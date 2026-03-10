A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 3

A Warrior Exiled by the Hero and His Lover (Keikenchi Chochiku de Nonbiri Shoushin Ryokou: Yuusha to Koibito ni Tsuihou Sareta Senshi no Mujikaku Zamaa) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions ASCII Media Works. Voici l'histoire d'un héros de niveau 300 voyageant à travers le monde ! Thor faisait partie d'une équipe de rang S dirigée par son ami d'enfance, le héros Sayn, mais il fut exclu du groupe après que cedernier lui ait volé sa petite amie. Désespéré, il vainquit un monstre et la compétence [Accumulation de Points d'Expérience] s'éveilla.Thor atteignit alors le niveau 300, surpassant largement le héros ! Ayant acquis involontairement le pouvoir suprême, Thor décida de partir en voyage pour panser son cœur brisé, espérant trouver quelque chose qui comblerait le vide qu'il ressent . Le rideau se lève maintenant sur une histoire fantastique de niveau 300 parcourant le monde !Thor et ses compagnons, mandatés par le roi Armand, triomphent des Death Ants qui avaient même anéanti l'armée. En récompense, ils reçoivent un traitement exceptionnel et sont couronnés héros, ainsi que toute leur équipe. De plus, le roi leur offre une maison dans la capitale, qui leur sert de base pendant leur séjour, leur permettant de profiter pleinement de la ville. Plus tard, présenté par le comte Roanne, Thor participe à une vente aux enchères secrètement organisée dans la capitale. Lorsque la tribu des fées, pièce maîtresse de la vente aux enchères, est mise en vente, une voix que seul Thor peut entendre appelle à l'aide. Thor réalise que la voix appartient à une fée et tente de surenchérir sur elle. Dans ce tome trois, la première bataille contre les Fourmis de la Mort visait moins à créer de la tension qu'à mettre en valeur la « différence de niveau de compétence ». La capacité de Thor à tenir à distance de puissants ennemis est incroyablement grisante, un peu comme dans un manga où le protagoniste est surpuissant, et c'est très satisfaisant à lire. De plus, après avoir vaincu l'ennemi, la présence de la Brigade Errante est grandement renforcée lorsque le roi Arman leur offre une prime de 700 millions et le titre de héros. Ils deviennent véritablement un groupe de voyageurs qui ne sont « pas des gens ordinaires » au sens propre du terme. Une petite pause s'impose. Tohru et Kaede sortent ensemble en ville. Leur relation, autrefois quasi filiale, est désormais empreinte d'une profonde romance. Un épisode intimiste qui illustre l'approfondissement de leurs sentiments. Par la suite, Sain et sa bande, tant attendus, font enfin leur apparition. Ils s'aventurent dans un donjon à la recherche d'un objet rare dont la légende veut qu'il soit présent, mais sont vaincus par une horde d'ogres de niveau 50 ou presque. Frustrés et honteux de voir ces aventuriers de niveau 30 revenir et se ridiculiser, ils voient leur situation se dégrader encore davantage. Cet épisode accentue encore l'écart entre eux et Thor, les faisant paraître complètement dépassés. Thor et Kaede se rendent à la salle des ventes. Leur but est de mettre un élixir aux enchères, mais touchés par l’appel au secours d’une fée, ils finissent par la secourir. Frau, une guerrière lourde de niveau 30, se joint à eux, et leur prochaine destination est le village caché de la fée. Le donjon où les Fourmis de la Mort ont été vaincues appartient désormais à Thor. Il a atteint le niveau 5, et le fait que Sein y ait rencontré des difficultés rend la satisfaction encore plus grande. Les échanges entre Frau et Panta sont également un moment touchant. La vie quotidienne entre deux voyages s'articule autour des repas, courses, la recherche d’un enfant disparu, et bien plus encore. Au programme également : chasse aux monstres et renforcement de la relation entre Kaede et Thor. Le style graphique des personnages secondaires, à l'exception de l'héroïne et du protagoniste, est nettement différent, ce qui permet de deviner d'un coup d'œil quels personnages joueront un rôle important par la suite. Difficile de dire si le traitement réservé aux personnages secondaires et aux anciens membres du groupe qui reçoivent leur châtiment est intentionnel ou relève simplement de la paresse.Le volume 3 est celui où le sentiment exaltant de force et le sentiment réconfortant de la vie quotidienne se combinent le mieux. Son attrait réside dans le fait qu'on peut apprécier à la fois les combats spectaculaires et les épisodes où les personnages se rapprochent émotionnellement. Ce livre laisse une impression particulièrement forte sur le lecteur, car on s'attache profondément aux personnages. Dans le prochain volume, ils s'aventureront enfin dans le nouveau pays du Village des Fées...Date de parution : 13 Mars 2026Editions : Meian