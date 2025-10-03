 Se connecter 
 Se connecter 
 
Les enfants de la RÃ©sistance racontent tome 1 : Josette et Jean-Jacques
PubliÃ© le 17/03/2026 Dans Bandes DessinÃ©es
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1773524228-91GyUNOnBpL._SL1500_.jpg

La sÃ©rie *Les enfants de la RÃ©sistance* a dÃ©butÃ© en 2017 et a connu un succÃ¨s immÃ©diat. Comme beaucoup, nous avons Ã©tÃ© immÃ©diatement conquis. Les expÃ©riences des jeunes fictifs FranÃ§ois, Lisa et EusÃ¨be pendant la Seconde Guerre mondiale ont touchÃ© un trÃ¨s large public. Tandis que l'artiste BenoÃ®t Ers travaille actuellement sur le dixiÃ¨me album, l'auteur Vincent Dugomier lance une sÃ©rie dÃ©rivÃ©e. Dans *Les enfants de la RÃ©sistance racontent*, il donne la parole Ã  de vÃ©ritables tÃ©moins. Des membres des familles de jeunes ayant vÃ©cu la RÃ©sistance racontent leur histoire devant une classe. Enfants, Josette et Jean-Jacques s'engagÃ¨rent dans la RÃ©sistance pendant la guerre. Tandis que les autres jouaient ou allaient Ã  l'Ã©cole, ils prenaient de grands risques. Dans le secret, ils transmettaient des messages, observaient depuis des lieux clandestins ou faisaient parvenir des informations aux libÃ©rateurs. Il s'agit donc de rÃ©cits-cadres oÃ¹ les intervenants offrent des tÃ©moignages personnels aux jeunes d'aujourd'hui afin que les horreurs de la guerre ne soient jamais oubliÃ©es. Dans le premier rÃ©cit, Josette, 13 ans, de Perpignan, tient le rÃ´le principal. TrÃ¨s jeune, elle aidait son pÃ¨re Ã  distribuer lettres et colis Ã  la RÃ©sistance. Cela exigeait beaucoup d'ingÃ©niositÃ© et de crÃ©ativitÃ©. Tout se dÃ©roule sans accroc pendant un certain temps, jusqu'Ã  ce que le pÃ¨re de Josette soit soudainement arrÃªtÃ© par la Gestapo. Ce tÃ©moignage poignant prend vie sous la plume de la dessinatrice AurÃ©lie Neyret. Ces derniÃ¨res annÃ©es, elle s'est fait connaÃ®tre grÃ¢ce Ã  des sÃ©ries brillantes comme *Le Journal de Cerise* et la trilogie *Lulu et Nelson* .

Dans la seconde histoire, nous faisons la connaissance de Jean-Jacques, douze ans. Il espionne l'aÃ©roport du Mans pour le compte de la RÃ©sistance. LÃ  encore, les dessins sont signÃ©s par une femme. Marie Duvoisin illustre cette histoire avec une grande justesse. Son style de dessin, Ã  la fois chaleureux et sensible, convient parfaitement Ã  ce rÃ©cit. Tout Ã  la fin de l'album se trouve un court dossier historique de quatre pages qui fournit au lecteur des informations supplÃ©mentaires sur les deux personnages principaux, avec des photos et des documents d'Ã©poque. Ainsi, chaque rÃ©cit forme deux histoires distinctes et indÃ©pendantes, sans aucune confusion possible. De plus, leur qualitÃ© est Ã©gale. Un ajout plus subtil Ã  une sÃ©rie Ã  succÃ¨s.

VERDICT
La sÃ©rie Â« Les enfants de la RÃ©sistance Â» a dÃ©jÃ  prouvÃ© sa qualitÃ© et sa valeur Ã©ducative. Ce spin-off mÃªle deux histoires vraies. Certains moments poignants ne sont pas montrÃ©s littÃ©ralement ; il faut les imaginer soi-mÃªme, ce qui renforce lâ€™impact. Une maniÃ¨re astucieuse de rester accessible Ã  un jeune public. Chaque illustratrice dessine une histoire. Leurs styles diffÃ¨rent mais se complÃ¨tent harmonieusement.

Date de parution : 03 Octobre 2025
Editions : Le Lombard
Plus d'articles dans cette catÃ©gorie
18/03/2026 @ 18:35:37
Thorgal Saga tome 6 : La dÃ©esse d'ambre
16/03/2026 @ 15:29:38
Le Paris des Merveilles tome 3: L'Ã‰lixir d'Oubli 1/2
13/03/2026 @ 15:55:55
La FiancÃ©e du clan Kyougane tome 1
12/03/2026 @ 15:46:20
Gaslight Stray Dog Detectives tome 1
11/03/2026 @ 19:03:20
Batman: One Dark Knight - N&B
10/03/2026 @ 15:07:12
La Duelliste tome 2 : Botte secrÃ¨te et corset
09/03/2026 @ 14:49:24
Tower Dungeon tome 3
06/03/2026 @ 15:50:09
Docteur Poche : Les Jardins d'Alice
05/03/2026 @ 16:20:22
Ã€ crocs Ã  toi tome 1
04/03/2026 @ 04:16:05
Promise Cinderella tome 6

Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os18-03
Test Sumerian Six ( PS5) - Un hommage respectueux Ã  ses inspirations
 Mobile18-03
Oppo lance le Find N6 sans pli central.
 MatÃ©riel18-03
Un SSD de 16 To a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© au prix de 16 000 dollars.
 AMD18-03
AMD se prÃ©pare Ã  lancer le processeur Ryzen 7 9750X.
 Internet18-03
Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, mais vous payez plus cher (ou votre dÃ©bit est rÃ©duit).
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page