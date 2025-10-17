DÃ©veloppÃ© par Male Doll, Baradroid est un visual novel gay prÃ©cÃ©demment sorti sur PC et qui a naturellement Ã©tÃ© (trÃ¨s) censurÃ© pour son arrivÃ©e sur consoles. L'histoire commence avec notre personnage principal, Evan. Intelligent et solitaire, Evan vit dans une citÃ© utopique futuriste oÃ¹ la technologie a atteint des sommets. Outre l'intelligence artificielle (IA), il existe Ã©galement l'intelligence virtuelle (IV). AprÃ¨s avoir postulÃ© pour un projet chez Omega Industries, la plus grande entreprise technologique du pays, Evan est sÃ©lectionnÃ© pour tester trois nouveaux androÃ¯des : C4-L8 (Caleb), N1-K0 (Niko) et D4-M0 (Daemon). Si leur technologie est unique et fascinante, leur principal atout rÃ©side surtout dans leur beautÃ©, un dÃ©tail qu'Evan remarque immÃ©diatement. L'intrigue n'est pas forcÃ©ment originale et les personnages peuvent parfois paraÃ®tre superficiels, chaque androÃ¯de incarnant un stÃ©rÃ©otype prÃ©cis sans jamais s'en Ã©carter. Divers Ã©vÃ©nements ponctuent le rÃ©cit et maintiennent l'intÃ©rÃªt du joueur suffisamment longtemps pour qu'il continue Ã jouer. Lors de notre premiÃ¨re partie, nous avons Ã©galement relevÃ© quelques erreurs d'Ã©criture et des fautes d'orthographe douteuses, susceptibles de nuire Ã l'immersion. Cependant, l'humour et le suspense de l'histoire sont suffisamment prenants pour rendre au moins une partie trÃ¨s agrÃ©able. MalgrÃ© la superficialitÃ© des androÃ¯des, ils restent assez attachants pour qu'on s'investisse Ã©motionnellement et qu'on tente de sÃ©duire son personnage prÃ©fÃ©rÃ©. Il faut toutefois noter que, mÃªme si l'on peut faire diffÃ©rents choix, ceux-ci n'ont absolument aucune incidence sur le dÃ©roulement de l'histoire. Ces choix modifieront certes certaines rÃ©ponses, mais l'histoire suit un cheminement linÃ©aire, quelles que soient les dÃ©cisions prises prÃ©cÃ©demment. Il convient de noter que le jeu ne propose aucun texte en franÃ§ais et qu'il ne comprend aucune scÃ¨ne osÃ©e afin de pouvoir obtenir une classification d'Ã¢ge sur consoles.En termes de gameplay, Baradroid correspond parfaitement Ã l'Ã©tiquette de visual novel. L'Ã©lÃ©ment principal consiste Ã lire l'histoire du point de vue du personnage principal, agrÃ©mentÃ©e de quelques illustrations Ã l'Ã©cran. Le joueur est parfois confrontÃ© Ã diffÃ©rents choix lors des dialogues, mais comme mentionnÃ© prÃ©cÃ©demment, ces choix n'ont que peu ou pas d'incidence sur le dÃ©roulement de l'histoire. Lors de notre premiÃ¨re partie, cela ressemblait davantage Ã un test de vigilance qu'Ã une vÃ©ritable composante du gameplay, tant cette fonctionnalitÃ© est rare et sans grande importance. Hormis la lecture et la contemplation de beaux androÃ¯des, le jeu n'offre pas grand-chose d'autre. Sur le plan technique, Baradroid est un roman visuel 2D de style anime typique, plus prÃ©cisÃ©ment de style bara. Cela signifie que tous les personnages masculins rencontrÃ©s, y compris le joueur, sont des hommes grands et musclÃ©s. Le jeu ne se prive pas de les mettre en valeur, puisqu'il contient de nombreuses illustrations de nuditÃ©. MalgrÃ© la qualitÃ© des graphismes, le reste du jeu est loin d'Ãªtre Ã la hauteur. Les dÃ©cors sont trÃ¨s statiques et utilisent presque toujours la mÃªme palette de couleurs. Les sprites des personnages changent Ã peine, hormis leur expression faciale. MÃªme lorsqu'un personnage est censÃ© Ãªtre torse nu ou nu, son sprite reste entiÃ¨rement habillÃ©. Un autre point assez gÃªnant au dÃ©but Ã©tait la petite taille du texte en mode portable sur Nintendo Switch. Il n'y a pas d'option pour l'agrandir, ce qui Ã©tait parfois frustrant Ã cause de la police utilisÃ©e. Comme la plupart des arriÃ¨re-plans sont blancs, les lettres Ã©taient parfois difficiles Ã lire, mÃªme dans un cadre turquoise. Concernant l'aspect sonore de Baradroid , il y a peu Ã dire . L'absence de doublage et d'effets sonores lors de certains Ã©vÃ©nements est regrettable. Un simple rire ou un grognement suffirait Ã donner plus de vie aux personnages, mais malheureusement, ces Ã©lÃ©ments font cruellement dÃ©faut. De plus, la musique de fond est au mieux passable. La bande-son, composÃ©e de rythmes lo-fi dans un dÃ©cor futuriste, parvient certes Ã bien retranscrire l'essence de l'histoire. Cependant, la variÃ©tÃ© musicale est si faible qu'elle finit par devenir un bruit de fond lassant, au point de devenir plus une nuisance qu'un atout pour le rÃ©cit. Bien que Baradroid s'efforce d'adapter la musique Ã la situation, le rÃ©sultat manque de profondeur et n'atteint pas son plein potentiel.Baradroid est un visual novel correct dans l'ensemble. Les personnages sont intÃ©ressants - bien que peu dÃ©veloppÃ©s - et l'univers est agrÃ©able. Cependant l'absence de traduction franÃ§aise rend sa niche encore plus restreinte sur consoles.