D'emblée, l'un des atouts majeurs d' iRacing Arcade réside dans sa présentation. Le jeu affiche une identité visuelle claire et très agréable, riche en couleurs et aux graphismes cartoon. Les voitures apparaissent sous forme de versions compactes et stylisées, presque comme des miniatures de modèles réels, tandis que les décors, aux couleurs éclatantes et à l'éclairage spatialisé, s'harmonisent parfaitement pour le plus grand plaisir des yeux. Ce style visuel permet au jeu de révéler son essence, évitant ainsi de rivaliser directement avec les productions hyperréalistes. Il privilégie donc une approche plus légère, digne d'un bon jeu d'arcade, sans pour autant paraître bâclé ou improvisé. De plus, le soin apporté à la conception des véhicules, à la composition des circuits, et même aux petits détails des menus et des avatars est remarquable. L'équipe des stands, par exemple, est assez amusante, ce qui contribue à l'atmosphère détendue du jeu. Il convient également de saluer les performances techniques du jeu. Pour un jeu de ce genre, il est essentiel que tout fonctionne de manière fluide et stable, et iRacing Arcade remplit parfaitement ce rôle, révélant tout son potentiel sans difficulté. L'expérience visuelle est soignée, le menu est intuitif et les courses s'enchaînent sans accroc, un point crucial dans un genre qui repose tant sur la réactivité. Si les graphismes sont déjà extrêmement attrayants, le gameplay ne peut qu'être tout aussi réussi. De ce fait, iRacing Arcade est extrêmement facile à maîtriser en un rien de temps. Les commandes se limitent à l'essentiel : accélérer, freiner et diriger. Pas de boîte manuelle, de réglages complexes, de systèmes multiples ni de séquences de touches à mémoriser pour optimiser les performances des voitures. Il suffit d'aller sur le circuit et d'en maîtriser le tracé. C'est tout.Cette simplicité est à la fois sa plus grande qualité et sa limite. Côté positif, elle rend le jeu immédiatement accessible. N'importe qui peut prendre en main la manette et en comprendre les bases en un ou deux tours. C'est excellent, surtout pour ceux qui ne jouent pas régulièrement à des jeux de course. Le jeu réduit la barrière à l'entrée au minimum, étant quasiment « prêt à jouer », à l'instar d'autres titres comme Forza Horizon ou Need for Speed , mais en encore plus simple. Dans un marché où de nombreux jeux semblent exiger des heures de pratique pour être maîtrisés, iRacing Arcade offre une bouffée d'air frais en permettant de piloter librement. Cette philosophie en fait un excellent point d'entrée pour les néophytes. Cependant, simplifier à ce point le modèle de conduite du jeu signifie sacrifier une partie de la profondeur qui fait généralement le charme du genre. Il serait néanmoins injuste d'affirmer qu'iRacing Arcade néglige la maniabilité des voitures. Malgré son style résolument non-simulationnel, les voitures se distinguent nettement d'une catégorie à l'autre, ce qui contribue à maintenir l'intérêt du jeu. Mais ne vous emballez pas trop…En pratique, les courses sur iRacing Arcade sont plutôt amusantes. Le rythme est soutenu, les duels au sein du peloton sont constants et, heureusement, l'intelligence artificielle est à la hauteur, ce qui évite l'impression de courses où les dépassements sont une simple formalité. Attendez-vous donc à des attaques de vos adversaires, mais aussi à des défenses audacieuses, à des rapprochements incessants et à une lutte acharnée pour chaque position. À certains moments, ces pilotes transforment la course en un véritable combat, bien plus intense que ne le laissent supposer les graphismes mignons. C'est un véritable carambolage. Cette agressivité dynamise les courses et les rend encore plus palpitantes. Nombre d'entre elles se transforment en batailles pour l'espace, obligeant les joueurs à rester constamment vigilants pour défendre leur trajectoire et exploiter la moindre ouverture. Pour un jeu misant autant sur l'accessibilité, le choix de ne pas avoir créé des adversaires imprudents et des pilotes limités s'est avéré judicieux. Cependant, l'IA peut parfois sembler excessive, avec des contacts trop fréquents entre les voitures, un défaut que le premier iRacing sanctionne sévèrement par des pénalités de points et la destruction des véhicules. Mais, dans le cadre d'un jeu arcade, cela ne nuit en rien à l'expérience. Au contraire : cela contribue souvent au suspense des courses, qui conservent ce sentiment d'imprévisibilité propre au sport automobile. Après tout, on recherche du divertissement, mais pas une facilité déconcertante ! Heureusement, ce même chaos règne en multijoueur, où les joueurs s'affrontent en permanence.Le cœur de la progression dans iRacing Arcade réside précisément dans le mode carrière. C'est là que l'on participe à des championnats, que l'on gagne des pièces, que l'on améliore son équipe grâce à des constructions et autres éléments, et que l'on débloque de nouvelles séries. Ce n'est pas un système révolutionnaire, mais il fonctionne bien sur le long terme. En fait, il rappelle quelque peu celui du premier iRacing , mais sans le système complexe de portefeuilles pour chaque mode de jeu. Ici, le cycle de progression est classique et efficace : participer à des courses, gagner des récompenses, investir dans des améliorations, débloquer de nouveaux événements, et recommencer. Ce rythme nous donne envie de continuer à jouer pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Malgré sa structure très simple, iRacing Arcade nous captive, que ce soit pour acheter une voiture, personnaliser son équipe ou accéder à une nouvelle catégorie. Il y a toujours un objectif à atteindre ! Le campus est un ajout aussi original que charmant. Construire et améliorer des bâtiments comme des garages, des ateliers et des centres de recherche, bien que paraissant simple, ne transforme pas le jeu en simulateur de gestion à proprement parler, mais apporte un contexte agréable à la progression. Cela contribue également à créer un sentiment d'appartenance à l'équipe, nous éloignant un instant des courses. Ces espaces permettent de débloquer des bonus, semblables aux fameuses configurations du jeu de simulation. Un petit coup de pouce suffit à donner au jeu ce côté arcade.Les passionnés de sports mécaniques reconnaîtront de nombreux éléments existants, ce qui fait partie du charme d' iRacing Arcade . En jouant, vous découvrirez une série de circuits et de véhicules inspirés de compétitions réelles. La présence de versions stylisées de circuits comme Miami, Imola, Bahreïn et Tsukuba permet au jeu de séduire un public de passionnés de course automobile qui apprécient les circuits mythiques. Cet élément constitue un clin d'œil aux fans particulièrement bienvenu. Il ne s'agit pas d'une reproduction fidèle, notamment parce que le jeu réduit les décors pour respecter son identité visuelle, mais il subsiste une impression de familiarité qui rend l'expérience plus immersive pour les amateurs de course automobile. Ceux qui apprécient la Formule 1, l'endurance ou le tourisme auront le plaisir de reconnaître des références et de piloter sur des circuits familiers, le tout dans une ambiance plus détendue. Le choix total de circuits et de voitures n'est pas immense, ce qui est dommage, mais il suffit à offrir une bonne variété pendant les premières heures. Le problème, c'est qu'avec le temps, la répétitivité s'installe inévitablement. Malgré tout, dans le cadre d'un projet plus abouti, le contenu disponible remplit parfaitement son rôle et contribue à la longévité du jeu. On pourrait toutefois s'attendre à un peu plus. Mais rien qu'une ou deux mises à jour ne puisse corriger, c'est peut être pour cela que les versions consoles ne sont pas encore disponibles.L'accessibilité n'est pas synonyme de superficialité. Et c'est précisément là que les limites d'iRacing Arcade se font sentir. Après quelques heures, la lassitude s'installe. La simplicité des commandes et le manque de systèmes supplémentaires sur la piste contribuent à la perte d'impact initial de l'expérience. En d'autres termes, le jeu devient répétitif. De ce fait, le jeu manque de profondeur pour approfondir la maîtrise de la conduite. Il lui manque des systèmes de boost plus créatifs, des stratégies d'arrêt aux stands élaborées, et même des outils qui rendraient chaque course véritablement unique. Le jeu maîtrise les bases, mais ne va pas plus loin. Pour des sessions courtes, cela convient parfaitement ; en revanche, pour une immersion totale, le contenu finit par paraître de plus en plus limité. Certains choix concernant les modes de jeu laissent à désirer. Des options de réglage plus poussées sont disponibles en mode libre, mais absentes du mode carrière, ce qui est incompréhensible. Ce genre de choix n'altère pas l'expérience de jeu, mais laisse à penser que le jeu pourrait être plus cohérent. De plus, certaines fonctionnalités pratiques, pourtant très utiles, manquent à l'appel : des informations de course plus complètes, des indicateurs de différences plus clairs entre les voitures, etc. Ces éléments, loin d'être simples, sont simplistes.iRacing Arcade offre un divertissement léger, une alternative bienvenue à des expériences bien plus complexes. Pour les débutants, il constitue un point d'entrée plutôt accessible. Pour ceux qui recherchent simplement un jeu de course agréable, simple et plaisant pour des sessions rapides, ses qualités l'emportent largement sur ses défauts.