Comme dans de nombreux contes de fées, ce jeu se déroule dans un royaume où un jeune prince aime se promener dans une forêt maudite. Le prince est séduit par la voix envoûtante d'une louve, créature redoutée, qui émerge des ténèbres. Si les loups se nourrissent généralement d'humains, celle-ci s'est prise d'affection pour le prince, car il applaudit toujours son chant, la réconfortant ainsi. Un jour, surprise de le voir à quelques centimètres d'elle, escaladant la montagne d'où elle chante, elle lui griffe accidentellement les yeux en tentant de lui couvrir le visage, car il doit être terrifié par son apparence. Le prince, devenu une honte pour sa famille, est chassé et jeté en prison. Rongée par la culpabilité, la louve décide de prendre de ses nouvelles et le trouve enfermé. Elle lui promet alors de le conduire auprès de la sorcière de la forêt, capable de lui rendre la vue. Mais pour cela, elle devra d'abord consulter la sorcière, qui lui accordera également une forme humaine, car le prince ne suivrait jamais le loup s'il sentait ses griffes acérées. C'est à partir de là que l'aventure commence. Le jeu propose un scénario riche, avec des rebondissements tous les quelques niveaux, ce qui le rend très attrayant pour ceux qui recherchent une expérience narrative. Bien sûr, l'objectif principal est d'atteindre la chaumière de la sorcière, mais vous croiserez d'autres monstres en chemin, chacun vous offrant une aventure amusante.The Liar Princess and the Blind Prince est un jeu de plateforme et de réflexion où vous devrez coopérer, ou du moins escorter le prince aveugle à travers la forêt. Vous résoudrez des énigmes simples, souvent en activant des interrupteurs, en combattant des monstres ou en effectuant des sauts parfaitement synchronisés. Le prince est assez inutile au début, mais vous pourrez rapidement lui donner de petites instructions, comme se déplacer sur une courte distance ou ramasser des objets, tels que des blocs ou une lanterne, pour repousser les monstres et vous guider. Les mécaniques de jeu restent assez simples, mais la conception soignée du jeu garantit une expérience agréable du début de votre périple dans la forêt infestée de monstres jusqu'à la fin de votre quête. À vrai dire, le gameplay est assez simple. La plupart des énigmes sont faciles à résoudre, sauf dans les niveaux finaux où le timing est crucial pour atteindre la fin. Les combats sont également peu importants jusqu'au niveau final, où il faudra défendre le prince à plusieurs reprises sur une plateforme mobile, au lieu de simplement l'abandonner, éliminer les ennemis et aller le chercher. Les commandes sont plutôt réactives, mais viser correctement les sauts en tenant la main du prince (indispensable pour le faire bouger) est parfois délicat et peut entraîner quelques morts. Heureusement, la partie est sauvegardée régulièrement, ce qui évite de devoir recommencer de longues portions du niveau.Le style graphique de The Liar Princess and the Blind Prince est époustouflant. Tout dans le jeu semble dessiné à la main, du début à la fin, et les illustrations, les décors et le design des personnages sont magnifiques. Le jeu tout entier donne l'impression d'un conte de fées qui prend vie, et tout est présenté avec une simplicité et une élégance exceptionnelles. Certaines parties de l'histoire sont réalisées comme des croquis, alternant avec des dessins superbement réalisés. Nous sommes tombés sous le charme du style visuel du jeu, et ceux qui apprécient les jeux japonais traditionnels seront sans aucun doute conquis. La conception sonore de ce titre est également une réussite, avec une musique très envoûtante qui, bien que souvent répétée, ne devient jamais lassante. Les effets sonores sont assez simples, mais efficaces. C'est surtout le doublage qui impressionne, une caractéristique typique des jeux NIS America. Vous profiterez d'un doublage japonais original, où la voix d'une jeune femme vous accompagne du début à la fin de l'histoire.Comme indiqué précédemment, vous devrez tenir la main du prince si vous souhaitez l'escorter en tant que princesse. Elle ne peut pas le faire sous sa forme de loup, mais après un certain temps, vous pourrez lui donner de petits ordres pour qu'il parcoure de courtes distances seul. Vous ne pouvez cependant pas régler la distance, ce qui peut parfois être gênant. La transformation est également soumise à quelques restrictions : par exemple, elle est impossible en cas de manque d'espace. Cela dit, la plupart des obstacles ne présentent pas une grande difficulté, et les plus complexes deviendront évidents après quelques essais. Le jeu se termine en environ cinq heures, selon que vous souhaitiez ou non collecter les cinq pétales et la fleur de chaque niveau. Cette version Steam est totalement identique à la mouture sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en 2019, il n'y a donc aucune traduction française proposée hélas.The Liar Princess and the Blind Prince est un bon jeu pour les amateurs de casse-têtes accessibles, avec un cadre pittoresque et une histoire charmante. Escorter le prince demandera peut-être un peu d'entraînement, mais le jeu reste facile à terminer, sans être frustrant à cause d'énigmes trop difficiles.