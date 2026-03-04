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Thorgal Saga tome 6 : La dÃ©esse d'ambre
PubliÃ© le 18/03/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
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Thorgal fait des courses dans une ville portuaire voisine. Quelques individus louches l'observent, probablement dans l'intention de le voler. Alors qu'il regagne son bateau avec une nouvelle chÃ¨vre laitiÃ¨re, il aperÃ§oit les trois agresseurs en train d'agresser une femme. Il la sauve, Ingrid, malgrÃ© sa vaillante rÃ©sistance. En remerciement, elle lui offre un magnifique bijou : un collier d'ambre ornÃ© d'une libellule. De retour chez lui, il offre le collier Ã  Aaricia. Leur jeune fils, Jolan, est autorisÃ© Ã  le regarder, mais il lui est interdit d'y toucher. Lorsqu'il le fait en cachette, il sombre dans un profond sommeil dont il semble incapable de se rÃ©veiller. Thorgal dÃ©cide alors de partir Ã  la recherche d'Ingrid. Il prend la mer, mais une tempÃªte le pousse vers une cÃ´te inconnue. LÃ , il devine la prÃ©sence d'un groupe de femmes Ã  l'intÃ©rieur des terres, Ã  cause de la lueur. Il part Ã  leur recherche et tombe sur un village oÃ¹ dorment quelques hommes, mais oÃ¹ vivent surtout des femmes Ã  l'air agressif. Ingrid est lÃ  aussi. Les femmes sont si agressives car le village a Ã©tÃ© pillÃ©, et elles croient que Thorgal est l'un d'eux. Il parvient Ã  s'Ã©chapper et est rattrapÃ© dans la forÃªt par Ingrid. Elle lui raconte ce qui s'est passÃ©. Des hommes du village ont dÃ©couvert une mine d'ambre et ont dÃ©cidÃ© de l'exploiter. Mais Huldra, la dÃ©esse de l'ambre, considÃ¨re la mine comme une plaie ouverte. Elle a donc fait prisonniers les hommes Ã  l'intÃ©rieur et a ensorcelÃ© ceux qui Ã©taient Ã  l'extÃ©rieur ; ils sont tous tombÃ©s dans un profond sommeil. La mine doit Ãªtre fermÃ©e, l'extraction de l'ambre doit cesser, sinon Huldra tuera tout le monde. Mais l'arrivÃ©e de l'Ã¢me de Jolan l'a adoucie ; la petite Jolan est devenue sa protÃ©gÃ©e. Thorgal propose de faire fermer la mine, Ã  condition qu'il ramÃ¨ne Jolan. Mais Huldra ne croit pas non plus que Thorgal puisse tenir sa promesse. Il faudra beaucoup de temps avant qu'elle ne lui en donne l'occasion.

Ces derniÃ¨res annÃ©es, Christophe Bec a surtout travaillÃ© comme scÃ©nariste sur des sÃ©ries comme Carthago et Prometheus. On sent, Ã  l'Ã©coute de cet album, qu'il Ã©tait ravi de retrouver le mÃ©tier d'auteur de BD. Ses paysages sont d'une beautÃ© Ã  couper le souffle : cascades, pluies torrentielles, mers dÃ©chaÃ®nÃ©esâ€¦ Tout semble lui venir naturellement. Il excelle Ã©galement dans la conception et le dÃ©veloppement d'univers fantastiques ; nous avons trouvÃ© le palais monumental de la dÃ©esse d'ambre Huldra particuliÃ¨rement rÃ©ussi. On peut d'ailleurs apercevoir cet Ã©difice gigantesque sur l'illustration de la pochette. Il est aussi passÃ© maÃ®tre dans l'art de reprÃ©senter des animaux effrayants. Les libellules gÃ©antes, le dieu-loup Fenrir et la forme dÃ©moniaque d'Huldra en sont de parfaits exemples. En revanche, Bec peine moins Ã  exprimer les Ã©motions. Par moments, Thorgal, et surtout son fils Jolan, sont presque mÃ©connaissables. C'est assurÃ©ment un point faible. L'histoire que Bec a crÃ©Ã©e avec la scÃ©nariste ValÃ©rie Mangin (principalement connue pour ses scÃ©narios pour Alix Senator ) peut Ãªtre qualifiÃ©e d'aventure classique et intemporelle. Elle manque cependant de profondeur ; tout reste assez superficiel. Ã€ notrs avis, quelques dÃ©veloppements supplÃ©mentaires auraient Ã©tÃ© apprÃ©ciables. AprÃ¨s tout, l'album compte plus d'une centaine de pages. Cette possibilitÃ© existait pourtant. Bec et Mangin font rÃ©fÃ©rence Ã  trois reprises Ã  des albums classiques de la sÃ©rie principale, Ã  tel point que l'on peut situer l'action entre les parties 6 et 8 de la sÃ©rie principale. Ã€ la page 50, on retrouve la fameuse scÃ¨ne oÃ¹ les Vikings dÃ©couvrent la capsule spatiale accidentÃ©e avec le bÃ©bÃ© Thorgal Ã  son bord, ainsi que la rencontre avec le cÃ©lÃ¨bre Gardien des ClÃ©s. Quelques pages plus loin, on retrouve la fameuse scÃ¨ne des fils de vie de l'album *Au-delÃ  des ombres*. Et que dire de la rÃ©fÃ©rence Ã©vidente au classique *AlinoÃ«* Ã  la fin de l'album. Eh oui, Bec et Mangin sont clairement de grands fans de la sÃ©rie principale. Ils le montrent sans Ã©quivoque. D'ailleurs, de nouveaux Ã©pisodes sont dÃ©jÃ  en prÃ©paration. Le duo Vastra-HÃ©renguel, le tandem Servain-Kid Toussaint et le dessinateur TaDuc travaillent Ã©galement sur leur ode. Ã€ suivreâ€¦

VERDICT
Thorgal Saga est une sÃ©rie magnifique, aux histoires superbes et aux illustrations tout aussi Ã©poustouflantes. Ce rÃ©cit, lui aussi, est un joyau de la saga ; Mangin et Bec y sont, bien sÃ»r, exceptionnels.

Date de parution : 06 FÃ©vrier 2026
Editions : Le Lombard
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