Resident Evil Requiem est le neuvième opus officiel et un titre conçu pour célébrer le trentième anniversaire de l'une des sagas de jeux vidéo d'horreur les plus célèbres de tous les temps. C'est donc un projet ambitieux, loin d'être facile, qui doit séduire aussi bien les vétérans – ceux qui ont grandi avec l'inoubliable premier Resident Evil – que ceux qui ne connaissent la série que de nom. Soyons clairs : Requiem a le potentiel de satisfaire quasiment tout le monde, même si, inévitablement, ceux qui connaissent la série sur le bout des doigts seront les plus comblés et enthousiastes. Après Resident Evil 7 et Resident Evil Village, le huitième opus, qui mettaient tous deux l'accent sur de « nouveaux » personnages (avec d'inévitables « retours » de personnages classiques), des intrigues différentes et surtout une approche de gameplay inédite visant à rajeunir le gameplay emblématique de la série grâce à un système à la première personne qui, bien que ne faisant pas l'unanimité, a su se démarquer, le neuvième opus a su tirer profit de pratiquement tous les atouts de la franchise. De plus, ce n'est pas un hasard si Resident Evil a récemment fait l'objet d'un remake conséquent, et presque toujours impeccable, de certains de ses titres, notamment les deuxième, troisième et surtout quatrième opus. La raison est simple : le système 3D à la troisième personne a été revisité , amélioré et modernisé, s'inspirant du gameplay du remake du quatrième opus. Ce dernier met d'ailleurs en scène l'un des deux protagonistes de Resident Evil Requiem : le légendaire, et ici encore plus brutal, Leon S. Kennedy. Sans plus attendre, il convient de souligner que la dualité du gameplay et du récit, centrés sur deux protagonistes différents, fait de Resident Evil Requiem une synthèse parfaite des trente ans d'histoire de la saga. Le jeu parvient à hériter, développer et sublimer pratiquement tous les aspects, du gameplay au récit en passant par les performances techniques.Mais de quoi parle Resident Evil Requiem ? Eh bien, l’ histoire de ce neuvième opus démarre sur les chapeaux de roue, nous plongeant dans la peau de la deuxième protagoniste du jeu : Grace Ashcroft , analyste du FBI . En effet, il s’agit de la fille d’ Alyssa Ashcroft, qui était également l’une des héroïnes du spin-off Resident Evil Outbreak et de sa suite directe, Resident Evil Outbreak : File 2. Et non, pour comprendre l’intrigue de Requiem, il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux spin-offs. Notre Grace est convoquée au bureau par son supérieur qui, conscient de l'engagement requis de sa jeune thérapeute, lui demande d'enquêter dans un hôtel désormais en ruines, où un autre corps mystérieux a été découvert. Il s'agit du dernier épisode d'une série troublante qui pourrait être liée à l'incident emblématique de Raccoon City . Le problème, c'est que Grace a perdu sa mère, Alyssa, dans cet hôtel et vit cette situation avec un profond traumatisme. Mais ce traumatisme n'est rien comparé aux horreurs qui l'attendent. En fait, le prologue à lui seul suffit à la plonger rapidement dans une situation qui mettra ses capacités à rude épreuve. Sans plus tarder pour ne pas gâcher la surprise, disons simplement que la partie avec Grace, et plus particulièrement la première moitié du jeu, est parmi les meilleures jamais créées. L'angoisse est palpable, exacerbée par une protagoniste terrifiée et totalement démunie face à la situation. Les horreurs qui l'attendent sont difficiles à prévoir, subtiles et extrêmement dangereuses. Par moments, on a l'impression de revivre l'atmosphère oppressante d'Alien: Isolation, mais avec une touche de zombies. Et c'est précisément dans la peau de Grace, entre autres, que nous nous retrouverons à rassembler une grande partie de la documentation qui enrichit l'univers du jeu. Ce dernier développe et approfondit celui de la saga grâce à des références constantes et un clin d'œil aux fans toujours présent. En effet, le jeu est extrêmement mature et conscient de son identité et de ses racines, qu'il respecte, réapproprie et fait évoluer, y ajoutant une forte dose d'émotion.Et nous voici de retour avec Leon. Le revoir à l'écran pour une nouvelle aventure épique et sanglante nous comble de joie. Lui aussi a mûri , comme en témoignent la férocité et l'assurance avec lesquelles il affronte des hordes entières d'ennemis mourants et mortels, mais aussi les dialogues, concis et jamais verbeux, où il se retrouve au centre de l'intrigue. On parle d'une sorte de char d'assaut humain, implacable et impitoyable, mais aussi d'une icône nostalgique, blessée et exacerbée par une succession d'horreurs. Et, comme Grace, il se trouvera confronté à un récit sans concessions, au rythme résolument plus furieux et chaotique, mais plus fidèle aux racines évoquées précédemment. Le résultat de ce dualisme , jamais une fin en soi mais plutôt une source de conflits à divers moments, culminant dans une seconde partie au rythme légèrement plus lent mais toujours aussi efficace, mérite tout simplement des applaudissements. Le passage de phases lentes et angoissantes, aggravées par un danger constant, avec une approche plus introspective et réfléchie, à d'autres où l'angoisse peut se muer en rage, où l'on peut anéantir les dangers à coups de hache dans des affrontements épiques baignés de sang, est un choix parfaitement judicieux. Il offre une variété de situations qui revisitent tous les fils conducteurs de la saga : les plus anciens comme les plus modernes. Une cohérence véritablement irréprochable .Resident Evil Requiem est un jeu d'horreur qui nous rappelle d'emblée que nous pouvons choisir notre style de jeu. Le titre suggère de vivre l'aventure de Grace à la première personne , comme dans les épisodes 7 et 8, tandis que les sessions de Leon sont fortement recommandées en vue à la troisième personne , à la manière de Resident Evil 4. Nous avons suivi cette suggestion, non sans avoir exploré les autres options, et nous partageons entièrement l'avis de Capcom. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas profiter d'une totale liberté de choix : vous pouvez passer d'un mode à l'autre à tout moment et comme vous le souhaitez grâce à un menu simple et intuitif. Il y a un autre élément à choisir : le niveau de difficulté . Les joueurs aguerris du mode « difficile » risquent de faire la fine bouche, car ce mode ne se débloque qu’après avoir terminé une partie. Les nouveaux venus, quant à eux, peuvent commencer en mode « facile ». Les autres ont le choix entre les modes « standard moderne » et « standard classique ». La difficulté est identique, mais en mode « classique », les sauvegardes sont limitées à l’utilisation ou à la fabrication des rubans emblématiques, comme dans les titres classiques de la série. Le mode moderne, en revanche, offre des sauvegardes manuelles illimitées et un plus grand nombre de sauvegardes automatiques, et permet également de baisser la difficulté jusqu’au niveau « facile ». Une fois les choix nécessaires effectués, le jeu commence, comme prévu, dans la peau de Grace. Notre analyste n'est pas une combattante, et même si elle est armée d'un pistolet, ses munitions sont très limitées. Ses sessions de jeu seront donc davantage axées sur l'infiltration et la fuite, du moins dans la première moitié du jeu. Par conséquent, décider qui éliminer est un élément stratégique essentiel à sa survie . À cela s'ajoute une série d'énigmes environnementales, obligatoires ou facultatives, bien conçues et jamais frustrantes, variées et bien intégrées.Le système d'artisanat, rudimentaire mais fonctionnel , est bien conçu et permet de fabriquer des matériaux de survie utiles à partir de ressources trouvées sur place, comme le sang des infectés vaincus. Ce n'est pas un hasard si Grace est analyste : elle ne tardera pas à mettre ses connaissances à profit pour se faciliter la tâche. Ses réactions sont parfaitement crédibles et reflètent son état émotionnel et sa préparation. Son tir est imprécis, sa vitesse est lente et sa respiration haletante, véritable rappel constant de sa situation, ne fait qu'accroître la tension. Claustrophobique et presque oppressante, la première partie de Grace se distingue par son crescendo et la variété de ses décors, dont le succès repose également sur une excellente conception des niveaux, notamment une carte très détaillée. Comme mentionné précédemment, jouer à Grace à la première personne offre une immersion véritablement horrifique. Cette immersion quasi totale vous plonge dans un sentiment de faiblesse constant. À l'inverse, y jouer à la troisième personne, c'est comme remonter le temps, avec des retours d'information beaucoup plus contemporains. Avec Leon , cependant, tout change radicalement. Le contraste entre les deux modes de jeu est saisissant , ce qui pourrait rebuter certains joueurs. Mais une fois de plus, nous avons apprécié cette frénésie, y voyant une véritable bouffée d'air frais après des sessions où nous étions constamment traqués. Leon nous offre la possibilité de réagir de la manière la plus audacieuse, spectaculaire, brutale et physique qui soit. Doté d'un arsenal respectable, et même plus fourni que celui de Grace, le bon vieux Leon est une véritable machine de guerre.Les sensations de tir sont améliorées, et l'on peut assister à de véritables éviscérations, complétées par des mouvements physiques allant des coups de pied emblématiques aux coups de hache. Cette dernière, incassable, nécessite un affûtage constant pour infliger des dégâts satisfaisants. Et s'il y a bien une chose que Resident Evil Requiem réussit à merveille, c'est de proposer une variété d'ennemis crédibles, tant dans leur halètement que dans leur cécité lors de leurs attaques mortelles. On retrouve notamment les zombies classiques que l'on peut littéralement déchiqueter, inondant les pièces de sang avec un réalisme saisissant qui a un impact visuel et scénique indéniable. Les lieux, en effet, conservent la trace de nos combats, et nous avons grandement apprécié cet aspect. De plus, des rares boss aux sbires classiques, les combats dans Resident Evil Requiem, que ce soit avec Leon ou Grace, sont galvanisants, libérateurs et gratifiants. On a vraiment l'impression de se battre pour sa survie, et les ennemis, dont certains sont de véritables éponges malgré les coups reçus, peuvent représenter un défi de taille. Et les ennemis emblématiques ne manquent pas, qu'il s'agisse d'esquiver ou d'affronter avec des stratégies totalement différentes, surtout dans le rôle de Grace, qui doit exploiter la lumière et les espaces étroits pour coincer les adversaires les plus colossaux.Graphiquement , le RE ENGINE déploie toute sa puissance avec style. Ce titre témoigne d'une attention quasi obsessionnelle aux détails, notamment dans les intérieurs et les niveaux de Grace. Un soin tout particulier a également été apporté aux expressions des protagonistes, aux animations des ennemis, ainsi qu'aux environnements et à leurs modifications constantes. Comme mentionné précédemment, les lieux conservent les traces de nos combats et offrent un terrain d'exploration permanent. L'interface est par ailleurs très bien conçue, intuitive et pratique. Les cinématiques sont de grande qualité et sublimées par un doublage français que nous avons trouvé approprié et bien interprété. Les sous-titres , également dans la langue de Molière, sont complets et exhaustifs, et constituent une ressource précieuse pour comprendre le contexte et la documentation. Quant à la bande-son , on ne peut qu'applaudir le choix des bruits : crissements, sons atroces, chuchotements, pas, craquements… tout est réuni pour maintenir vos sens en éveil, jouant sur l'angoisse même en l'absence de danger réel. Le but ? Vous prendre par surprise au moment où vous vous y attendez le moins. Et ça marche. Oh, et comment ! Quant à la durée de vie , nous avons dépassé les quinze heures sans nous en rendre compte, absorbés par l'exploration et la collecte d'une bonne partie des objets, nous laissant complètement absorber par l'horreur sans ressentir la moindre lassitude. Au contraire, constamment stimulés par le rythme soutenu du jeu, malgré une fin un peu plus classique, non sans ses moments épiques et mémorables, destinés à rester gravés dans l'histoire de la franchise. En bref, un titre qui mérite d'être pleinement vécu et que nous recommandons aux fans comme aux nouveaux venus, à condition d'être préparés à affronter l'horreur.Resident Evil Requiem célèbre son 30e anniversaire et lui rend un hommage tout simplement exceptionnel. La fusion du passé avec la nouvelle duologie des septième et huitième opus crée une expérience unique, mêlant phases angoissantes et exploration à des séquences frénétiques et brutales, dans un mélange captivant, surprenant et palpitant. La première partie est un véritable crescendo, une démonstration de grande maturité et de potentiel. La seconde peine légèrement à maintenir le même rythme, mais se conclut sur une note très satisfaisante.