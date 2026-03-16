Il y a quelque chose de spÃ©cial dans la rencontre entre l'horreur classique et la technologie moderne. John Carpenter's Toxic Commando n'est pas qu'un simple jeu de tir de zombies, mais une expÃ©rience cinÃ©matographique qui recrÃ©e l'esprit des films d'horreur des annÃ©es 80 avec une touche d'humour absurde, une action dÃ©mesurÃ©e et une atmosphÃ¨re immersive. DÃ©veloppÃ© par Saber Interactive, Toxic Commando s'intÃ©resse Ã une expÃ©rience ambitieuse menÃ©e par Obsidian, une entreprise technologique dirigÃ©e par son PDG, Leon Dorsey. Leur objectif : exploiter l'Ã©nergie du noyau terrestre. Mais leur expÃ©rience rÃ©veille une crÃ©ature bien plus dangereuse : le Dieu des Boues, un monstre souterrain gigantesque capable de transformer les humains en morts-vivants. L'action se dÃ©roule en 2033, offrant une atmosphÃ¨re Ã la fois futuriste et apocalyptique, tandis que le monde s'effondre lentement Ã cause des erreurs de l'humanitÃ©. Vous incarnerez l'un des quatre soldats qui font partie de l'Ã©quipe des "Commandos Toxiques". Il y a tout d'abord "Walter Irons", un ancien soldat qui a vu le monde dÃ©truit par l'erreur humaine bien trop souvent. "Ruby Pelicano" est une pilote qui a perdu sa carriÃ¨re lorsque le monde a commencÃ© Ã sombrer dans le chaos. "Cato Arman" est un ancien ingÃ©nieur ayant travaillÃ© sur des projets d'envergure, notamment la technologie de forage Obsidia, et qui est le cerveau derriÃ¨re la stratÃ©gie de l'Ã©quipe. Enfin "Astrid Xu", une jeune scientifique initialement impliquÃ©e dans la recherche sur l'Ã©nergie du noyau terrestre, rejoint le Commando Toxique non seulement pour survivre, mais aussi pour expier les fautes scientifiques qu'elle a autrefois soutenues. En mission pour Ã©radiquer une armÃ©e de morts-vivants, l'Ã©quipe Toxic Commando est infectÃ©e par une attaque monstrueuse, mettant sa vie en danger. Parviendront-ils Ã survivre tout en protÃ©geant l'humanitÃ© ?L'atmosphÃ¨re du jeu s'inspire clairement des Å“uvres de John Carpenter, comme The Thing et Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin. L'humour dÃ©jantÃ©, la comÃ©die bon enfant et l'horreur jamais trop sÃ©rieuse donnent l'impression de regarder un film culte. Dans la peau d'un des Commandos Toxiques, un groupe de personnages Ã la limite de la folie chargÃ©s de sauver le monde, vous incarnez un membre des Toxic Commandos. Avant de commencer la partie, vous avez le choix entre quatre classes : le Strike, un DPS ; le Medic, un soigneur ; l'OpÃ©rateur, un ingÃ©nieur de soutien ; et le Defender, un tank. Chaque classe dispose de plus de 30 atouts Ã dÃ©velopper grÃ¢ce aux Sludge Seeds, offrant ainsi une progression flexible et la possibilitÃ© de personnaliser son style de jeu. Le mode coopÃ©ratif est au cÅ“ur de l'expÃ©rience Toxic Commando. Jouer aux cÃ´tÃ©s de trois autres personnages, contrÃ´lÃ©s par des amis ou des PNJ, rend les combats plus palpitants et renforce l'atmosphÃ¨re de Â« buddy movie Â» si caractÃ©ristique du jeu de Carpenter. ConÃ§u pour que vous ne vous sentiez jamais seul face Ã des hordes de morts-vivants, le jeu vous offre un soutien indÃ©fectible. Toxic Commando ne se contente pas d'une mission principale visant Ã stopper le Sludge God (Dieu des Boues) et des vagues de morts-vivants, mais propose Ã©galement divers objectifs secondaires qui dynamisent chaque session. Dans chaque mission principale, les joueurs se voient gÃ©nÃ©ralement confier un objectif majeur : dÃ©truire un nid de morts-vivants, sÃ©curiser un site de recherche ou escorter un vÃ©hicule vital. Cependant, au fil de l'aventure, de nombreux objectifs secondaires Ã©mergent naturellement. Par exemple, vous trouverez des graines de boue supplÃ©mentaires dissÃ©minÃ©es dans la zone de mission. Les collecter n'est pas qu'une simple activitÃ© annexe : ces objets sont essentiels pour amÃ©liorer vos compÃ©tences et dÃ©bloquer de nouveaux atouts. De plus, des objectifs secondaires existent, comme rÃ©parer des vÃ©hicules endommagÃ©s, trouver des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es ou secourir des PNJ piÃ©gÃ©s. Ces objectifs secondaires offrent des rÃ©compenses sous forme de butin, de nouvelles armes ou d'amÃ©liorations de ressources qui vous seront trÃ¨s utiles lors des missions suivantes. Cette approche donne vie Ã chaque mission. Au lieu de simplement courir d'un point A Ã un point B, vous serez incitÃ© Ã explorer l'environnement, Ã prendre des risques et Ã interagir avec chaque recoin de la carte pour en rÃ©colter les fruits. La structure des missions de Toxic Commando est conÃ§ue pour allier narration linÃ©aire et libertÃ© d'exploration, offrant ainsi une grande rejouabilitÃ© et des rÃ©compenses Ã la hauteur.Dans Toxic Commando, les compÃ©tences ne sont pas de simples chiffres sur un Ã©cran ; elles influencent rÃ©ellement la faÃ§on dont votre Ã©quipe combat. Chaque classe possÃ¨de une identitÃ© propre, et l'utilisation de ses compÃ©tences a un impact significatif sur les combats. Par exemple, la classe Frappe est spÃ©cialisÃ©e dans les dÃ©gÃ¢ts et possÃ¨de des compÃ©tences axÃ©es sur l'augmentation de la puissance d'attaque. On peut citer, par exemple, un atout qui accroÃ®t les dÃ©gÃ¢ts des armes automatiques ou la capacitÃ© de tirer des balles explosives pendant une courte durÃ©e. Ces compÃ©tences font des Frappes le fer de lance de l'Ã©quipe, mais exigent Ã©galement des joueurs qu'ils soient constamment en premiÃ¨re ligne. Il y a ensuite la classe MÃ©decin, qui apporte un Ã©quilibre grÃ¢ce Ã ses compÃ©tences de soin. Son rÃ´le va au-delÃ des simples soins : il peut crÃ©er des zones de soin, accÃ©lÃ©rer la rÃ©gÃ©nÃ©ration de l'Ã©quipe, voire ranimer les coÃ©quipiers tombÃ©s au combat. Lors de missions oÃ¹ des vagues d'ennemis s'abattent sur le camp adverse, les compÃ©tences du MÃ©decin sont souvent dÃ©terminantes pour la survie de l'Ã©quipe. Il est intÃ©ressant de noter que ces compÃ©tences ne sont pas isolÃ©es. Toxic Commando encourage la synergie entre les classes. Par exemple, le DÃ©fenseur peut contenir la horde pendant que l'OpÃ©rateur dÃ©ploie une tourelle, le Frappe inflige des dÃ©gÃ¢ts considÃ©rables aux ennemis et le MÃ©decin maintient tout le monde en vie. Cette synergie rend le mode coopÃ©ratif plus immersif, car chaque joueur a un rÃ´le vÃ©ritablement important.Outre les armes, les vÃ©hicules constituent un Ã©lÃ©ment crucial du gameplay. Toxic Commando propose une variÃ©tÃ© de vÃ©hicules uniques, chacun dotÃ© de capacitÃ©s spÃ©cifiques. Le Camion Tueur de Dieux peut anÃ©antir des hordes entiÃ¨res, l'Ambulance peut soigner l'Ã©quipe et le Nettoyeur de Boue fait office de char d'assaut. On trouve Ã©galement des vÃ©hicules expÃ©rimentaux comme la Banshee, capable de se faire exploser pour servir d'appÃ¢t. L'exploration de la carte devient plus captivante car les vÃ©hicules ne servent pas seulement au transport, mais font aussi partie intÃ©grante de la stratÃ©gie de survie. Vous Ãªtes incitÃ© Ã rÃ©cupÃ©rer des piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es, Ã rÃ©parer les vÃ©hicules et Ã exploiter leurs capacitÃ©s uniques pour accÃ©der Ã des ressources difficiles d'accÃ¨s. L'arsenal de Toxic Commando est trÃ¨s variÃ©, allant du fusil d'assaut HAMR-17 au fusil Ã pompe M500, en passant par le pistolet-mitrailleur Keris V10 et le canon Ã©lectromagnÃ©tique futuriste. Les armes sont personnalisables dans le hub, et la progression est gratifiante car chaque amÃ©lioration a un impact concret sur les combats. Outre les armes Ã feu, on trouve Ã©galement des armes de mÃªlÃ©e comme le gourdin, ainsi que des grenades et des cocktails Molotov pour le contrÃ´le des foules. La personnalisation des personnages est Ã©galement un Ã©lÃ©ment clÃ©. Vous pouvez utiliser la monnaie du jeu pour amÃ©liorer l'apparence de vos personnages de Toxic Commando, ajoutant ainsi une touche de personnalisation qui rend chaque Ã©quipe unique. L'un des atouts majeurs de Toxic Commando rÃ©side dans la variÃ©tÃ© de ses ennemis. On y trouve des RÃ´deurs, les morts-vivants classiques, des Nukers qui explosent Ã l'approche, des Traqueurs qui attaquent Ã distance et des Hommes de main capables d'immobiliser les joueurs. Cette diversitÃ© renouvelle constamment l'intÃ©rÃªt des combats, car les stratÃ©gies efficaces contre un type d'ennemi ne le sont pas toujours contre un autre.De plus, grÃ¢ce au moteur Swarm Engine nouvelle gÃ©nÃ©ration, les ennemis arrivent en masse. Les vagues de morts-vivants qui dÃ©ferlent sur l'Ã©cran crÃ©ent un sentiment de panique et une immense satisfaction lorsqu'on survit. Saber Interactive ambitionne clairement d'offrir une expÃ©rience plus intense que World War Z, avec une population ennemie bien plus importante et une plus grande variÃ©tÃ© de dangers. Le Swarm Engine a Ã©tÃ© l'un des Ã©lÃ©ments les plus marquants de l'Ã©volution des jeux de Saber Interactive, et il est fascinant de constater comment cette technologie a Ã©voluÃ© de World War Z Ã Space Marine 2, pour atteindre sa forme la plus aboutie dans Toxic Commando. Dans World War Z, le Swarm Engine a Ã©tÃ© introduit comme une technologie capable d'afficher des milliers de zombies simultanÃ©ment Ã l'Ã©cran. L'effet Ã©tait rÃ©volutionnaire pour l'Ã©poque, crÃ©ant un sentiment de panique et d'intensitÃ© extrÃªme face aux vagues de morts-vivants. Cependant, le comportement des essaims restait relativement linÃ©aire : les zombies fonÃ§aient sur le joueur sans grande variÃ©tÃ©, si bien que malgrÃ© leur nombre impressionnant, les interactions devenaient rÃ©pÃ©titives Ã la longue. Avec l'arrivÃ©e de Space Marine 2, le moteur Swarm a franchi un cap, permettant une invasion tyranide Ã l'Ã©chelle galactique. DÃ©sormais, le moteur ne se contentait plus de gÃ©nÃ©rer un nombre impressionnant d'ennemis, mais offrait Ã©galement des dÃ©tails visuels et des animations plus complexes. Les Tyranides ne se contentaient plus de foncer sur le joueur ; au contraire, ils crÃ©aient une atmosphÃ¨re de bataille Ã©pique, digne de l'univers de Warhammer 40K. Les environnements vastes et interactifs donnaient vie Ã l'essaim, mÃªme si l'accent restait mis sur l'ampleur et l'effet cinÃ©matographique, plutÃ´t que sur les micro-interactions entre les ennemis.Ce n'est qu'avec Toxic Commando que le Swarm Engine a Ã©tÃ© vÃ©ritablement intÃ©grÃ© au gameplay coopÃ©ratif des FPS, offrant une expÃ©rience plus variÃ©e et interactive. Les vagues de morts-vivants se prÃ©sentaient non seulement comme un spectacle grandiose, mais aussi comme des dÃ©fis stratÃ©giques Ã relever grÃ¢ce Ã une combinaison de classes, de vÃ©hicules et d'objectifs secondaires. Les ennemis se dÃ©clinaient sous diffÃ©rentes formes â€” rÃ´deurs, bombardiers, traqueurs, sbires â€” chacun exigeant une approche diffÃ©rente. Des vÃ©hicules comme le Camion Tueur de Dieux ou l'Ambulance ajoutent une nouvelle dimension au jeu : les essaims peuvent Ãªtre gÃ©rÃ©s en les submergeant, en les dÃ©tournant, voire en exploitant leur capacitÃ© de survie. Le moteur d'essaims de Toxic Commando est bien plus qu'un simple effet visuel ; il est au cÅ“ur mÃªme de l'expÃ©rience de jeu, mettant l'accent sur le travail d'Ã©quipe, l'exploration et la stratÃ©gie.Visuellement, Toxic Commando parvient Ã retranscrire avec brio une atmosphÃ¨re apocalyptique saisissante. Environnements boueux, villes en ruines et effets de lumiÃ¨re dramatiques renforcent l'horreur. Le mode CinÃ©ma est une fonctionnalitÃ© captivante : les filtres visuels ajoutÃ©s donnent au jeu des allures de film de Carpenter projetÃ© sur grand Ã©cran. L'effet d'essaim de morts-vivants est Ã©galement remarquable. Des milliers d'ennemis apparaissant simultanÃ©ment Ã l'Ã©cran intensifient le jeu et mettent en valeur les prouesses techniques du moteur Swarm Engine. CÃ´tÃ© performances, nous n'avons rencontrÃ© aucun problÃ¨me majeur. Le jeu Ã©tait parfaitement fluide avec les paramÃ¨tres graphiques au maximum et prend en charge les rÃ©solutions ultra-larges, pour une immersion encore plus grande. L'audio est l'un des atouts majeurs de Toxic Commando. John Carpenter lui-mÃªme, avec Cody Carpenter et Daniel Davies, a composÃ© la bande originale du jeu. Le rÃ©sultat est une musique qui mÃªle des sonoritÃ©s synthwave classiques Ã une ambiance apocalyptique moderne. Cette bande originale n'est pas un simple fond sonore, mais une partie intÃ©grante de l'expÃ©rience, rappelant les films Ã la fois haletants et stylÃ©s de Carpenter. Les effets sonores contribuent parfaitement Ã l'atmosphÃ¨re. Les cris des morts-vivants, les explosions de vÃ©hicules et les bruits d'armes sont percutants et satisfaisants. Le doublage de personnages comme Walter Irons, Ruby Pelicano, Cato Arman et Astrid Xu apporte une touche d'humour et de personnalitÃ© qui rend les interactions au sein de l'Ã©quipe plus vivantes. Il faut noter que le jeu est sous-titrÃ© en franÃ§ais (tous les doublages sont quant Ã eux en anglais uniquement).Avec une durÃ©e de vie moyenne de quinze heures, Toxic Commando offre une expÃ©rience assez dense pour un jeu coopÃ©ratif. Son principal atout rÃ©side dans sa rejouabilitÃ© : la variÃ©tÃ© des classes, des ennemis, des vÃ©hicules, du farming et des options de personnalisation rend chaque session unique. ComparÃ© Ã des jeux similaires comme World War Z ou Left 4 Dead, Toxic Commando se distingue par son ambiance cinÃ©matographique unique et l'implication directe de John Carpenter dans la musique et le style visuel. Pour les fans de Carpenter, ce jeu est un concentrÃ© de nostalgie dans un format moderne. Pour les nouveaux joueurs, c'est une alternative rafraÃ®chissante au genre dÃ©jÃ saturÃ© des jeux de tir de zombies. Le jeu multiplateforme Ã©largit Ã©galement l'accessibilitÃ©, permettant ainsi aux amis sur diffÃ©rentes plateformes de jouer ensemble. Et puis il ne coÃ»te que 39.99€, ce qui ne gÃ¢che rien.John Carpenter's Toxic Commando est un mÃ©lange d'horreur, d'humour et d'action qui offre Ã la fois une plongÃ©e nostalgique et une expÃ©rience coopÃ©rative moderne. Avec son ambiance annÃ©es 80, son gameplay intense, ses ennemis variÃ©s et redoutables, ses vÃ©hicules uniques, la bande originale emblÃ©matique de Carpenter et ses graphismes apocalyptiques, le jeu s'est imposÃ© comme l'une des sorties multijoueurs coopÃ©ratives les plus attendues du moment.