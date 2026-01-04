Mon adolescence explosive tome 2

Mon adolescence explosive (Nankuru Nannai!) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Japon moderne, Okinawa. Higa Raikichi (38 ans), membre de l'unité Ranger des Forces d'autodéfense terrestres japonaises, a perdu sa femme et vit avec sa fille Haruko (13 ans), élève de collège, dans un foyer monoparental. Un jour, Haruko, qui semblait entrer dans une phase de rébellion extrême, prit conscience de ses pouvoirs psychiques et fut incapable de les contrôler. D'autres enfants dotés de pouvoirs psychiques apparurent également, et les rêves prémonitoires d'Haruko annonçaient une « attaque ennemie ».Un entraînement intensif commence sous la tutelle d'un père Ranger surdoué ! Les pouvoirs psychiques d'Haruko provoquent de fréquents phénomènes paranormaux à Okinawa. Raikichi, tout juste réintégré aux Forces d'autodéfense, est chargé de diriger l'équipe d'enquête ! De plus, tous les membres de l'équipe sont des membres d'élite... Ignorant la gravité de la situation, Haruko et les autres sont immédiatement découverts par un nouvel élève, Noah ! Afin de recadrer ces enfants qui sous-estiment ou surestiment les pouvoirs psychiques , Raikichi se lance dans leur entraînement ! La situation autour des pouvoirs psychiques est plus tendue que jamais. Avec des membres d'équipe surdoués et même un scientifique de génie qui rejoignent l'équipe d'enquête, les enfants font face à une crise sans précédent ! Le tome 2 était génial aussi ! Trois filles aux pouvoirs psychiques se réunissent. Pendant qu'elles recherchent deux autres médiums, les Forces d'autodéfense se mettent également en marche pour les capturer. Le dessin, l'histoire et les personnages sont tous bien construits, donc c'est vraiment intéressant. Dans une histoire de combat entre super-héros, il y a forcément un ennemi, et ce serait idéal si cet ennemi était quelqu'un qu'on a envie d'anéantir. Mais cela ne semble pas être le cas dans ce manga (pour l'instant, il s'agit soit d'un enfant dans une situation similaire, soit des Forces d'autodéfense). Un élément central est le dilemme du père, contraint de choisir son camp entre les super-héros et les Forces d'autodéfense. Le prochain tome semble relater une bataille contre les Forces d'autodéfense ; comment l'histoire va-t-elle évoluer ? Créer un radar à énergie psychique en une semaine, à partir de rien et sans aucune connaissance préalable, relève de l'impossible. Cela ne détonnerait cependant pas dans un univers comme celui de Zettai Karen Children !À partir du tome 2, le nombre de personnages augmente et l'histoire progresse de manière significative. Dans le cadre unique d'Okinawa, les Forces d'autodéfense, l'armée américaine et les enfants se retrouvent inextricablement liés. Au milieu de leurs divergences d'opinions, Haruko et ses amis débordent d'énergie ! Attendez-vous à une agitation chaotique et bruyante.Date de parution : 01 Avril 2026Editions : Doki-Doki