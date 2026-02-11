Deel réunit l’ensemble du cycle de vie des employés sur une seule plateforme lors de Big Deel 2026

Publié le 20/03/2026 Dans Press Releases
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Deel a annoncé hier, lors de sa conférence produit annuelle Big Deel 2026, la plus importante série de mises à jour de sa plateforme à ce jour. Ces évolutions visent à réduire les frictions opérationnelles liées à la gestion d’équipes internationales. À l’occasion de son septième anniversaire, l’entreprise a présenté un modèle opérationnel intégré qui regroupe le recrutement, la gestion de la rémunération et la planification des effectifs au sein de sa propre infrastructure mondiale de paie.
A ce jour, plus de 40.000 entreprises utilisent Deel pour gérer leurs équipes à l’international. Rien que l’an dernier, la société a lancé 1.200 nouvelles fonctionnalités et améliorations, traité 22 milliards de dollars de salaires et 250 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies.
« Notre stratégie consiste à construire l’infrastructure qui rend le travail international invisible », déclare Alex Bouaziz, CEO et cofondateur de Deel. « Cette année, nous connectons chaque étape du cycle de vie des employés — de l’offre initiale au paiement final — au sein d’une seule plateforme. Nous éliminons le coût de la fragmentation qui survient lorsque les entreprises doivent assembler des outils disparates pour se développer à l’international. »
Un ATS qui couvre l’ensemble du parcours du candidat à l’embauche
Après une phase de développement intensive avec des clients pilotes, Deel annonce aujourd’hui la disponibilité générale de son Applicant Tracking System (ATS) entièrement intégré. Contrairement aux outils de recrutement autonomes qui s’arrêtent à l’étape de l’offre, l’ATS de Deel est directement intégré à son HRIS. Cela permet d’accélérer le recrutement et d’améliorer la productivité, en réunissant ATS et gestion RH sur une seule plateforme.
Rémunération et planification axées sur la performance
L’extension de la plateforme inclut une intégration plus poussée entre la gestion de la rémunération et la paie. Les équipes RH et compensation peuvent désormais piloter des cycles de révision salariale à l’échelle mondiale, suivre l’utilisation des budgets en temps réel et rendre compte des progrès à la direction. Les résultats des cycles de rémunération sont ensuite intégrés directement dans la paie via un processus simplifié.
Par ailleurs, Workforce Planning est désormais synchronisé avec les grilles salariales mondiales issues de la gestion de la rémunération, permettant aux équipes RH et financières de modéliser différents scénarios d’effectifs avec une précision locale des coûts.
Mobilité internationale intégrée
La mobilité des talents à l’international reste l’un des défis les plus fragmentés du travail global. Deel a annoncé aujourd’hui Deel Mobility, un système centralisé pour la gestion des dossiers d’immigration.
Intégré directement au HRIS de Deel, ce module permet aux équipes de suivre les demandes de visa, de recevoir des alertes d’expiration et de lancer des démarches, qu’il s’agisse de déplacements professionnels de courte durée ou de relocalisations permanentes, dans plus de 100 pays, avec le soutien d’experts internes en mobilité.
Une application mobile repensée avec options de paiement en crypto et de récompenses pour les travailleurs internationaux
Deel a également dévoilé une application mobile entièrement repensée, qui devient un point central pour le travail, les paiements et la gestion des équipes pour les professionnels travaillant à distance dans le monde entier.
L’application intègre de nouveaux outils financiers puissants, permettant notamment aux travailleurs de recevoir leur salaire en stablecoins, de conserver des revenus en cryptomonnaies et de bénéficier de récompenses sur ces avoirs, le tout au sein d’une seule application.
Pour les travailleurs dans des pays à forte inflation, cela offre un moyen sécurisé, indexé sur le dollar, de protéger leurs revenus sans devoir passer d’une application à l’autre.
Les employeurs peuvent proposer ces options de paiement plus rapides et sans frontières sans modifier leur configuration de paie existante, Deel assurant en arrière-plan le traitement conforme des paiements en monnaie fiduciaire. Le déploiement a déjà commencé et la nouvelle expérience sera disponible pour tous les professionnels dans les mois à venir.
Modularité à l’échelle des grandes entreprises
Pour les grandes organisations, Deel étend la modularité de sa solution au cœur de l’écosystème technologique d’entreprise. De nouvelles intégrations approfondies avec Workday, SAP et NetSuite permettent aux entreprises d’adopter le moteur de paie global de Deel tout en conservant leurs systèmes existants.
Pour accompagner ces transformations, Deel a également annoncé Enterprise Operations, un service premium avec des gestionnaires dédiés chargés de superviser le déploiement des infrastructures globales.
A ce jour, plus de 40.000 entreprises utilisent Deel pour gérer leurs équipes à l’international. Rien que l’an dernier, la société a lancé 1.200 nouvelles fonctionnalités et améliorations, traité 22 milliards de dollars de salaires et 250 millions de dollars de paiements en cryptomonnaies.
« Notre stratégie consiste à construire l’infrastructure qui rend le travail international invisible », déclare Alex Bouaziz, CEO et cofondateur de Deel. « Cette année, nous connectons chaque étape du cycle de vie des employés — de l’offre initiale au paiement final — au sein d’une seule plateforme. Nous éliminons le coût de la fragmentation qui survient lorsque les entreprises doivent assembler des outils disparates pour se développer à l’international. »
Un ATS qui couvre l’ensemble du parcours du candidat à l’embauche
Après une phase de développement intensive avec des clients pilotes, Deel annonce aujourd’hui la disponibilité générale de son Applicant Tracking System (ATS) entièrement intégré. Contrairement aux outils de recrutement autonomes qui s’arrêtent à l’étape de l’offre, l’ATS de Deel est directement intégré à son HRIS. Cela permet d’accélérer le recrutement et d’améliorer la productivité, en réunissant ATS et gestion RH sur une seule plateforme.
- Efficacité grâce à l’IA : L’intelligence artificielle aide à identifier les talents à partir de sources internes et externes, génère automatiquement des descriptions de poste et présélectionne les candidats afin de faire ressortir en priorité les profils les plus pertinents.
- [item]Alignement avec la planification des effectifs : Les postes validés dans Workforce Planning sont directement intégrés dans le pipeline de recrutement de l’ATS, garantissant une cohérence avec les budgets de personnel.[/item]
- Onboarding fluide : Dès qu’une offre est acceptée, les données sont automatiquement transférées vers le HRIS, déclenchant la commande de matériel informatique et la génération de contrats conformes à la réglementation.
Rémunération et planification axées sur la performance
L’extension de la plateforme inclut une intégration plus poussée entre la gestion de la rémunération et la paie. Les équipes RH et compensation peuvent désormais piloter des cycles de révision salariale à l’échelle mondiale, suivre l’utilisation des budgets en temps réel et rendre compte des progrès à la direction. Les résultats des cycles de rémunération sont ensuite intégrés directement dans la paie via un processus simplifié.
Par ailleurs, Workforce Planning est désormais synchronisé avec les grilles salariales mondiales issues de la gestion de la rémunération, permettant aux équipes RH et financières de modéliser différents scénarios d’effectifs avec une précision locale des coûts.
Mobilité internationale intégrée
La mobilité des talents à l’international reste l’un des défis les plus fragmentés du travail global. Deel a annoncé aujourd’hui Deel Mobility, un système centralisé pour la gestion des dossiers d’immigration.
Intégré directement au HRIS de Deel, ce module permet aux équipes de suivre les demandes de visa, de recevoir des alertes d’expiration et de lancer des démarches, qu’il s’agisse de déplacements professionnels de courte durée ou de relocalisations permanentes, dans plus de 100 pays, avec le soutien d’experts internes en mobilité.
Une application mobile repensée avec options de paiement en crypto et de récompenses pour les travailleurs internationaux
Deel a également dévoilé une application mobile entièrement repensée, qui devient un point central pour le travail, les paiements et la gestion des équipes pour les professionnels travaillant à distance dans le monde entier.
L’application intègre de nouveaux outils financiers puissants, permettant notamment aux travailleurs de recevoir leur salaire en stablecoins, de conserver des revenus en cryptomonnaies et de bénéficier de récompenses sur ces avoirs, le tout au sein d’une seule application.
Pour les travailleurs dans des pays à forte inflation, cela offre un moyen sécurisé, indexé sur le dollar, de protéger leurs revenus sans devoir passer d’une application à l’autre.
Les employeurs peuvent proposer ces options de paiement plus rapides et sans frontières sans modifier leur configuration de paie existante, Deel assurant en arrière-plan le traitement conforme des paiements en monnaie fiduciaire. Le déploiement a déjà commencé et la nouvelle expérience sera disponible pour tous les professionnels dans les mois à venir.
Modularité à l’échelle des grandes entreprises
Pour les grandes organisations, Deel étend la modularité de sa solution au cœur de l’écosystème technologique d’entreprise. De nouvelles intégrations approfondies avec Workday, SAP et NetSuite permettent aux entreprises d’adopter le moteur de paie global de Deel tout en conservant leurs systèmes existants.
Pour accompagner ces transformations, Deel a également annoncé Enterprise Operations, un service premium avec des gestionnaires dédiés chargés de superviser le déploiement des infrastructures globales.