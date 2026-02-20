RSAC 26 ESET obtient la certification Intel vPro

Publié le 26/03/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
« Chez ESET, nous sommes convaincus qu'une protection de pointe ne doit jamais se faire au détriment des performances », a déclaré Juraj Malcho, CTO d’ESET. « L'obtention de la certification Intel® vPro confirme notre engagement à l'innovation en développant des solutions sécuritaires ultra-performantes. Cette collaboration avec Intel nous a permis d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique d'ESET PROTECT en tirant parti des fonctionnalités avancées des technologies matérielles d'Intel. »
Depuis 2022, ESET et Intel collaborent étroitement pour fournir une protection avancée contre les rançongiciels à la technologie Intel Threat Detection Technology (Intel TDT) à leurs clients du monde entier. Ensemble, les deux entreprises ont collaboré pour permettre aux utilisateurs de PC IA d’Intel de tirer pleinement parti de l'architecture Intel à processeur hybride et de bénéficier d'une protection et de performances accrues. Pour obtenir la certification Intel vPro, ESET a optimisé ses produits pour une exécution efficace sur Intel vPro. Ces efforts ont réduit de 86 % l'activité en arrière-plan, diminué l'utilisation du processeur de 72 % et accru l'efficacité énergétique de 66 % sur les PC Intel vPro¹.
Dans la dernière étape de cette collaboration, ESET évalue les capacités de détection de la technologie Intel Threat Detection Technology - Deep Learning & Trace based Execution Context Tracker (Intel TDT-DTECT). Intel TDT-DTECT offre une approche novatrice de la détection d'activités malveillantes en exploitant des techniques IA avancées pour analyser l'exécution du code machine x86, capturée directement depuis le processeur. Cette méthode contourne les stratégies de sécurité traditionnelles basées sur l'analyse de fichiers, les indicateurs comportementaux ou le sandboxing dans le cloud. Elles se concentrent sur les instructions exécutées par le processeur en temps réel.
« Intel TDT-DTECT lance une nouvelle approche de la détection des menaces en appliquant l'IA au traçage de l'exécution au niveau du processeur, une technologie exclusive à Intel », a déclaré Dennis Luo, directeur principal et directeur général des relations avec les développeurs de PC IA à l'échelle mondiale d’Intel. « Nous collaborons étroitement avec ESET dans le cadre de la mise en œuvre de TDT-DTECT afin d'offrir aux utilisateurs professionnels une solution efficace pour contrer les menaces de maliciels avancés dans le paysage de la cybersécurité en constante évolution. »
Intel TDT-DTECT utilise un changement de paradigme en intégrant des capacités de détection au niveau de l'exécution matérielle et renforce la sécurité au-delà des méthodes logicielles traditionnelles. Grâce aux innovations pour Intel TDT-DTECT, les clients d'ESET disposeront d’une meilleure visibilité et de performances globales accrues dans les domaines suivants :
● Détection des maliciels polymorphes : suivi des familles de maliciels qui régénèrent constamment des fichiers binaires ou des packers.
● Identification des chargeurs et des chargements latéraux : détection des frameworks de chargement sophistiqués conçus pour se fondre dans les processus légitimes.
● Menaces sans fichier et résidentes en mémoire : identification des charges utiles en mémoire qui ne laissent aucune trace sur le système de fichiers.
● Distinguer l’utilisation légitime de l’utilisation malveillante : différencier les chemins d’exécution bénins et malveillants des binaires légitimes.
● Surveillance comportementale en phase précoce : capture des routines d’initialisation subtiles telles que le hachage d’API et les vérifications de bac à sable, précédant généralement les attaques.
Ces fonctionnalités permettent une meilleure détection, une chasse aux menaces plus efficace et un partage accru des renseignements, aidant les équipes de sécurité à intervenir tôt et de manière proactive.
Les visiteurs à RSAC 2026 en apprendront davantage sur ce partenariat stratégique sur le stand N-5253 d'ESET. Tyler Welt, responsable mondial du développement des partenariats de sécurité chez Intel Corporation (Client Computing Group), présentera, en compagnie de Michal Jankech, vice-président d'ESET (chargé des entreprises, des PME et des fournisseurs de services gérés) la collaboration entre les deux sociétés et leurs dernières innovations. Plus d'informations sur https://www.eset.com/us/business/rsac/.
Pour plus d’informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et www.eset.com/be-fr
Depuis 2022, ESET et Intel collaborent étroitement pour fournir une protection avancée contre les rançongiciels à la technologie Intel Threat Detection Technology (Intel TDT) à leurs clients du monde entier. Ensemble, les deux entreprises ont collaboré pour permettre aux utilisateurs de PC IA d’Intel de tirer pleinement parti de l'architecture Intel à processeur hybride et de bénéficier d'une protection et de performances accrues. Pour obtenir la certification Intel vPro, ESET a optimisé ses produits pour une exécution efficace sur Intel vPro. Ces efforts ont réduit de 86 % l'activité en arrière-plan, diminué l'utilisation du processeur de 72 % et accru l'efficacité énergétique de 66 % sur les PC Intel vPro¹.
Dans la dernière étape de cette collaboration, ESET évalue les capacités de détection de la technologie Intel Threat Detection Technology - Deep Learning & Trace based Execution Context Tracker (Intel TDT-DTECT). Intel TDT-DTECT offre une approche novatrice de la détection d'activités malveillantes en exploitant des techniques IA avancées pour analyser l'exécution du code machine x86, capturée directement depuis le processeur. Cette méthode contourne les stratégies de sécurité traditionnelles basées sur l'analyse de fichiers, les indicateurs comportementaux ou le sandboxing dans le cloud. Elles se concentrent sur les instructions exécutées par le processeur en temps réel.
« Intel TDT-DTECT lance une nouvelle approche de la détection des menaces en appliquant l'IA au traçage de l'exécution au niveau du processeur, une technologie exclusive à Intel », a déclaré Dennis Luo, directeur principal et directeur général des relations avec les développeurs de PC IA à l'échelle mondiale d’Intel. « Nous collaborons étroitement avec ESET dans le cadre de la mise en œuvre de TDT-DTECT afin d'offrir aux utilisateurs professionnels une solution efficace pour contrer les menaces de maliciels avancés dans le paysage de la cybersécurité en constante évolution. »
Intel TDT-DTECT utilise un changement de paradigme en intégrant des capacités de détection au niveau de l'exécution matérielle et renforce la sécurité au-delà des méthodes logicielles traditionnelles. Grâce aux innovations pour Intel TDT-DTECT, les clients d'ESET disposeront d’une meilleure visibilité et de performances globales accrues dans les domaines suivants :
● Détection des maliciels polymorphes : suivi des familles de maliciels qui régénèrent constamment des fichiers binaires ou des packers.
● Identification des chargeurs et des chargements latéraux : détection des frameworks de chargement sophistiqués conçus pour se fondre dans les processus légitimes.
● Menaces sans fichier et résidentes en mémoire : identification des charges utiles en mémoire qui ne laissent aucune trace sur le système de fichiers.
● Distinguer l’utilisation légitime de l’utilisation malveillante : différencier les chemins d’exécution bénins et malveillants des binaires légitimes.
● Surveillance comportementale en phase précoce : capture des routines d’initialisation subtiles telles que le hachage d’API et les vérifications de bac à sable, précédant généralement les attaques.
Ces fonctionnalités permettent une meilleure détection, une chasse aux menaces plus efficace et un partage accru des renseignements, aidant les équipes de sécurité à intervenir tôt et de manière proactive.
Les visiteurs à RSAC 2026 en apprendront davantage sur ce partenariat stratégique sur le stand N-5253 d'ESET. Tyler Welt, responsable mondial du développement des partenariats de sécurité chez Intel Corporation (Client Computing Group), présentera, en compagnie de Michal Jankech, vice-président d'ESET (chargé des entreprises, des PME et des fournisseurs de services gérés) la collaboration entre les deux sociétés et leurs dernières innovations. Plus d'informations sur https://www.eset.com/us/business/rsac/.
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