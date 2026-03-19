Promise Cinderella tome 7

Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux Ã©ditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le dÃ©fendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve Ã la rue lorsqu'il dÃ©clare son mariage terminÃ© aprÃ¨s une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycÃ©en de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tÃªte. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prÃªte Ã participer Ã ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prÃªte pour quelque chose comme Ã§a ?AprÃ¨s avoir embrassÃ© Hayame, Issei est complÃ¨tement dÃ©boussolÃ© et n'arrive plus Ã penser Ã autre chose. Que va-t-il se passer entre eux ? Quels sont ses sentiments pour lui ? Et les siens ? Mais le drame s'intensifie ailleurs aussi : Kikuno emmÃ©nage chez Issei et sa famille comme gouvernante, les frÃ¨res se lancent dans une compÃ©tition et de vieux secrets sont rÃ©vÃ©lÃ©s ou Ã©voquÃ©s. Waouh ! Quelle aventure palpitante avec Issei, Hayame, Seigo et Kikuno ! Mais on ne s'attendais Ã rien de moins. Par moments, c'Ã©tait dÃ©licieusement excessif, ce qui collait parfaitement Ã l'esprit de la sÃ©rie, et le septiÃ¨me tome a offert des rebondissements trÃ¨s intÃ©ressants, pour un divertissement garanti. L'histoire s'est dÃ©roulÃ©e de maniÃ¨re quasi-fluide et, aprÃ¨s les Ã©vÃ©nements rÃ©cents, nous Ã©tions impatients de voir ce qui allait se passer entre Hayame et Issei. Ce baiser allait-il ruiner leur amitiÃ© et les liens tendres qui s'Ã©taient tissÃ©s entre eux, ou allait-il au contraire poser les bases de quelque chose de plus ? Mais tous ceux qui les connaissaient savaient que ce ne serait pas si simple, et parfois, ils nous ont vraiment exaspÃ©rÃ©e. Comment pouvait-on Ãªtre aussi obstinÃ© et, surtout, aussi aveugle ? Leur jeu de sÃ©duction n'en Ã©tait que plus savoureux, maintenant la tension Ã son comble. D'autant plus que Seigo continuait de courtiser Hayame, tandis que Kikuno, avec diligence, tissait ses intrigues et faisait tout son possible pour semer la discorde. Cette femme restait pour moi une Ã©nigme complÃ¨te dans ce tome Ã©galement, et malgrÃ© quelques aperÃ§us de sa vie intÃ©rieure, elle demeurait distante et Ã©trange. Les indices rÃ©currents, cependant, ont alimentÃ© ma curiositÃ© quant Ã son histoire, qui sera sans doute explorÃ©e plus en dÃ©tail dans le prochain volume, et nous avons mÃªme Ã©prouvÃ© par moments une certaine sympathie pour elle. NÃ©anmoins, son Ã©volution est un peu inquiÃ©tante, car elle a basculÃ© dans l'autre extrÃªme. Le suspense Ã la fin n'Ã©tait pas vraiment cruel, mais il a assurÃ©ment donnÃ© envie de lire la suite. Le bonus avec Issei et Koga Ã la fin Ã©tait un petit plus, et voir ces deux-lÃ ensemble Ã©tait vraiment amusant. Ils se ressemblaient plus qu'ils ne le pensaient, et l'idÃ©e qu'ils forment un couple Ã©tait tout simplement charmante. Le style graphique est toujours aussi rÃ©ussi, il est un peu plus simple que dans Les Noces des Lucioles, mais il permettait de mieux exprimer les Ã©motions et les expressions faciales. Le cÃ´tÃ© exagÃ©rÃ© de certaines scÃ¨nes est bienvenue, cela s'intÃ©grait parfaitement.Un excellent tome, riche en rebondissements, en suspense et en Ã©motions fortes. Nous avons beaucoup apprÃ©ciÃ© les Ã©changes entre les personnages, et nous Ã©tions particuliÃ¨rement impatient de voir l'Ã©volution de Kikuno, dont l'histoire restait en grande partie mystÃ©rieuse. La relation entre Hayame et Issei n'a pas vraiment progressÃ© aprÃ¨s les Ã©vÃ©nements rÃ©cents, mais leurs fluctuations sont restÃ©es divertissantes.Date de parution : 08 Avril 2026Editions : Glenat Manga