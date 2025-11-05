DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 3

DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen (Rekkyou Sensen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Coamix. En 2206, alors que la planète se meurt à cause de l'exploitation humaine, un ultimatum est donné aux 16 nations restantes par Gaia, l'IA super développée qui gère toute la survie du genre humain. En effet, le CO2 dans l'atmosphère crève le plafond, les océans ont tellement monté que 36% des continents ont été immergés, les forêt se réduisent comme peau de chagrin et de plus en plus d'espèces s'éteignent. Et comme il ne reste qu'une centaine d'années à la Terre d'après les calculs de Gaia, cette dernière a mis en plus un tournoi nommé l'Annihil-Nation, avec pour but que la nation perdante soit sacrifiée pour le bien des autres. Concourons donc dans ce tournoi un héros par nation, des humains ayant muté avec les changements de la Terre et ayant gagné des pouvoirs.Le second affrontement de la guerre d'anéantissement national entre l'Amérique et la Chine dégénère en une lutte acharnée pour la suprématie. Aiden, le héros américain, affiche un taux de résonance stupéfiant de 99 % avec les cellules de Thésée, et sa puissance d'attaque écrasante submerge Hui Xi Yi, le héros chinois. La guerre par procuration entre les deux superpuissances s'intensifie. Dans ce tome trois, la bataille entamée dans le précédent volume trouve enfin son dénouement, mais cela nous a rappelé que l'attrait de cette série réside dans sa capacité à dépasser le simple cadre d'un manga de combat. Nous avons particulièrement apprécié l'exploration approfondie du passé des deux héros de substitution, Aiden et Hui Xi Yi, aux personnalités si différentes, au cœur de l'action spectaculaire d'une bataille entre superpuissances. Plutôt que d'être de simples machines à combattre, on découvre leurs motivations, ce qui confère une grande profondeur à l'histoire. Les scènes de flashback, intercalées entre les combats intenses, sont superbement construites. Si certains ont loué la richesse des décors des combats de pouvoirs, le drame humain est ce qui distingue clairement cette œuvre des autres du même genre. En revanche, nous avons ressenti le besoin d'être un peu plus attentif à certains aspects de l'histoire au fil de la lecture. Les termes techniques, comme « cellules de Thésée » et « taux de résonance », sont omniprésents, au point qu'on en oublie facilement le sujet, même après une courte pause. Difficile de prédire l’issue du conflit entre la Chine et les États-Unis. La mort d’un être cher sera-t-elle l’élément déclencheur d’une prise de conscience des autres nations ?L'affrontement entre les deux superpuissances, la Chine et les États-Unis, touche à sa fin. Un troisième tome captivant où la nation est en jeu.Date de parution : 05 Novembre 2025Editions : Doki-Doki