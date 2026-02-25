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Yoru no Uta - Kazuhiro Fujita's Short Stories tome 1
Publié le 20/03/2026 Dans Bandes Dessinées
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Yoru no Uta est un recueil de nouvelles magistrales de Kazuhiro Fujita, comprenant des œuvres inédites en format livre, paru en 1998 au Japon aux éditions Shogakukan. Cinq nouvelles, dont son premier ouvrage, « Récits d'un ferry au clair de lune » ; « Le Seigneur des Marionnettes », une épopée pleine d'action mettant en scène une belle princesse et un jeune ninja ; et « Une promenade dans la nuit ? », une romance insolite qui présente le détective Skuya Shuuhei.

Premier recueil de nouvelles de Kazuhiro Fujita, auteur d'Ushio et Tora, de Karakuri Circus et de Moonlight Act. Ce recueil rassemble des histoires écrites avant et peut-être pendant la publication d'Ushio et Tora, témoignant de l'évolution du style de l'auteur. On remarque son goût pour les histoires d'horreur : depuis Ushio et Tora, Fujita affectionne particulièrement les récits de mystères et de morts terrifiantes (comme dans la dernière nouvelle) ou, à tout le moins, d'événements sanglants (dans la première, par exemple). Les créatures surnaturelles ne sont pas en reste (troisième chapitre), et l'on trouve même une histoire d'arts martiaux (deuxième chapitre). Mais la nouvelle la plus intéressante est sans aucun doute la première, Karakuri ni Kimi, prototype de ce qui deviendra Karakuri Circus quelques années plus tard. Les personnages et les situations de cette nouvelle furent complètement abandonnés, mais les marionnettes manipulées par des humains entraînés furent conservées. Cette nouvelle a également été adaptée en OAV quelques années plus tard, en 2000, avant même la fin de Karakuri Circus, et ce n'est que 18 ans plus tard qu'elle a finalement bénéficié d'une adaptation en anime. L'histoire finale, composée de deux chapitres, est elle aussi très intéressante et témoigne de la passion de Fujita pour les récits d'horreur pure. Il est vraiment regrettable que ce volume, ainsi que l'autre recueil de nouvelles paru en 2014, n'aient jamais été publiés en France jusqu'à présent (et probablement même pas dans d'autres pays hors du Japon). Malheureusement, Fujita semble être un auteur plutôt malchanceux à l'étranger : alors qu'au Japon, ses œuvres ont toujours rencontré un franc succès (Karakuri Circus s'est vendu à environ 15 millions d'exemplaires, soit près de 350 000 exemplaires par volume), ses mangas, à l'exception peut-être d'Ushio et de Tora, ont toujours peiné à trouver leur public. Heureusement l'oubli est réparé en 2026 avec en plus une belle édition grand format chez Meian !

VERDICT
Ce manga de Fujita transmet une passion intense et presque brute à travers son récit. C'est une œuvre poignante qui met en scène des drames humains intimement liés à la nuit.

Date de parution : 25 Février 2026
Editions : Meian
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