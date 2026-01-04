Etrange Overlord raconte l'histoire d'une noble nommée Etrange von Rosenburg , exécutée pour avoir tenté d'assassiner la famille royale. À son réveil, elle se retrouve en enfer. Malgré cela, elle garde son sang-froid et terrasse les démons qui tourmentent la criminelle. Elle n'est autre que la « Femme Maléfique Ultime », qui manie une magie noire terrifiante à sa guise. Grâce à son immense pouvoir et à son charisme, Etrange gagna rapidement des adeptes. Devant lui, les habitants de l'enfer et ceux qui avaient eu des liens avec lui dans des vies antérieures commencèrent à apparaître un à un… Etrange a-t-elle pu connaître une seconde "vie" heureuse ? Alors, quelle était la véritable raison de son exécution ? Etrange Overlord est une nouvelle licence de NIS America développée par Gemdrops, studio qui a précédemment travaillé sur Star Ocean: The Second Story R. Comme mentionné plus haut, le jeu suit l'histoire d'Etrange, condamnée à mort par son propre fiancé. Après la sentence exécution, Etrange reprend connaissancee au milieu d'un désert infernal mais reste calme et déterminé à se construire une vie meilleure en entreprenant un voyage pour renverser le Seigneur des Enfers. En général, le schéma de jeu consiste à accomplir des missions dans le monde ouvert, puis à personnaliser à la base appelée le Macaron, un véhicule qu'Étrange obtient au début du jeu.À votre base, vous disposez de nombreuses installations, principalement des boutiques et des ateliers d'amélioration où vous pouvez cuisiner et améliorer vos armes. Ces aspects sont classiques des JRPG : la cuisine offre des bonus de statistiques importants et les améliorations d'armes les rendent plus puissantes. La difficulté réside cependant dans la collecte des objets nécessaires à ces améliorations. L'utilisation de cette fonctionnalité requiert beaucoup trop d'objets, surtout compte tenu du grand nombre de personnages jouables. On peut acheter ces matériaux et entreprendre des expéditions passives pour les collecter, mais tout cela donne l'impression d'être du remplissage inutile. La variété des objectifs de chaque niveau évite la monotonie du scénario, et les combats de boss sont bien conçus grâce à des mécanismes originaux qui les rendent vulnérables, plutôt qu'à un simple déluge d'attaques. Cependant, la collecte de matériaux mentionnée précédemment empêche finalement le jeu d'atteindre son plein potentiel.Bien que développé par Gemdrops, le jeu a subi l'influence de Nippon Ichi Software, qui a imposé un style visuel similaire à celui de leurs autres titres. De ce fait, son esthétique rappelle fortement celle de Disgaea, on retrouve d'ailleurs Shinichiro Otsuka au design. Malheureusement, la qualité visuelle est clairement en deçà de celle des autres jeux d'anime sortis en 2026, ce qui lui donne un aspect un peu vieillot (c'est encore un jeu crossgen PS4/PS5). Malgré cela, le design des personnages, des monstres et des univers est riche et plein de personnalité, dégageant une aura humoristique tout en contribuant à créer une ambiance amusante. Malgré son cadre infernal, le jeu propose une musique joyeuse, inspirée des animés, qui contribue à créer une ambiance gaie et colorée. Par ailleurs, le doublage est de bonne facture et retranscrit parfaitement le caractère arrogant et prétentieux d'Etrange grâce à son rire si particulier. Etrange Overlord est proposé à 49,99€, ce qui n'est pas donné pour un jeu de ce genre, inspiré des animés. Cependant, comparé aux autres jeux de NIS America, il est en réalité 10 € moins cher. Si, de prime abord, il peut paraître anodin, ce jeu propose en réalité des mécaniques solides, une histoire divertissante, une musique agréable et des graphismes colorés. La version physique est livrée avec un mini artbook et un coupon pour télécharger la bande son.Vous pouvez avoir jusqu'à quatre coéquipiers par mission et passer de l'un à l'autre à volonté, chacun ayant son propre style de jeu. Par exemple, Étrange est une attaquante à distance, tandis que les autres excellent au corps à corps, voire dans les deux domaines. Les mécaniques de jeu sont assez simples et ne comportent pas de complications inutiles, car vous pouvez recruter de nombreux personnages pour accompagner Etrange. Chaque personnage dispose généralement de combos et d'attaques spéciales. Les combats sont rapides et réactifs, avec des esquives assez rapides. Malgré ses mécaniques de combat simples, un élément contribue à son charme : le système de couloirs . Concrètement, il faut tirer, esquiver les attaques et se frayer un chemin à travers le champ de bataille pour récupérer des objets et des bonus. D'ailleurs, il n'est pas rare que votre personnage tourne sur lui-même dans l'arène. Bon point également, NIS a localisé le jeu en français ce qui n'est pas toujours le cas.Etrange Overlord apporte un vent de fraîcheur grâce à son concept novateur. Son histoire, à la fois drôle et touchante, propose un système de combat simple mais progressif. Ses graphismes, bien que sobres, sont un régal pour les yeux. La musique est entraînante et le doublage de qualité.