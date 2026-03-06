SituÃ©e sur la petite Ã®le de MolÃ¨ne, dans le FinistÃ¨re, lâ€™intrigue nous plonge immÃ©diatement dans lâ€™ambiance si particuliÃ¨re des Ã®les bretonnes : un dÃ©cor Ã la fois magnifique et hostile, oÃ¹ les lÃ©gendes semblent avoir plus de poids que la rÃ©alitÃ©. L'histoire suit le destin de Malo Tallec, jeune soldat encore meurtri par la Grande Guerre, et qui rentre enfin au pays. Mais le personnage est pris dans un engrenage qui dÃ©passe le simple cadre de la vie insulaire. Une vieille prophÃ©tie refait surface, menaÃ§ant l'Ã©quilibre de la communautÃ© : la famille Tallec serait touchÃ©e par une malÃ©diction. Il est vrai que le retour de Malo en 1918 correspond avec l'apparation de terribles meurtres sur l'Ã®le, mais de lÃ Ã y voir la rÃ©alisation d'une prophÃ©tie, c'est beaucoup exagÃ©rer. Entre secrets de famille, superstitions locales et Ã©lÃ©ments fantastiques, le rÃ©cit tisse une toile oÃ¹ le passÃ© vient violemment percuter le prÃ©sent. Alors quand la fille du maire s'intÃ©resse Ã Malo, la situation sur MolÃ¨ne risque encore de s'envenimer ..."La ProphÃ©tie de MolÃ¨ne" est une Å“uvre qui se dÃ©marque par son ancrage gÃ©ographique et son atmosphÃ¨re mystÃ©rieuse. Bertocchini, habituÃ© des rÃ©cits historiques et rÃ©gionaux, dÃ©montre ici son talent pour la construction de rÃ©cits d'ambiance. Le scÃ©nario prend le temps d'installer ses personnages. On sent le poids de l'isolement propre Ã la vie insulaire. Il parvient Ã mÃªler le rÃ©alisme social (la vie difficile des marins et des habitants) Ã une dimension Ã©sotÃ©rique sans que cela paraisse forcÃ©. L'album explore Ã©galement l'idÃ©e que l'on n'Ã©chappe jamais vraiment Ã ses racines ni aux dettes de ses ancÃªtres. Le trait de Michel Espinosa apporte une vraie force visuelle Ã cette prophÃ©tie. Les dÃ©cors sont soignÃ©s. On reconnaÃ®t la topographie de MolÃ¨ne, les maisons typiques et la fureur de l'OcÃ©an Atlantique. Le dessinateur excelle Ã retranscrire la duretÃ© des traits des personnages, marquÃ©s par les embruns et les secrets. Le travail sur la lumiÃ¨re est crucial ici. Les teintes oscillent entre les gris bleutÃ©s de la mer et les ambiances plus sombres, presque oppressantes, liÃ©es Ã la prophÃ©tie."La ProphÃ©tie de MolÃ¨ne" est une bande dessinÃ©e envoÃ»tante. C'est un rÃ©cit qui ravira autant les amoureux de la Bretagne que les amateurs de thrillers fantastiques. L'Ã©dition chez Kalopsia rend bien hommage Ã la qualitÃ© graphique de l'Å“uvre. C'est une lecture parfaite pour un aprÃ¨s-midi pluvieux, idÃ©alement avec le bruit du vent en fond sonore.Date de parution : 06 Mars 2026Editions : Kalopsia