Depuis 1999, la WWE sort un nouveau jeu chaque année sur consoles. Concevoir un jeu avec des sorties annuelles est un véritable défi, car les développeurs doivent constamment faire preuve de créativité pour proposer des innovations qui renouvellent l'intérêt du public. WWE 2K26 perpétue la tradition des précédents opus avec un mode Histoire Showcase , et cette année, c'est au tour de l'histoire « Meilleur au monde » de CM Punk d'être à l'honneur. Comme chacun sait, CM Punk a fait ses débuts à la WWE en 2006, en rejoignant la ECW, alors relancée. Il n'a pas tardé à se faire un nom ; en moins de deux ans, CM Punk avait déjà remporté le Championnat du Monde Poids Lourds en utilisant la mallette Money in the Bank qu'il avait gagnée. Durant sa carrière à la WWE, CM Punk a été impliqué dans des rivalités avec des légendes comme John Cena, The Undertaker, Rey Mysterio, Randy Orton, Seth Rollins et Roman Reigns. Il revient sur ces rivalités dans ce mode histoire, en se remémorant les expériences vécues tout au long de sa carrière. Derrière sa brillante carrière, CM Punk a aussi eu des matchs de rêve qui n'ont peut-être jamais eu lieu parce que son adversaire avait pris sa retraite auparavant, comme Stone Cold Steve Austin, ou même était décédé, comme face à Eddie Guerrero. Toujours développé par Visual Concepts et édité par 2K, ce nouvel opus propose un roster bien plus important qu'auparavant et le retour de plusieurs modes de jeu mis à jour, tels que le mode Showcase, The Island, MyGM, MyFaction, le mode Univers, et bien d'autres.Comme les années précédentes, 2K propose une fois de plus un casting impressionnant pour ce nouvel opus, avec plus de 300 Superstars et Légendes. La plupart des catcheurs de WWE 2K25 sont de retour, notamment Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, John Cena, Rhea Ripley, Liv Morgan, IYO SKY et Alexa Bliss. Cependant, de nombreuses Superstars ont pu être retirées du jeu suite à l'expiration de leur contrat avec la WWE et leur départ pour d'autres fédérations. Parmi les nouveaux personnages de WWE 2K26, on retrouve des Superstars de NXT comme Joe Hendry, Ricky Saints, Hank Walker, Tank Ledger, Myles Borne, Tavion Heights, Izzi Dame, Karmen Petrovic et Wren Sinclair. Mais ce que nous apprécions particulièrement, c'est l'effort déployé par 2K pour inclure AJ Lee dans le jeu de base, car, comme chacun sait, AJ Lee a fait son grand retour à la WWE en septembre 2025 après une absence de plus de dix ans.Les mécaniques de jeu conservent le même système de contrôle, des combos aux projections et contres, en passant par les prises signatures et les coups de grâce . Nous pensons que le système de jeu est déjà quasiment parfait et ne nécessite que peu de modifications. Les joueurs qui jouent à des jeux WWE depuis deux ans s'adapteront donc plus rapidement et n'auront pas à tout réapprendre. Une nouvelle fonctionnalité est disponible au début d'un match : les actions de début de match . Ce système vous permet de choisir vos actions, comme puiser de l'énergie dans le public, approcher votre adversaire et lui serrer la main, échanger des coups et lancer des attaques surprises. Nous pensons que c'est un ajout très intéressant, car il peut intensifier le suspense pendant un match. Après avoir ajouté trois nouveaux types de matchs dans la série précédente, WWE 2K26 ajoute quatre nouveaux types de matchs auxquels vous pouvez jouer, à savoir le I Quit Match, le Dumpster Match, l'Inferno Match et le 3 Stages of Hell Match. Le match « I Quit » est un match en un contre un avec stipulation, où vous devez forcer votre adversaire à dire « J'abandonne » pour perdre. Par conséquent, vous ne pouvez pas gagner ce match par tombé, soumission, décompte extérieur ou disqualification. Ce type de match est déjà apparu dans d'anciens jeux WWE, mais il a été absent pendant 13 ans avant de faire son retour dans la série WWE 2K26. Il a notamment été utilisé lors du match entre John Cena et Randy Orton à Breaking Point en 2009.La "benne à ordures" est un type de match inédit. Similaire au Match en cercueil, il remplace le cercueil par une poubelle. Pour gagner, il faut plonger son adversaire dans la poubelle puis la refermer. Ce type de match a déjà été présenté à SmackDown lors du match entre Chelsea Green et Michin. À l’instar du Match « I Quit », le Match Inferno a fait son apparition dans les jeux vidéo par le passé, avant d’être absent pendant plus de dix ans. Ce type de match, particulièrement intense, est également rarement présenté dans les émissions télévisées de la WWE. Dans ce combat en un contre un, vous affronterez votre adversaire sur un ring entouré de flammes. Pour remporter la victoire, vous devrez enflammer votre adversaire en le projetant au sol. Plus le combat dure, plus les flammes s’intensifieront. Un type de match classique fait son grand retour : le Match en trois étapes. Ce match se déroule en trois rounds, chacun proposant différents scénarios : un contre un, match en cage, match avec tables, etc. Le catcheur qui remporte deux des trois rounds est déclaré vainqueur. Ce type de match a été disputé pour la dernière fois en janvier dernier, lorsque Cody Rhodes a défendu son titre de champion incontesté de la WWE contre Drew McIntyre.À l'instar du mode Showcase des précédents opus, vous revivrez la carrière de CM Punk à la WWE, en affrontant des adversaires qu'il a déjà vaincus ou même des légendes qu'il n'a jamais rencontrées. Chaque match vous proposera plusieurs objectifs à accomplir : blesser votre adversaire, exécuter une attaque en course, une prise signature, un finisher, ou encore le plaquer ou le soumettre. Les instructions sont claires et faciles à suivre. Le match Triple Threat représente un défi supplémentaire, car des interruptions fréquentes peuvent survenir lors de la réalisation des objectifs. Si vous réussissez tous les objectifs d'un seul match, vous débloquerez des objets comme des Superstars, des Légendes, des Anneaux et bien plus encore. Cette année, 2K propose une nouveauté : un parcours alternatif pour ceux qui souhaitent obtenir rapidement tous les éléments à débloquer sans avoir à jouer au mode CM Punk Showcase dans l'ordre. Ce parcours alternatif s'appelle Gauntlet. En mode Gauntlet, vous pouvez choisir entre CM Punk et AJ Lee. Ensuite, vous devez vaincre 20 Superstars d'affilée sans perdre ni abandonner pour débloquer tous les objets de ce mode. Vos adversaires ne sont pas limités au même sexe. En incarnant CM Punk, vous pourriez affronter Charlotte Flair ou Rhea Ripley en mode Gauntlet. De même, avec AJ Lee, vous pourriez vous retrouver face à Brock Lesnar ou John Cena, car tout est généré aléatoirement. Ce mode défi est extrêmement difficile, car les affrontements peuvent être fortement influencés par le sexe des personnages.Un nouveau mode de jeu introduit l'année dernière fait son retour dans WWE 2K26. Pour ceux qui ne le connaissent pas, The Island est un mode en ligne en monde ouvert où vous incarnez une Superstar personnalisée et explorez une vaste carte sur le thème de la WWE. Contrairement au thème Bloodline de l'année dernière, The Island propose cette année trois thèmes différents basés sur des factions que vous pouvez choisir au début : l'Ordre de l'Anarchie (CM Punk), l'Ordre des Ombres (Rhea Ripley) et l'Ordre de la Tradition (Cody Rhodes). Le mode bénéficie de plusieurs mises à jour qui l'améliorent considérablement par rapport à l'année dernière. Il propose désormais des cinématiques, des doublages de superstars et un scénario enrichi. De plus, des indicateurs sont maintenant visibles sur la carte pour vous guider vers votre prochain objectif. L'histoire de The Island est rythmée par une série de missions confiées par des Superstars de la WWE disséminées sur la carte. Malheureusement, comme l'année dernière, les chapitres de l'histoire seront publiés progressivement ; vous ne pourrez donc pas terminer le jeu immédiatement après sa sortie. Pour l'instant, seul le chapitre 1 est disponible ; les chapitres 2 et suivants arriveront plusieurs mois plus tard.MyGM est un mode où vous incarnez un directeur général gérant une division de la WWE, comme RAW, SmackDown, NXT, WCW ou ECW. Votre objectif principal n'est pas de gagner des matchs, mais plutôt de planifier chaque segment d'un événement, de recruter de nouvelles Superstars, de gérer les dépenses, de créer des rivalités entre les Superstars, de choisir les lieux des arènes et, surtout, de vaincre vos divisions rivales. Chaque semaine, le nombre de téléspectateurs de votre marque sera comparé, et la marque en tête sera désignée après WrestleMania. Cette année, le mode MyGM accueille trois nouveaux managers aux compétences variées : Bobby Heenan, Stacy Keibler et un manager anonyme, chacun possédant des aptitudes uniques. Outre le mode hors ligne, vous pouvez également jouer à ce mode en ligne. En ligne, vous pouvez inviter trois autres joueurs à jouer à MyGM ensemble et tenter de décrocher le meilleur classement. Cependant, certaines fonctionnalités, telles que le GM personnalisé, la composition d'équipe personnalisée, le mode Match et le mode Spectateur , ne sont pas disponibles . Lors de la réservation d'un événement Premium Live (PLE), une fonctionnalité permet aux marques concurrentes de partager les cartes de match au sein d'un même événement. Ainsi, la marque qui remporte le match inter-marques reçoit un prix unique : une Power Card .MyRise est un mode histoire où vous contrôlez votre propre Superstar personnalisée. Ce mode fait son grand retour avec deux options scénaristiques, intitulées « Le Retour », basées sur les divisions féminine et masculine. Si vous choisissez la division féminine, Jordynne Grace sera le boss final. Dans la division masculine, Bron Breaker vous attend. Bien qu'il y ait deux divisions distinctes, l'histoire principale se concentre sur un seul personnage : Paul Heyman. En effet, Paul Heyman est le manager de Jordynne Grace et Bron Breakker, alors championnes du monde dans leurs divisions respectives. Votre personnage revient après une longue absence. Son objectif : reconquérir le titre mondial face à Jordynne et Bron. Cependant, durant son absence, de nombreuses nouvelles Superstars ont émergé, rendant son ascension vers le sommet bien plus ardue. Dans MyRISE, vous êtes libre de répondre aux questions et aux actions grâce aux options disponibles. Si vous souhaitez incarner un personnage adulé du public, choisissez la réaction « Babyface » (indicateur vert « Wow »). À l'inverse, si vous préférez jouer un personnage détesté, optez pour la réaction « Heel » (indicateur rouge). Quel que soit votre choix, l'histoire mènera à la même conclusion : redevenir champion du monde de la WWE.Le mode Univers est un mode bac à sable où vous contrôlez entièrement vos Superstars, les scénarios, les rivalités et même l'issue des matchs. Deux modes sont disponibles : le mode Superstar et le mode Bac à sable . En mode Superstar, vous contrôlez une seule Superstar tout au long du jeu, tandis qu'en mode Bac à sable, vous avez le contrôle total. Cette année, le mode Univers introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Assistant Univers , qui vous permet de choisir les événements hebdomadaires et PLE à mettre en avant, de désigner les Superstars et les champions pour chaque événement, et de déterminer le mois de début de la partie. De plus, d'autres nouveautés sont disponibles, comme le mode Regarder le spectacle, une option d'encaissement Money in the Bank améliorée et de nouveaux types de promotions. MyFaction est un mode de jeu de cartes à collectionner où vous créez et améliorez une faction à l'aide de cartes Superstar. Ce mode propose des défis quotidiens et des récompenses à débloquer, régulièrement mis à jour par l'équipe de développement. Une connexion internet est requise pour jouer à MyFaction. L'une des nouveautés de MyFACTION cette année est le système de chimie d'équipe, qui ajoute une dimension stratégique supplémentaire à la composition des équipes avant chaque match. La somme des réactions positives et négatives de la faction au sein d'une équipe détermine son score de chimie. Les managers d'équipe peuvent également atténuer les effets négatifs de la chimie grâce à des paramètres spécifiques. Il existe 60 caractéristiques réparties en 10 catégories différentes, la moitié ayant un effet positif et l'autre moitié un effet négatif sur la chimie de votre équipe. Veillez donc à y prêter une attention particulière dans les différentes compositions d'équipe.Un nouveau système de déblocage d'objets en jeu remplace l'ancien, en vigueur depuis des années. Pour débloquer les objets du Pass Ringside, vous devrez gagner une certaine quantité de RXP , que vous pourrez obtenir dans des modes de jeu comme Match d'exhibition, Showcase, MyRise, L'Île, et bien d'autres. Le Ringside Pass se divise en deux catégories : le Parcours gratuit et le Parcours premium. Pour activer le Parcours premium, vous devez d'abord acheter le contenu téléchargeable (DLC) afin de débloquer ses récompenses. Cette année, 2K applique cette règle aux Superstars incluses dans le DLC. Ainsi, parmi les quatre Superstars DLC de chaque saison, seule la première est jouable immédiatement. Les trois autres ne seront pas disponibles immédiatement après l'achat ; vous devrez accumuler des points RXP jusqu'à atteindre le niveau requis. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut remporter au moins 5 matchs d'exhibition pour passer au niveau supérieur parmi les 40 niveaux disponibles. La bonne (ou mauvaise) nouvelle, c'est que 2K propose une option express permettant de sauter un niveau en payant. Ainsi, si vous souhaitez passer directement du niveau 1 au niveau 40, il vous faudra débourser beaucoup d'argent.Les jeux de sport de 2K offrent systématiquement des graphismes exceptionnels, qu'il s'agisse de la NBA ou de la WWE. Ce titre corrige plusieurs défauts des précédents opus, notamment au niveau des modèles de personnages, des techniques d'éclairage et de la présentation, pour un rendu plus réaliste. L'une des principales améliorations du jeu réside dans l'interaction physique, qui rend chaque action plus dynamique et fluide. Vos personnages réagiront différemment lorsqu'ils percuteront des objets ou des armes comme des échelles, des tables, des chaises, voire des punaises. Le jeu propose une nouvelle bande originale composée de 16 titres d'artistes occidentaux tels que Linkin Park, Powerman 5000, Ecca Vandal, The Warning, The Paradox, Gatecreeper, The Mistakes, Turnstile et bien d'autres. Vous entendrez fréquemment cette musique dans les menus du jeu, notamment MyRISE, MyGM, MyFaction et le mode Création. Cette année, deux nouveaux noms rejoignent l'équipe de commentateurs, enrichissant ainsi la diversité des interventions lors des matchs : Booker T et Wade Barrett . Ils s'ajoutent aux commentateurs déjà en poste, parmi lesquels Michael Cole, Corey Graves et Byron Saxton, présents depuis un certain temps. En tant que fans de la WWE qui regardent régulièrement les émissions RAW, SmackDown et NXT chaque semaine, nous tenons à saluer la qualité audio de ce jeu : de la musique d’entrée aux chants du public, en passant par la voix du commentateur et celle de l’ annonceur du ring , tout fonctionne parfaitement et de manière optimale, conformément à la diffusion habituelle.WWE 2K26 propose une fois de plus un roster, des modes de jeu, un scénario et du contenu mis à jour et adaptés aux programmes actuels de la WWE. Cependant, 2K semble déterminé à introduire régulièrement des nouveautés chaque année afin de maintenir l'intérêt des fans pour ses jeux. Cette année, pas de mode de jeu inédit, mais quatre nouveaux types de matchs font leur apparition. Outre ces nouveautés, le roster des Superstars a été mis à jour en fonction des Superstars actuellement en activité. Enfin, comme le jeu ne sortira pas sur les consoles de la génération précédente, les développeurs ont davantage de liberté pour intégrer la physique aux animations des personnages, rendant chaque match plus dynamique. Le plus gros problème de ce jeu, c'est sans doute le système de progression fastidieux du Ringside Pass . Imaginez : vous achetez le DLC et vous vous attendez à pouvoir jouer votre personnage préféré immédiatement, mais vous devez quand même accumuler des RXP pour monter de niveau, comme dans un jeu de combat, afin de le débloquer. Il existe bien une option pour passer un niveau, mais elle coûte un bras.WWE 2K26 est le jeu de catch le plus complet du moment. Les améliorations apportées au gameplay sont incroyables, les types de matchs sont palpitants, le nombre de catcheurs est impressionnant et les animations des personnages sont bien plus fluides qu'auparavant.