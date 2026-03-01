RIDE est un retour aux sources. C'est toujours un plaisir de se replonger dans un nouvel opus, et ce dernier volet de la série nous replonge dans des sensations familières tout en nous offrant une expérience inédite. Ce sixième épisode est consacré au RIDE Fest, un événement international qui nous emmènera sur les circuits les plus prestigieux du monde, au guidon d'une grande variété de deux-roues : motos de route, motos de course (endurance et compétition), scooters et cyclomoteurs, enduros, supermotards et même baggers. L'événement a attiré l'attention de certains des plus grands champions de course au monde, tels que Casey Stoner, Guy Martin, Niccolò Canepa, et bien d'autres, dont James Toseland et Skyler Howes . Tout commence, comme d'habitude, par la création de votre personnage et son baptême de piste sur le célèbre circuit du Red Bull Ring en Autriche. On peut alors tester immédiatement la physique du jeu, très familière aux motards comme moi, tandis que pour les moins aguerris, ce sera peut-être le point de départ d'une ascension quasi infinie. On peut tester la même course dans deux modes de jeu physiques : Arcade et Pro . La différence entre les deux n'est pas énorme, mais elle reste perceptible. Le premier permet de jouer librement, sans se soucier de rien, en pilotant la moto au gré des circonstances, en accélérant et en freinant « au feeling », et en faisant des choses que la physique réelle ne permettrait même pas. En mode Pro, en revanche, on a l'impression de marcher sur des œufs. Le freinage est crucial, et bien utiliser les deux freins est essentiel pour réaliser de bons chronos. Le frein avant doit être utilisé à bon escient et sa pression réduite à mesure que l'angle d'inclinaison augmente. Si votre trajectoire est trop longue ou trop large en virage, le frein arrière peut s'avérer très utile pour la resserrer, tout comme une légère accélération, même involontaire, vous permettra de faire déraper légèrement la moto et d'améliorer votre trajectoire.RIDE 6 propose plus de 340 motos des plus grands constructeurs mondiaux : japonais, italiens, américains, allemands, et bien d’autres. La véritable nouveauté de cette version réside dans l’introduction des Baggers, ces motos custom américaines qui participent aux compétitions aux États-Unis et dont les courses coïncident désormais avec les Grands Prix MotoGP . Fabriquées par Indian, elles arborent le look des routières américaines classiques, un peu comme les Harley-Davidson avec leurs sacoches et carénages arrière. Elles sont certes imposantes et massives, mais résolument sans prétention, et surtout, faciles à piloter et extrêmement amusantes. Les scooters font leur grand retour (avec l'introduction des maxi-scooters) avec les modèles bicylindres Italjet Dragster 300 et 700, ainsi que d'autres motos comme les enduros, idéales pour les chemins de terre ou les sentiers muletiers en forêt. Le jeu propose plus de 45 circuits, dont des classiques comme Monza, Imola et le Nürburgring, ainsi que des circuits plus confidentiels comme Vallelunga, Sugo (au Japon) et bien d'autres. Des sections dédiées à l'enduro tout-terrain ont également fait leur apparition, offrant une nouvelle façon de piloter une moto.Comment imaginer RIDE sans mode carrière ? Le système entier repose sur les étoiles : chaque compétition comporte un objectif principal à accomplir, qui rapporte généralement 20 étoiles, et un objectif secondaire qui en rapporte 10. En débloquant ces étoiles (ce qui ne nécessite pas toujours de gagner, mais parfois simplement d'atteindre le podium), nous pourrons accéder à de nouveaux aspects du mode carrière. Imaginez une mosaïque : on commence par une section, et au fur et à mesure qu'on la termine, d'autres se débloquent . On n'est pas obligé de tout faire, mais on aura toujours cette possibilité. On débutera avec des vélos de location, mais on gagnera vite assez d'argent pour acheter les siens (ou utiliser ceux reçus en récompense, parfois avec la possibilité de choisir). Plus on enchaîne les courses, plus on appréciera le jeu, ses subtilités et ses nouvelles fonctionnalités. Au cours de votre carrière, vous pouvez également améliorer vos motos, les régler, les modifier et en changer l'esthétique et les fonctionnalités. Le garage est là pour cela : vous pouvez sélectionner les pièces que vous souhaitez acheter, les ajouter à votre panier et les payer en une seule fois. Les améliorations sont significatives, et passer de la dernière à la première place grâce à quelques modifications bien choisies est toujours un grand plaisir . L'intelligence artificielle du jeu propose deux modes : statique et dynamique. En mode statique, on choisit manuellement le comportement de nos adversaires : on peut régler leur agressivité sur la piste, de calme à agressive, et la difficulté, de 20 à 100. Le mode dynamique ne modifie pas ces paramètres, mais adapte l'IA à nos performances . Je ne comprends pas bien son fonctionnement, car je suis passé de plusieurs secondes d'avance à une bonne dizaine de secondes de retard. Le réglage n'était peut-être pas optimal, mais le changement est indéniable.L'un des aspects les plus agréables que nous avons remarqués en jouant à RIDE 6, c'est la fluidité des mouvements de la caméra arrière. Personnellement, je trouve la vue depuis mon casque ou le guidon inconfortable, alors j'utilise la caméra de poursuite. Eh bien, la qualité et les mouvements avant-arrière et gauche-droite sont d'une beauté indescriptible. La caméra danse avec le pilote, ne restant jamais statique mais accompagnant et surtout anticipant ses mouvements , pointant vers la sortie du prochain virage, s'éloignant en ligne droite et se rapprochant au freinage, donnant la sensation de toujours savoir où aller; mais d'une manière qui vous laisse bouche bée. La physique du jeu est le fruit de plus de 10 ans d'expérience (le premier opus de la série est sorti en 2015), et la conduite est tout simplement spectaculaire et procure un plaisir intense. Le tout est sublimé par une qualité sonore et graphique irréprochable qui contribue à la beauté globale du titre. Je peux affirmer sans hésiter que depuis RIDE 4, Milestone a franchi un cap avec cette série de jeux vidéo et aspire désormais à devenir le Gran Turismo des jeux de moto. Un titre amplement mérité, surtout pour la fierté italienne. Pour en revenir à la physique, tout est tout simplement parfait : les mouvements des motos sont réalistes, les transferts de charge, les réactions au freinage et son utilisation selon les besoins, mais aussi les à-coups d'accélérateur avec une pelle, et bien plus encore . Un plaisir de conduite optimal. L'École de conduite est également de retour, idéale aussi bien pour les experts souhaitant se familiariser à nouveau avec la physique du jeu que pour les novices désireux d'apprendre les bases de la conduite à deux roues, qui est évidemment très différente de la conduite à quatre roues.RIDE 6 est le digne représentant de sa prestigieuse lignée et digne successeur du cinquième opus. Piloter dans RIDE 6 est un pur plaisir, que ce soit au guidon d'une RS250 d'époque ou d'une Suzuki GSX-R flambant neuve. RIDE 6 est avant tout un jeu aussi agréable à jouer qu'à regarder.