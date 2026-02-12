ESET lance Cloud Workload Protection et des améliorations IA pour les clients d'ESET PROTECT

Publié le 23/03/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
SAN FRANCISCO, le 23 mars 2026 — ESET, un leader mondial en cybersécurité, lance aujourd'hui ESET Cloud Workload Protection, une mise à jour complète de sa plateforme ESET PROTECT.
Présenté aujourd’hui à la conférence RSAC 2026, ce nouveau module permet aux clients d'étendre leur protection au-delà des terminaux et des serveurs pour couvrir les charges de travail cloud. Il enrichit considérablement la télémétrie de détection/réponse aux menaces, tout en centralisant la gestion sécuritaire des environnements de terminaux et cloud dans une interface unique.
« Beaucoup d’entreprises, dont celles du marché intermédiaire, ainsi que les fournisseurs de services gérés (MSP), adoptent les fonctionnalités du cloud, telles que les machines virtuelles, pour améliorer leur productivité », a déclaré Michal Jankech, vice-président, Entreprises, PME/MSP chez ESET. « Près de 80 % des organisations considèrent le cloud public comme essentiel pour leurs initiatives de transformation numérique. Avec ESET Cloud Workload Protection, nous réduisons la surface d’attaque des clients en étendant la protection aux machines virtuelles fonctionnant dans les environnements AWS, Azure et GCP. »
Le module Cloud Workload Protection protège les machines virtuelles dans les environnements de cloud public en intégrant les données des VM cloud à la plateforme ESET PROTECT XDR pour une visibilité étendue. Alors que les concurrents proposent la protection des charges de travail cloud en offre indépendante, ESET l'inclut sans frais supplémentaires pour les clients ESET PROTECT (excepté pour ESET PROTECT Entry).
Le coût moyen d’une violation de données dans le cloud public est de 5,17 millions de dollars (le plus élevé de tous les environnements). Le nouveau module d’ESET simplifie les processus grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et offre aux clients une gamme d'outils plus complète pour répondre aux menaces à chaque étape d'une attaque. Ce module, d’une grande légèreté, aide les responsables informatiques à valider leurs contrôles et à générer des preuves d'audit pour les référentiels réglementaires comme NIST, CIS, HIPAA, PCI DSS, etc.
Les améliorations supplémentaires d’ESET PROTECT comprennent :
• Le nouveau rapportage IA d’ESET LiveGuard Advanced simplifie le travail des spécialistes de la sécurité en fournissant des rapports comportementaux détaillés sur les actions et les caractéristiques des incidents analysés par le sandbox cloud d'ESET, ainsi qu'une remédiation autonome. Pour les abonnés compatibles XDR, ces rapports disposent de synthèses générées par l'IA simplifiant les résultats complexes.
• Amélioration des Graphiques d'incidents et des Investigations avancées pour les clients EDR et XDR, offrant une présentation visuelle claire de chaque incident. Ainsi, les équipes de sécurité comprennent rapidement l'attaque, identifient le point d'entrée initial et suivent son évolution. Désormais, les incidents incluent des informations contextuelles plus riches, telles que des données d'identité, ainsi que des améliorations globales de la qualité, pour des investigations et des réponses plus rapides et plus efficaces. Les fonctionnalités de recherche avancée permettent des investigations rapides et flexibles sur les indicateurs de sécurité et les événements associés provenant de plusieurs périmètres de sécurité.
• ESET AI Advisor a été ajouté à la console ESET PROTECT pour améliorer l'ergonomie et simplifier l'accès à cet assistant, précédemment inclus uniquement dans une section dédiée d’ESET Inspect Incidents.
Pour plus d'informations sur ESET PROTECT, consultez le site www.eset.com. Pour connaître les résultats des tests indépendants réalisés sur ces produits, consultez les sites de MITRE et d'AV-Comparatives.
À propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe afin de prévenir les attaques avant même qu’elles ne se produisent. En combinant la puissance de l’intelligence artificielle et l’expertise humaine, ESET garde une longueur d’avance sur les cybermenaces mondiales, qu’elles soient connues ou émergentes, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers.
Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l’IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et simples à utiliser. La technologie ESET comprend des capacités avancées de détection et de réponse, un chiffrement ultra-sécurisé ainsi qu’une authentification multi facteur.
Grâce à une protection en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. Dans un environnement numérique en constante évolution, la sécurité exige une approche innovante. ESET s’engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces de haute qualité, soutenue par ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux.
Pour plus d’informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et www.eset.com/be-fr
Présenté aujourd’hui à la conférence RSAC 2026, ce nouveau module permet aux clients d'étendre leur protection au-delà des terminaux et des serveurs pour couvrir les charges de travail cloud. Il enrichit considérablement la télémétrie de détection/réponse aux menaces, tout en centralisant la gestion sécuritaire des environnements de terminaux et cloud dans une interface unique.
« Beaucoup d’entreprises, dont celles du marché intermédiaire, ainsi que les fournisseurs de services gérés (MSP), adoptent les fonctionnalités du cloud, telles que les machines virtuelles, pour améliorer leur productivité », a déclaré Michal Jankech, vice-président, Entreprises, PME/MSP chez ESET. « Près de 80 % des organisations considèrent le cloud public comme essentiel pour leurs initiatives de transformation numérique. Avec ESET Cloud Workload Protection, nous réduisons la surface d’attaque des clients en étendant la protection aux machines virtuelles fonctionnant dans les environnements AWS, Azure et GCP. »
Le module Cloud Workload Protection protège les machines virtuelles dans les environnements de cloud public en intégrant les données des VM cloud à la plateforme ESET PROTECT XDR pour une visibilité étendue. Alors que les concurrents proposent la protection des charges de travail cloud en offre indépendante, ESET l'inclut sans frais supplémentaires pour les clients ESET PROTECT (excepté pour ESET PROTECT Entry).
Le coût moyen d’une violation de données dans le cloud public est de 5,17 millions de dollars (le plus élevé de tous les environnements). Le nouveau module d’ESET simplifie les processus grâce à l'automatisation pilotée par l'IA et offre aux clients une gamme d'outils plus complète pour répondre aux menaces à chaque étape d'une attaque. Ce module, d’une grande légèreté, aide les responsables informatiques à valider leurs contrôles et à générer des preuves d'audit pour les référentiels réglementaires comme NIST, CIS, HIPAA, PCI DSS, etc.
Les améliorations supplémentaires d’ESET PROTECT comprennent :
• Le nouveau rapportage IA d’ESET LiveGuard Advanced simplifie le travail des spécialistes de la sécurité en fournissant des rapports comportementaux détaillés sur les actions et les caractéristiques des incidents analysés par le sandbox cloud d'ESET, ainsi qu'une remédiation autonome. Pour les abonnés compatibles XDR, ces rapports disposent de synthèses générées par l'IA simplifiant les résultats complexes.
• Amélioration des Graphiques d'incidents et des Investigations avancées pour les clients EDR et XDR, offrant une présentation visuelle claire de chaque incident. Ainsi, les équipes de sécurité comprennent rapidement l'attaque, identifient le point d'entrée initial et suivent son évolution. Désormais, les incidents incluent des informations contextuelles plus riches, telles que des données d'identité, ainsi que des améliorations globales de la qualité, pour des investigations et des réponses plus rapides et plus efficaces. Les fonctionnalités de recherche avancée permettent des investigations rapides et flexibles sur les indicateurs de sécurité et les événements associés provenant de plusieurs périmètres de sécurité.
• ESET AI Advisor a été ajouté à la console ESET PROTECT pour améliorer l'ergonomie et simplifier l'accès à cet assistant, précédemment inclus uniquement dans une section dédiée d’ESET Inspect Incidents.
Pour plus d'informations sur ESET PROTECT, consultez le site www.eset.com. Pour connaître les résultats des tests indépendants réalisés sur ces produits, consultez les sites de MITRE et d'AV-Comparatives.
À propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe afin de prévenir les attaques avant même qu’elles ne se produisent. En combinant la puissance de l’intelligence artificielle et l’expertise humaine, ESET garde une longueur d’avance sur les cybermenaces mondiales, qu’elles soient connues ou émergentes, et protège les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers.
Qu’il s’agisse de protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, les solutions et services ESET, basés sur l’IA et conçus pour le cloud, sont extrêmement efficaces et simples à utiliser. La technologie ESET comprend des capacités avancées de détection et de réponse, un chiffrement ultra-sécurisé ainsi qu’une authentification multi facteur.
Grâce à une protection en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. Dans un environnement numérique en constante évolution, la sécurité exige une approche innovante. ESET s’engage à mener des recherches de pointe et à fournir une veille sur les menaces de haute qualité, soutenue par ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires internationaux.
Pour plus d’informations, consultez www.eset.com ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et www.eset.com/be-fr