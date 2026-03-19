Shiba Inu Rooms tome 1

Shiba Inu Rooms (Shiba-Tsuki Bukken) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Shueisha. Momose KÃ´ri, lycÃ©enne Ã la recherche d'un appartement suite Ã son changement d'Ã©tablissement, dÃ©couvre un studio (1LDK) Ã un prix dÃ©risoire : seulement 4800 yens par mois (26 euros !). La raison de ce loyer si attractif ? Muu, un Shiba Inu fantÃ´me ! KÃ´ri est maladroite et a du mal Ã exprimer ses Ã©motions, et Muu est un fantÃ´meâ€¦ Que va devenir la cohabitation de cette jeune fille solitaire et de son chien ? Riez, laissez-vous rÃ©conforter et Ã©mouvoirâ€¦Ã€ l'instar de Kindergarten Wars, le Jump+ semble privilÃ©gier des sÃ©ries plus lÃ©gÃ¨res, mais aussi un peu sÃ©rieuses. L'histoire est originale : une jeune fille est ostracisÃ©e et harcelÃ©e au lycÃ©e, et un Shiba Inu, esprit vengeur, a Ã©tÃ© tourmentÃ© par un Ã©leveur sans scrupules. Ayant eu des problÃ¨mes avec une amie Ã cause d'un chien, KÃ´ri a dÃ©veloppÃ© une phobie des chiens, mais elle finit par vivre avec un Shiba Inu qui parle couramment. MalgrÃ© son statut d'esprit, il mange et fait des farces, comme n'importe quel autre chien. Pourquoi mord-il si souvent ? Ses interactions avec les voisins Ã©taient touchantes et font sourire. La scÃ¨ne prÃ©fÃ©rÃ©e, c'est quand il se met Ã ronger le pied de la table juste aprÃ¨s le dÃ©part de KÃ´ri, pour bien faire comprendre son point de vue. Le boulanger du dessus est un personnage gÃ©nial. On en oublierait presque, avec son intÃ©rieur style Showa, ses tatamis et ses portes coulissantes, que KÃ´ri vit dans un appartement flambant neuf, de seulement six moisâ€¦ MÃªme avec le Shiba, le loyer est vraiment bas. La propriÃ©taire doit Ãªtre riche ! C'est un logement tellement exceptionnel qu'on aurait envie d'emmÃ©nager immÃ©diatement, mais il faut se retenir, car si on gÃ¢te trop l'esprit fantÃ´me, il passera dans l'au-delÃ . Certes, c'est une bonne chose qu'il parte, mais le dilemme de ne pas vouloir le laisser se contenter de cela est ce qui rend l'histoire si intÃ©ressante. Le passÃ© des Shiba Inus devenus Jiba, et la raison du changement d'Ã©cole de KÃ´ri, sont assez macabres, mais le style reste lÃ©ger, ce qui donne un manga humoristique sympathique et rÃ©confortant. Vous serez apaisÃ© par la prÃ©sence du Shiba Inu, et c'est une excellente faÃ§on de se dÃ©tendre.C'est l'histoire d'un immeuble hantÃ© par les esprits errants de nombreux Shiba Inu. Le manga est indÃ©niablement sÃ©duisant : tous les chiens sont adorables et le loyer est si bas qu'on a envie d'y vivre. Maisâ€¦ quand on pense Ã la faÃ§on dont tant de Shiba Inu sont devenus des esprits errants, ce n'est pas qu'une question de mignonnerie. Bon, Ã©videmment tous les rÃ©sidents sont tous un peu excentriquesâ€¦ mais c'Ã©tait un manga agrÃ©able.Date de parution : 01 Avril 2026Editions : Doki-Doki