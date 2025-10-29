Le Paris des Merveilles tome 3: L'Élixir d'Oubli 1/2

Cette fois, deux histoires se déroulent en parallèle : tandis que le magicien Louis Denizart Hippolyte Griffont raconte à son ami Edmond sa rencontre avec sa partenaire Isabelle il y a près de deux siècles, et la conspiration entourant la guerre des dragons et des elfes dans l'Autre Monde dans laquelle ils se sont retrouvés mêlés, une nouvelle intrigue, peut-être liée à la précédente, se trame également dans le Paris des Merveilles en 1910. Et soudain, Louis et Isabelle de Saint-Gil se retrouvent au cœur d'une aventure nouvelle et palpitante.Suite à la disparition tragique et prématurée du dessinateur Étienne Willem (on ne le répétera jamais assez), la question principale était de savoir s'il fallait poursuivre la série et, le cas échéant, comment. Dans un tel cas, on partage l'avis de l'éditeur et des autres parties prenantes : il n'y a pas de meilleur hommage à l'auteur que de continuer le projet qui lui a été si brutalement arraché. Cela n'a absolument rien à voir avec l'exploitation de l'œuvre après la mort de l'artiste – et à ma connaissance, personne n'a jamais défendu cette idée auparavant. Ce serait d'ailleurs une erreur. Avec la jeune illustratrice belge Capia, de son vrai nom Sarah Capricci, ils ont vraiment décroché le gros lot, à mon avis. Christophe Arleston écrit dans sa postface à ce volume que Willem n'avait dessiné que quinze pages. Bien que le storyboard complet contienne déjà les croquis préliminaires, Capia a magistralement relevé le défi de s'imprégner du style d'une autre artiste et l'a imité à la perfection : aucune transition n'est perceptible d'une page à l'autre. Tout simplement parfait. Le seul bémol, à partir de la page 51, est l'utilisation de personnages inhabituellement petits et de perspectives un peu plus simples (et moins dynamiques) que celles auxquelles Willem est habituée, pendant deux ou trois pages. Mais ensuite, Capia se rattrape et le style artistique est à nouveau impeccable. Espérons qu'elle maintiendra ce niveau de qualité dans le prochain volume, le premier qu'elle illustrera entièrement seule. L'histoire est tout aussi captivante que le premier diptyque. Cette fois, deux intrigues d'espionnage se déroulent simultanément, exigeant un peu de concentration pour suivre le fil, car les changements de scène surviennent souvent en milieu de page et ne sont signalés que par un léger changement de couleur. Cependant, cela reste accessible ; l'intrigue n'est pas surchargée et, au final, les deux histoires sont liées. Nous n'en dirons pas plus, si ce n'est qu'il y a un autre suspense insoutenable à la fin. Que demander de plus ?Une suite fantastique de cette série d'espionnage et de fantasy captivante et originale, se déroulant dans la France du début du XXe siècle. L'histoire entretient des liens étroits avec un univers parallèle peuplé de dragons, de fées, de magiciens, d'ogres et autres créatures mythiques : l'Autre Monde. Cette fois-ci, deux récits s'entremêlent, offrant un divertissement exceptionnel à tous les amateurs de bandes dessinées franco-belges. À lire absolument.Date de parution : 29 Octobre 2025Editions : Drakoo