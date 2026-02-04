Shin Tokyo tome 3

Shin Tokyo est une série en douze tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. Une légende urbaine circule à propos du Tokyo souterrain, l'Underground, un lieu terrifiant où les pécheurs subissent le châtiment cruel et impitoyable qu'ils méritent. Les jumeaux Yomi et Yami se retrouvent piégés dans cet endroit sinistre avec leurs camarades de classe après le suicide de leur professeur sur le chemin du retour d'un cours extrascolaire. Bientôt, les élèves meurent les uns après les autres de façon atroce. Désormais, les deux frères et sœurs doivent trouver un moyen d'échapper à ce qui semble être une condamnation à mort inévitable.Yomi et ses compagnons sont transportés au Grand Magasin des Criminels de Ginza. Là, des produits fabriqués à partir de corps de criminels sont alignés avec élégance… Les bourreaux attaquent Yomi et ses compagnons, leur prélevant jambes, bras, langues, oreilles et têtes pour créer un nouveau produit : le Collier de Criminels ! La meneuse de ces bourreaux à la poursuite des criminels n’est autre que la reine du grand magasin. Un combat sans merci contre cette femme démoniaque s’engage ! Dans ce volume, la féroce partie de « chat perché » avec une ogresse déguisée en Marie-Antoinette était cruelle et glaçante. Le « Grand Magasin des Criminels de Ginza », est une idée… disons… originale, ou plutôt de bon goût ? Au milieu de tout cela, le mystère de la seule fille ayant miraculeusement réussi à s'échapper de ce monde est dévoilé, rendant l'histoire encore plus captivante. Par-dessus tout, l'amour fraternel secret entre les jumeaux synchronisés est irrésistible. Même dans un monde aussi fou… l'amitié fraternelle est ce qu'il y a de mieux ! Antoinette, une tueuse à gages de second rang, est un personnage cruel digne d'un film d'horreur. Le populaire Enra fait également sa première apparition dans le tome 3. L'intrigue se complexifie à mesure que le passé des personnages se dévoile. Ce manga donne envie de suivre les nouveaux chapitres même s'il évoque beaucoup les travaux de « Senno Knife ». Nous ne savons pas si l'auteur était fan ou s'il s'en est inspiré, mais il y a de nombreuses similitudes : la forme des doigts, les décors, le trait, l'équilibre des personnages et leurs mouvements. Dès qu'une histoire du passé est évoquée, le personnage suivant est voué à mourir ou à être en danger, et même dans les scènes dangereuses, on trouve de nombreuses répliques où les personnages restent plantés là à expliquer la situation. Et bien qu'il y ait « de nombreux criminels et délinquants », ils ne portent aucune arme et se contentent de crier des injures, et avant même qu'on s'en rende compte, ils sont tous arrêtés. Il y a une scène où un vieil homme menace quelqu'un avec un couteau à fruits, mais il est étrange qu'il ait peur si un couteau à fruits est sorti dans une telle situation. S'il n'a pas d'arme, il semble qu'il puisse facilement se procurer une hache ou quelque chose du genre. L'histoire et les personnages sont tous deux assez stupides, alors il vaut peut-être mieux le lire comme un manga comique classique.Au grand magasin de Ginza, on trouve des sacs, des cosmétiques et des gâteaux confectionnés à partir de camarades de classe décédés. Cette fois, un combat à mort s'engage et la bourreau est terrifiante. Le nombre de victimes va encore augmenter cette fois-ci.Date de parution : 04 Février 2026Editions : Mangetsu