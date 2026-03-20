One Piece tome 112

Le manga One Piece (114 tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Shueisha au Japon) raconte l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune garÃ§on aux membres Ã©lastiques (!) qui souhaite devenir le roi des Pirates et qui va devoir suivre une longue quÃªte avant d'espÃ©rer atteindre ce titre. Dans l'univers fantasmagorique de One Piece, le mot "repos" n'existe pas, et l'esprit infatigable du maÃ®tre Oda est constamment Ã l'Å“uvre pour faire naÃ®tre de nouvelles aventures folles pour la plus Ã©trange horde de pirates Ã vivre. AprÃ¨s deux ans d'entraÃ®nement, l'Ã©quipage du Chapeau de paille se rÃ©unit sur l'archipel de Sabaody et dÃ©cide de repartir en mer. AprÃ¨s un saut sur l'Ã®le des hommes-poissons, les voilÃ sur le "Nouveau Monde", la derniÃ¨re des mers. L'alliance signÃ©e avec MononosukÃ© les dirige vers le Pays des Wa pour Ã©liminer l'Empereur Kaido. Luffy et les siens font halte sur l'Ã®le d'Onigashima, oÃ¹ ils rencontrent Yamato qui jure de combattre Ã leur cÃ´tÃ©. Mais Luffy n'est clairement pas suffisament armÃ© pour battre le maÃ®tre des lieux. Croyant que Luffy reviendra et ne renoncera pas Ã abattre Kaido, ses compagnons livrent des batailles meurtriÃ¨res et intenses contre les officiers de la bande ennemie ! Pendant ce temps, c'est au sommet d'Onigashima que Kaido et Yamato se retrouvent face Ã face, dÃ©clenchant une confrontation fatidique entre pÃ¨re et fille !ArrivÃ©e enfin Ã Erbaf, Robin retrouve Sauro aprÃ¨s une longue attente. Une nouvelle aventure se dÃ©roule alors qu'elle explore des contrÃ©es mystÃ©rieuses et inexplorÃ©es. Des intrus font leur apparition, instaurant une atmosphÃ¨re inquiÃ©tante. Serait-ce le prÃ©sage d'une tempÃªte ? Le tome 112 nous plonge au cÅ“ur d'Erbaf, et Eiichiro Oda nous offre un mÃ©lange incroyable de construction d'univers, d'intrigues politiques, de retours surprenants et de batailles d'une ampleur mythique qui nous rappellent pourquoi cette sÃ©rie est une Ã©popÃ©e unique. Le pÃ©riple des Chapeaux de Paille Ã travers le Monde du Soleil est Ã la fois fÃ©erique et monumental, de la BibliothÃ¨que du Hibou Ã l'Ã‰cole du Morse, donnant Ã Elbaf toute sa dimension culturelle et non plus celle d'une simple lÃ©gende longtemps Ã©voquÃ©e. Mais Oda ne perd pas de temps pour faire monter la tension : les Chevaliers de Dieu font leur entrÃ©e tant attendue, et Figarland Shamrock, Gunko, Sommers et Killingham se rÃ©vÃ¨lent aussi dangereux et manipulateurs que prÃ©vu. Leur attaque brutale contre Loki et leur projet de prendre les enfants d'Erbaf en otages font basculer l'atmosphÃ¨re de la cÃ©lÃ©bration Ã la crise. Le plus grand choc de ce tome ? Le retour de Scopper Gaban. Voir un ancien membre de l'Ã©quipage de Roger entrer en scÃ¨ne, non pas comme une lÃ©gende mais comme un alliÃ© (et un adversaire, briÃ¨vement) bien rÃ©el, est un moment que les fans attendaient depuis des dÃ©cennies. Son duel avec Luffy et son rÃ´le dans la libÃ©ration de Loki sont parfaitement maÃ®trisÃ©s. ParallÃ¨lement, le volume est empreint de tension : l'incendie qui ravage le Monde du Soleil, les monstres cauchemardesques dÃ©chaÃ®nÃ©s sur Erbaf et les gÃ©ants dÃ©chirÃ©s entre leur loyautÃ© envers Loki et leurs soupÃ§ons quant Ã la mort d'Harald. Loki lui-mÃªme devient un personnage tragique au cÅ“ur de l'intrigue (blessÃ©, accusÃ© et hantÃ©, mais refusant de cÃ©der sous la pression). La question de savoir s'il a rÃ©ellement tuÃ© le roi Harald ajoute une nouvelle dimension au drame politique, qui redÃ©finira sans aucun doute l'avenir d'Erbaf. Ã€ la fin, l'Ã©quipage du Chapeau de Paille, les gÃ©ants et mÃªme Scopper Gaban se prÃ©parent Ã un affrontement total contre les Chevaliers de Dieu et les forces monstrueuses qui ravagent Erbaf. C'est Ã la fois la suite d'une saga et la mise en place d'un Ã©vÃ©nement encore plus grandiose. Avec ses rÃ©vÃ©lations sur l'histoire, ses moments d'Ã©motion et ses combats Ã©piques, le tome 112 nous rappelle une fois de plus qu'Oda sait parfaitement faire progresser l'intrigue sans en perdre l'essence. Erbaf s'avÃ¨re Ãªtre tout ce que les fans espÃ©raient, et bien plus encore.L'arc d'Erbaf est tout simplement Ã©poustouflant. On en est dÃ©jÃ au chapitre 12, avec des flashbacks sur l'un des Ã©vÃ©nements les plus importants de l'histoire. Toutes les figures lÃ©gendaires de l'ancienne gÃ©nÃ©ration font leur apparition, nous avons littÃ©ralement dÃ» nous dÃ©brouiller avec des idÃ©es fausses sur les Ã©vÃ©nements historiques pendant des dÃ©cennies et Oda est en train de chambouler tout l'univers de la saga.Date de parution : 08 Avril 2026Editions : Glenat Manga