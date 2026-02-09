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Thinkwise entre sur le marchÃ© belge avec une plateforme de modernisation des applications legacy
PubliÃ© le 19/03/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiquÃ© de presse et ne reflÃ¨te en rien l'opinion de la rÃ©daction.
Lâ€™Ã©diteur de logiciels Thinkwise Ã©tend ses activitÃ©s Ã  la Belgique. Lâ€™entreprise propose ainsi sur le marchÃ© belge une alternative au remplacement des applications critiques vieillissantes.

Au lieu de passer Ã  des solutions SaaS standard et dâ€™adapter les processus aux nouveaux logiciels, Thinkwise modernise les applications existantes des organisations. Les processus mÃ©tier et la logique applicative sont conservÃ©s, tandis que les entreprises disposent dÃ©sormais dâ€™une architecture IT moderne et pÃ©renne.

La plateforme Thinkwise permet de transformer les applications legacy critiques nettement plus rapidement que lors de projets de modernisation traditionnels. GrÃ¢ce Ã  lâ€™intelligence artificielle, les logiciels existants sont automatiquement convertis vers la plateforme, tout en prÃ©servant les donnÃ©es, les fonctionnalitÃ©s et la logique mÃ©tier.

Modernisation des applications critiques

La transformation est en grande partie automatisÃ©e via lâ€™AI-Upcycler dÃ©veloppÃ© par Thinkwise. Celui-ci permet de convertir automatiquement au moins 70 % des applications existantes vers la plateforme Thinkwise. Les Ã©lÃ©ments restants sont ensuite complÃ©tÃ©s de maniÃ¨re ciblÃ©e. Il en rÃ©sulte, dans des dÃ©lais prÃ©visibles, un environnement applicatif durable et tournÃ© vers lâ€™avenir.

Avec cette expansion en Belgique, Thinkwise cible les organisations disposant de systÃ¨mes sur mesure critiques dans des secteurs tels que la logistique, lâ€™agroalimentaire, le leasing ainsi que le retail et le commerce de gros. En collaboration avec des partenaires belges et depuis son Ã©quipe nÃ©erlandaise, lâ€™entreprise accompagne localement les organisations dans la modernisation de leur environnement applicatif.

Â« AprÃ¨s notre croissance aux Pays-Bas, la Belgique constitue une Ã©tape logique Â», dÃ©clare Victor Klaren, cofondateur et CVO de Thinkwise. Â« Le marchÃ© est trÃ¨s similaire : de nombreuses organisations sâ€™appuient sur des logiciels sur mesure, essentiels Ã  leurs opÃ©rations depuis des annÃ©es. Par ailleurs, nous constatons quâ€™il nâ€™existe pas de solutions permettant de prÃ©server les processus existants tout en dÃ©chargeant complÃ¨tement les entreprises sur le plan technologique. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment lÃ  que notre approche fait la diffÃ©rence. Â»

Henri Kympers, Sales Manager BeLux, ajoute : Â« Dans les annÃ©es Ã  venir, nous voulons construire, avec des partenaires belges, une position solide sur le marchÃ© et aider un nombre croissant dâ€™organisations Ã  moderniser leurs applications critiques. Notre objectif est de connaÃ®tre en Belgique le mÃªme succÃ¨s quâ€™aux Pays-Bas et dâ€™accompagner les entreprises dans la transformation de leur environnement applicatif, sans quâ€™elles doivent adapter leurs processus spÃ©cifiques. Â»
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