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ROMEO IS A DEAD MAN
PubliÃ© le 02/04/2026 Dans PlayStation 5
Une nouvelle Å“uvre excentrique signÃ©e SUDA51.
RomÃ©o Stargazer , shÃ©rif adjoint vivant dans une petite ville tranquille, est le personnage principal de cette histoire. Une nuit, il dÃ©couvre Juliette , une femme amnÃ©sique, Ã©tendue dans la rue. MalgrÃ© son nom Ã©nigmatique, RomÃ©o tombe amoureux d'elle au premier regard. Ils se retrouvent chaque soir dans un restaurant, et leur amour grandit. Finalement, Juliette persuade RomÃ©o de s'enfuir avec elle, et il dÃ©cide de quitter la ville. Le jour de leur fugue amoureuse arrive enfin, mais au lieu de Juliette, c'est un dÃ©mon blanc qui se prÃ©sente chez RomÃ©o. Le dÃ©mon l'attaque, le met en piÃ¨ces et le laisse pour mort. Cependant, grÃ¢ce Ã  une technologie de pointe mise au point par le gÃ©nial scientifique, le professeur Benjamin, qui n'est autre que le grand-pÃ¨re de RomÃ©o, ce dernier est miraculeusement sauvÃ© et revient Ã  la vie sous la forme d'un mort-vivant . Comment se poursuit l'histoire de RomÃ©o mort ? DÃ©veloppÃ© par Grasshopper Manufacture, Romeo is a Dead Man est un jeu d'action-aventure de science-fiction mÃªlant humour absurde et violence sanglante. Vous incarnez Romeo Stargazer, sauvÃ© de la mort par une expÃ©rience menÃ©e par son grand-pÃ¨re, le professeur Benjamin. Ã€ prÃ©sent, Romeo vit grÃ¢ce Ã  Dead Gear, un masque spÃ©cial qui lui confÃ¨re des pouvoirs uniques. Il travaille comme agent spÃ©cial du FBI, chargÃ© de traquer les fugitifs spatio-temporels les plus dangereux de l'univers. ParallÃ¨lement, il poursuit une autre mission : retrouver sa bien-aimÃ©e, Juliette, qui a mystÃ©rieusement disparu.

D'aprÃ¨s notre expÃ©rience avec les jeux de SUDA51, on retrouve toujours des Ã©lÃ©ments excentriques qui rendent la partie unique et intrigante, et qui deviennent ainsi l'identitÃ© mÃªme du jeu. Ce jeu conserve le gameplay hack-and-slash stylisÃ© et sanglant de No More Heroes ou Lollipop Chainsaw . Vous pouvez effectuer des actions classiques comme courir, attaquer, sauter et esquiver. Romeo est Ã©quipÃ© d'une Ã©pÃ©e comme arme de corps Ã  corps et peut s'en servir pour tailler en piÃ¨ces tous les ennemis qui se dressent sur son chemin. Vous pouvez combiner attaques faibles et puissantes pour crÃ©er des combos. Le systÃ¨me de combat est facile Ã  prendre en main et moins complexe que celui des jeux de type hack'n'slash comme Devil May Cry, par exemple. Ainsi, mÃªme les nouveaux joueurs peuvent facilement profiter de ce jeu Ã  leur propre rythme. Cependant, contrairement Ã  la plupart des jeux d'action modernes qui proposent souvent la parade comme option dÃ©fensive, vous ne trouverez pas de mÃ©canique similaire ici, car le crÃ©ateur a avouÃ© dÃ©tester ce systÃ¨me. Selon lui, la parade peut perturber le rythme des combats, les joueurs devant attendre que l'ennemi attaque avant de pouvoir contre-attaquer. De ce fait, ce jeu ne propose que l'esquive pour favoriser une action rapide.

Un jeu qui ne manquera pas de diviser.
De tous les jeux modernes auxquels nous avons jouÃ©, ROMEO IS A DEAD MAN est peut-Ãªtre le plus incohÃ©rent visuellement. Comment pourrait-il en Ãªtre autrement ? DÃ¨s le dÃ©but, on assiste Ã  une transition visuelle Ã  180 degrÃ©s : de la 3D entiÃ¨rement en images de synthÃ¨se Ã  la 2D de style anime, puis Ã  des graphismes faÃ§on bande dessinÃ©e, puis Ã  des graphismes pixÃ©lisÃ©s rÃ©tro , et ainsi de suite. Dâ€™un cÃ´tÃ©, cette mÃ©thode est certes saisissante, mais Ã  notre Ã¢ge, qui nâ€™est plus celui de la jeunesse, des changements visuels aussi radicaux rendent difficile pour nos yeux et notre cerveau de comprendre le contexte et lâ€™urgence quâ€™ils tentent rÃ©ellement de transmettre par leur prÃ©sentation visuelle. On sait que SUDA51 est un crÃ©ateur de jeux unique et excentrique, mais il ne devrait pas jouer avec les attentes des joueurs. Chaque changement visuel oblige Ã  rÃ©interprÃ©ter l'univers. Quelles que soient les qualitÃ©s visuelles, le design des personnages, y compris celui des monstres, est impressionnant. Malheureusement, nous avons constatÃ© de frÃ©quentes chutes de framerate pendant les combats, ce qui a considÃ©rablement nui au rythme de l'affrontement. Contrairement aux graphismes, difficiles Ã  comprendre, la bande-son Ã©tait plutÃ´t acceptable, la musique reflÃ©tant le chaos ambiant. MÃªlant rock et mÃ©lodies Ã©tranges et dÃ©jantÃ©es, elle parvient Ã  faire monter l'adrÃ©naline, vous poussant Ã  manier votre Ã©pÃ©e sans relÃ¢che et Ã  faucher vos ennemis. Les effets sonores et le doublage sont Ã©galement remarquables, contribuant Ã  enrichir l'expÃ©rience de jeu et la narration. Cependant, nous avons trouvÃ© le volume parfois trop faible, ce qui rendait le jeu un peu silencieux par moments.

Le systÃ¨me de progression se divise en deux parties : les armes et les insignes. AmÃ©liorer les armes reste assez simple, puisquâ€™il suffit dâ€™un matÃ©riau appelÃ© Sentrey pour les renforcer. D'autre part, il existe une fonctionnalitÃ© appelÃ©e Badges, un bonus passif que vous pouvez Ã©quiper comme un Ã©quipement. GrÃ¢ce aux badges, vous pouvez gagner plus d'argent en vainquant des ennemis et mÃªme amÃ©liorer vos attaques Ã  distance au dÃ©triment des attaques au corps Ã  corps. Mais le plus absurde, c'est le systÃ¨me de progression des personnages , qui consiste Ã  jouer Ã  des jeux rÃ©tro comme Pac-Man et Snake, et Ã  Â« manger Â» des objets qui augmentent les attributs du personnage. Lors du passage au chapitre suivant, Romeo arrive gÃ©nÃ©ralement Ã  bord d'un vaisseau spatial pour interagir avec des PNJ et faire progresser l'histoire. Ces vaisseaux abritent plusieurs bornes d'arcade proposant des mini-jeux. AprÃ¨s avoir jouÃ© Ã  Yakuza Kiwami 3, nous espÃ©rions que les mini-jeux de ce nouvel opus seraient tout aussi divertissants, ou du moins moins stressants, compte tenu du rythme effrÃ©nÃ© du jeu. Or, nous avons eu tout le contraire. Les mini-jeux Ã©taient agaÃ§ants et frustrants. L'interface Ã©tait confuse, les boutons ne rÃ©pondaient pas et aucune explication n'Ã©tait donnÃ©e sur la faÃ§on d'y jouer correctement. Bref, en tant que jeu d'action, ROMEO IS A DEAD MAN est plutÃ´t rÃ©ussi, mÃªme s'il ne rivalise pas tout Ã  fait avec les titres rÃ©cents du mÃªme genre. Les coups d'armes sont puissants, les effets d'attaque dynamiques et les combats de boss offrent un vÃ©ritable dÃ©fi. Au dÃ©but, nous pouvions encore tolÃ©rer son absurditÃ© et essayions de l'apprÃ©cier, mais en arrivant au milieu de la partie, nous avons fini par la dÃ©tester vraiment car ce jeu Ã©tait trÃ¨s incohÃ©rent et plutÃ´t agaÃ§ant. Au lieu d'Ãªtre divertissant, ce jeu a fini par nous frustrer, car il Ã©tait difficile de comprendre ce qui Ã©tait rÃ©ellement prÃ©sentÃ©, tant au niveau du gameplay que des graphismes.

VERDICT
ROMEO IS A DEAD MAN est l'Å“uvre la plus absurde de SUDA51 car ce jeu est vraiment difficile Ã  comprendre sous diffÃ©rents angles, que ce soit l'histoire, le contexte, le gameplay ou la direction visuelle elle-mÃªme. Au final, ce jeu ne laissera que deux types de joueurs indiffÃ©rents : ceux qui l'adorent et ceux qui le dÃ©testent.
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