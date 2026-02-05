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Développeurs - Bienvenue dans le marécage de la création tome 1
Publié le 27/03/2026 Dans Bandes Dessinées
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Développeurs - Bienvenue dans le marécage de la création (Developers) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Kodansha. Itto Yamamoto est un jeune programmeur travaillant dans une société de développement de jeux vidéo. Frustré au quotidien, il trouve ses idées bien plus intéressantes que les spécifications qu'on lui impose. Un jour, Itto est appelé à la rescousse pour un salon de jeux indépendants où il rencontre Kanjiya Haruka. Le courant passe immédiatement entre eux et ils décident de développer un jeu ensemble. Mais… Même pour un jeu indépendant, la collaboration entre le développeur, l'éditeur et le distributeur nécessite des ressources humaines, matérielles et financières, et les deux amis se heurtent à des difficultés.

Les bases du jeu indépendant sont expliquées avec soin, ce qui le rend accessible même à ceux qui ne connaissent pas le code. C'était intéressant de voir le contraste entre la liberté de se consacrer pleinement à sa passion et l'époque où l'on travaillait comme simple exécutant. Cependant, à deux, le chemin est semé d'embûches. Pour écrire cet ouvrage, l'auteur a interviewé des développeurs de jeux indépendants actifs au Japon, aux styles, équipes et orientations variés. Le livre propose également des descriptions réalistes recueillies lors de salons du jeu indépendant, chez des éditeurs de jeux, lors d'événements communautaires, de conférences, etc. De plus, Takaaki Ichijo (Head High Inc.), développeur de jeux indépendants et auteur de « Indie Game Survival Guide » (Gijutsu Hyoronsha) et de « Unity Sound Expert Training Course » (Born Digital), supervise la mise en scène. Le portrait des développeurs de jeux indépendants y est plus réaliste, et le contenu est accessible et agréable, même pour les néophytes. Nous suivons donc Itto Yamamoto, un passionné des jeux vidéo, d’ailleurs il est devenu développeurs dans une grande boite de ce domaine. Et il déborde d’imagination, mais il n’a pas la casquette de game designer, donc on lui dit de rester à sa place, de faire ce qu’on lui demande, chacun à son rôle au sein de cette entreprise. En tout cas, sa perception des jeux indés va changer, grâce à sa rencontre avec Haruka, qui va d’ailleurs lui demander de développer un jeu avec elle. Enfin demander… c'est clairement du forcing ! On apprend quelques notions dans le domaine des jeux vidéo, mais nous ne savons pas trop comment va se dérouler l’histoire, sachant qu’il n’y a que trois tomes.

VERDICT
Nous avons beaucoup apprécié la description détaillée de la production du jeu. Le personnage principal, qui travaille dans une société de jeux vidéo, se retrouve plongé dans l'univers des jeux indépendants et rencontre des personnes très diverses, ce qui était vraiment impressionnant.

Date de parution : 05 Février 2026
Editions : Mana Books
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