notamment quant Ã sa capacitÃ© Ã fidÃ©liser les joueurs, mais Marathon ne fait que commencer et son potentiel est indÃ©niable.