Blake & Mortimer hors-série tome 13 - La Double Exposition

Dans ce récit, James Huth et Sonja Shillito placent Blake et Mortimer miniaturisés dans une ville futuriste gouvernée par leurs ennemis jurés - Septimus, Miloch, Voronov - soutenus par une armée d'Olriks. 1er mai 1964. L'avion TWA reliant Londres à New York vient d'atterrir à l'aéroport John F. Kennedy. À son bord se trouvent Francis Blake et Philip Mortimer, invités de l'Exposition universelle de New York. Après avoir récupéré leurs bagages, ils prennent un taxi jaune pour le centre de Manhattan, où ils séjourneront à l'élégant hôtel Pierre. Mais leur présence n'échappe pas à un étrange individu qui confirme l'arrivée des deux amis par talkie-walkie. Mais le destin leur réserve une surprise à peine installés dans leurs suites. Le professeur Mortimer, après avoir avalé deux gorgées de bourbon , s'effondre, inconscient, sur le sol de sa chambre. Pendant ce temps, le capitaine Blake lit le mot glissé sous sa porte : Mortimer l'informe qu'il est parti explorer les environs et qu'ils ont prévu de se retrouver à « Futurama » pendant l'exposition universelle. Alors que Blake se rend à l'Exposition universelle, Mortimer reprend conscience et réalise qu'il est attaché à son lit. Parvenant à se libérer, il court jusqu'à la suite de son ami et découvre la lettre écrite de sa main contrefaite. Comprenant immédiatement que son ami est en danger, Mortimer se précipite vers « Futurama ». Là, il trouve Blake assis dans une structure imposante appelée le Téléporteur, au moment précis où les six canons à neutrons font feu. Mortimer accourt à son secours, et tous deux disparaissent sous les yeux ébahis de la foule…Cette "double exposition" – une surprise inattendue dans le paysage éditorial concernant Blake et Mortimer – trouve son origine dans le recueil original « Le Nouveau Chapitre » – fruit d’une collaboration temporaire entre un auteur et un illustrateur, donnant naissance à un récit inspiré de l’univers de Blake et Mortimer créé par Edgar P. Jacobs. Il ne s’agit donc pas d’une bande dessinée, mais d’un texte illustré. C’est une heureuse union, celle du couple Huth et Shillito (du cinéma) avec Durieux. Et cela transparaît dans le récit, qui épouse parfaitement la structure du livre. Le format est à l’italienne, horizontal. Les illustrations occupent toujours une page entière, le texte se trouvant sur la page en regard (parfois sur deux pages consécutives). L’ouvrage compte 68 pages, dont 29 d’illustrations et le reste de texte (sans compter deux illustrations supplémentaires, l’une sur la page de titre et l’autre en quatrième de couverture).Le récit est classique et descriptif, mais les dialogues apportent un certain dynamisme à la lecture. Parallèlement, l'intérêt de l'intrigue est renforcé par l'entrelacement avec les aventures passées de Blake et Mortimer, ce qui n'empêche pas les lecteurs non familiers avec les trente et un volumes de la série principale d'apprécier « La Double Exposition ». Nos messieurs britanniques habituels conservent leur calme et leur élégance habituels dans une aventure dont l'action principale se déroule dans une ville futuriste-rétro qui inspire l'admiration du lecteur, fruit de l'esthétique raffinée de Laurent Durieux. Il est bien connu que le méchant de Blake et Mortimer est Olrik depuis 1946. Et ce livre ne fait pas exception. Cependant, le lecteur a le plaisir de retrouver tous les méchants qui ont croisé le chemin des deux héros au cours de leurs presque quatre-vingts années d'existence. À savoir : Olrik, Miloch, Septimus et Voronov. En d'autres termes, Huth et Shillito nous offrent un véritable festival de méfaits qui, de surcroît, trouve son origine 25 ans avant la présente aventure, remontant à 1939, à l'aube de l'ère de l'Espadon. L'Espadon, qui fait d'ailleurs une apparition dans ce livre.Une intrigue bien ficelée, truffée de clins d'œil à la série principale, qui n'en demeure pas moins d'une lecture fluide. Elle parvient à innover tout en respectant les conventions établies par Edgar P. Jacobs pour la série originale. Riche en rebondissements, la fin semble ouverte… suggérant peut-être une suite en 2026, année du 80e anniversaire de Blake et Mortimer. Et puisse-t-elle être illustrée par Laurent Durieux. Et puisse-t-on tous être transportés dans un futur rétro !Date de parution : 21 Novembre 2025Editions : Dargaud