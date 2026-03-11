L'Héritière du Dragon tome 1

L'Héritière du Dragon (Hi no Ryuu no Kuni) est une série toujours en cours de parton a Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditons Hakusensha. Dans un pays imprégné de légendes de dragons et de héros, vit Shan-lee, une jeune fille qui habite la forêt avec son grand père. Elle parcourt les montagnes et les champs en compagnie des animaux, résolvant les problèmes avec de mystérieuses et magnifiques créatures qui vivent selon des règles différentes de celles des humains. C'est justement ce qu'elle va faire quand un aigle gigantesque va attaquer un village en contrebas, car un des jeunes a pris un de ses œufs. Après avoir réglé ce soucid, elle va pouvoir profiter du festival qui se tient le soir même, mais la joie va être de courte durée quand un aigle va s'écraser blessé au milieu de la place, car des braconniers l'ont chassé. Prise de rage, elle va éveiller un pouvoir que son grand père avait eu du mal à faire taire : le pouvoir du dragon. En effet, ce dernier va lui expliquer qu'en elle se terre le pouvoir du dragon de feu, celui là même qui à réduit le royaume en cendre il y a des décennies. Et l'éveil de ce pouvoir ayant brulé l'âme d'une de ces amies du village, il va être temps pour Shan-Lee de partir pour le cœur du royaume à la recherche d'un remède. Son périple est un destin que le ciel lui a imposé, le début d'une grande quête pour corriger les distorsions du monde ! Feu, Terre, Eau, Vent… un récit fantastique sur le destin d'une jeune fille qui se lance à la conquête de la légende héroïque des quatre dragons !Un monde fantastique où persistent les légendes d'un dragon semant le chaos et d'un héros apportant la paix. L'impatience est palpable à l'approche de ce voyage initiatique, où Shan-lee, une jeune fille fascinée par les dragons et avide d'aventures, doit se lancer dans le sauvetage de sa meilleure amie. Ce récit, raconté à travers les yeux de Shan-lee, n'en est qu'à ses débuts. Les contours de cet univers sont encore flous, et pourtant, il est déjà remarquablement bien construit. Shan-lee possède des pouvoirs mystérieux et s'est déchaînée sur des bandits venus chasser les plumes d'aigle, assommant les villageois, dont son amie Sosha. Pour briser la malédiction, elle se tourne vers son grand père adoptif et le magicien de la cour royale. C'est une histoire fantastique palpitante qui ravira les fans de Naoko Uehashi ! Au programme : bébés griffons, magicien de génie, animaux, personnages féminins et une romance où le protagoniste rencontré dans la capitale se révèle être… un véritable coup de cœur ! La couverture ressemble à un manga dramatique, on pourrait donc croire qu'il s'agit d'un garçon, mais l'histoire parle bel et bien d'une fille. L'héroïne est naïve et un vrai garçon manqué, mais elle possède un sens moral très aigu. Elle est attristée par la souffrance d'autrui, elle ne juge personne en raison de son travail ou de son mode de vie, et elle est profondément affectée lorsqu'elle commet une erreur. La distance que les adultes qui l'entourent maintiennent avec elle est également très bien perçue. Les illustrations sont méticuleuses et l'on ressent la volonté de l'auteure de transmettre l'histoire et sa vision du monde.Une histoire fantastique dépeinte avec des coups de pinceau puissants. On ne sait pas si les dragons sont vénérés ou haïs, et les deux semblent possibles, ce qui nous rend impatient de voir la suite. Ici aussi, nous sommes sur un tome d'introduction à un univers de pur fantasy, avec ses contes et légendes, sa magie et ses héros.Date de parution : 18 Mars 2026Editions : Glénat Manga