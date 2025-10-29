 Se connecter 
 Se connecter 
 
Le Paris des Merveilles tome 3: L'Élixir d'Oubli 1/2
Publié le 16/03/2026 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1773509725-91eK7dKLJtL._SL1500_.jpg


Cette fois, deux histoires se déroulent en parallèle : tandis que le magicien Louis Denizart Hippolyte Griffont raconte à son ami Edmond sa rencontre avec sa partenaire Isabelle il y a près de deux siècles, et la conspiration entourant la guerre des dragons et des elfes dans l'Autre Monde dans laquelle ils se sont retrouvés mêlés, une nouvelle intrigue, peut-être liée à la précédente, se trame également dans le Paris des Merveilles en 1910. Et soudain, Louis et Isabelle de Saint-Gil se retrouvent au cœur d'une aventure nouvelle et palpitante.

Suite à la disparition tragique et prématurée du dessinateur Étienne Willem (on ne le répétera jamais assez), la question principale était de savoir s'il fallait poursuivre la série et, le cas échéant, comment. Dans un tel cas, on partage l'avis de l'éditeur et des autres parties prenantes : il n'y a pas de meilleur hommage à l'auteur que de continuer le projet qui lui a été si brutalement arraché. Cela n'a absolument rien à voir avec l'exploitation de l'œuvre après la mort de l'artiste – et à ma connaissance, personne n'a jamais défendu cette idée auparavant. Ce serait d'ailleurs une erreur. Avec la jeune illustratrice belge Capia, de son vrai nom Sarah Capricci, ils ont vraiment décroché le gros lot, à mon avis. Christophe Arleston écrit dans sa postface à ce volume que Willem n'avait dessiné que quinze pages. Bien que le storyboard complet contienne déjà les croquis préliminaires, Capia a magistralement relevé le défi de s'imprégner du style d'une autre artiste et l'a imité à la perfection : aucune transition n'est perceptible d'une page à l'autre. Tout simplement parfait. Le seul bémol, à partir de la page 51, est l'utilisation de personnages inhabituellement petits et de perspectives un peu plus simples (et moins dynamiques) que celles auxquelles Willem est habituée, pendant deux ou trois pages. Mais ensuite, Capia se rattrape et le style artistique est à nouveau impeccable. Espérons qu'elle maintiendra ce niveau de qualité dans le prochain volume, le premier qu'elle illustrera entièrement seule. L'histoire est tout aussi captivante que le premier diptyque. Cette fois, deux intrigues d'espionnage se déroulent simultanément, exigeant un peu de concentration pour suivre le fil, car les changements de scène surviennent souvent en milieu de page et ne sont signalés que par un léger changement de couleur. Cependant, cela reste accessible ; l'intrigue n'est pas surchargée et, au final, les deux histoires sont liées. Nous n'en dirons pas plus, si ce n'est qu'il y a un autre suspense insoutenable à la fin. Que demander de plus ?

VERDICT
Une suite fantastique de cette série d'espionnage et de fantasy captivante et originale, se déroulant dans la France du début du XXe siècle. L'histoire entretient des liens étroits avec un univers parallèle peuplé de dragons, de fées, de magiciens, d'ogres et autres créatures mythiques : l'Autre Monde. Cette fois-ci, deux récits s'entremêlent, offrant un divertissement exceptionnel à tous les amateurs de bandes dessinées franco-belges. À lire absolument.

Date de parution : 29 Octobre 2025
Editions : Drakoo
Plus d'articles dans cette catégorie
13/03/2026 @ 15:55:55
La Fiancée du clan Kyougane tome 1
12/03/2026 @ 15:46:20
Gaslight Stray Dog Detectives tome 1
11/03/2026 @ 19:03:20
Batman: One Dark Knight - N&B
10/03/2026 @ 15:07:12
La Duelliste tome 2 : Botte secrète et corset
09/03/2026 @ 14:49:24
Tower Dungeon tome 3
06/03/2026 @ 15:50:09
Docteur Poche : Les Jardins d'Alice
05/03/2026 @ 16:20:22
À crocs à toi tome 1
04/03/2026 @ 04:16:05
Promise Cinderella tome 6
03/03/2026 @ 16:06:39
Cats and Dragon tome 2
02/03/2026 @ 16:08:44
Cats and Dragon tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos16-03
Test Showgunners (PS5) - Participez à une émission de téléréalité mortelle.
 Jeux Vidéos16-03
Tomb Raider I-III Remastered accueille un mode challenge
 Matériel16-03
Crise du marché de l'hélium : la production de puces pourrait être fortement impactée.
 Musique16-03
Spotify confie son algorithme à ses utilisateurs. Désormais, c'est à nous de choisir ce que nous écoutons.
 Microsoft16-03
L'attente des shaders est terminée. Microsoft annonce une avancée majeure pour les joueurs PC.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page