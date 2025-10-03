Les enfants de la RÃ©sistance racontent tome 1 : Josette et Jean-Jacques





La sÃ©rie *Les enfants de la RÃ©sistance* a dÃ©butÃ© en 2017 et a connu un succÃ¨s immÃ©diat. Comme beaucoup, nous avons Ã©tÃ© immÃ©diatement conquis. Les expÃ©riences des jeunes fictifs FranÃ§ois, Lisa et EusÃ¨be pendant la Seconde Guerre mondiale ont touchÃ© un trÃ¨s large public. Tandis que l'artiste BenoÃ®t Ers travaille actuellement sur le dixiÃ¨me album, l'auteur Vincent Dugomier lance une sÃ©rie dÃ©rivÃ©e. Dans *Les enfants de la RÃ©sistance racontent*, il donne la parole Ã de vÃ©ritables tÃ©moins. Des membres des familles de jeunes ayant vÃ©cu la RÃ©sistance racontent leur histoire devant une classe. Enfants, Josette et Jean-Jacques s'engagÃ¨rent dans la RÃ©sistance pendant la guerre. Tandis que les autres jouaient ou allaient Ã l'Ã©cole, ils prenaient de grands risques. Dans le secret, ils transmettaient des messages, observaient depuis des lieux clandestins ou faisaient parvenir des informations aux libÃ©rateurs. Il s'agit donc de rÃ©cits-cadres oÃ¹ les intervenants offrent des tÃ©moignages personnels aux jeunes d'aujourd'hui afin que les horreurs de la guerre ne soient jamais oubliÃ©es. Dans le premier rÃ©cit, Josette, 13 ans, de Perpignan, tient le rÃ´le principal. TrÃ¨s jeune, elle aidait son pÃ¨re Ã distribuer lettres et colis Ã la RÃ©sistance. Cela exigeait beaucoup d'ingÃ©niositÃ© et de crÃ©ativitÃ©. Tout se dÃ©roule sans accroc pendant un certain temps, jusqu'Ã ce que le pÃ¨re de Josette soit soudainement arrÃªtÃ© par la Gestapo. Ce tÃ©moignage poignant prend vie sous la plume de la dessinatrice AurÃ©lie Neyret. Ces derniÃ¨res annÃ©es, elle s'est fait connaÃ®tre grÃ¢ce Ã des sÃ©ries brillantes comme *Le Journal de Cerise* et la trilogie *Lulu et Nelson* .Dans la seconde histoire, nous faisons la connaissance de Jean-Jacques, douze ans. Il espionne l'aÃ©roport du Mans pour le compte de la RÃ©sistance. LÃ encore, les dessins sont signÃ©s par une femme. Marie Duvoisin illustre cette histoire avec une grande justesse. Son style de dessin, Ã la fois chaleureux et sensible, convient parfaitement Ã ce rÃ©cit. Tout Ã la fin de l'album se trouve un court dossier historique de quatre pages qui fournit au lecteur des informations supplÃ©mentaires sur les deux personnages principaux, avec des photos et des documents d'Ã©poque. Ainsi, chaque rÃ©cit forme deux histoires distinctes et indÃ©pendantes, sans aucune confusion possible. De plus, leur qualitÃ© est Ã©gale. Un ajout plus subtil Ã une sÃ©rie Ã succÃ¨s.La sÃ©rie Â« Les enfants de la RÃ©sistance Â» a dÃ©jÃ prouvÃ© sa qualitÃ© et sa valeur Ã©ducative. Ce spin-off mÃªle deux histoires vraies. Certains moments poignants ne sont pas montrÃ©s littÃ©ralement ; il faut les imaginer soi-mÃªme, ce qui renforce lâ€™impact. Une maniÃ¨re astucieuse de rester accessible Ã un jeune public. Chaque illustratrice dessine une histoire. Leurs styles diffÃ¨rent mais se complÃ¨tent harmonieusement.Date de parution : 03 Octobre 2025Editions : Le Lombard