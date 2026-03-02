Sumerian Six est un jeu de stratégie tactique et d'infiltration développé par Artificer qui arrive enfin sur consoles après sa sortie PC en septembre 2024. Fortement inspiré des classiques du genre, tels que la série Commandos, il revisite un titre axé sur la planification minutieuse, la furtivité et la coordination d'équipe. Sumerian Six se distingue toutefois par un mélange original de science-fiction pulp, d'expérimentations occultes et d'espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de se concentrer uniquement sur la guerre historique, le jeu propose un récit uchronique où d'étranges technologies et des découvertes surnaturelles menacent de bouleverser le cours du conflit. L'histoire suit l'Escadron Enigma, une équipe de scientifiques recrutés pour une opération secrète alliée chargée d'empêcher une percée dangereuse des puissances de l'Axe. Ces agents ne sont pas des soldats conventionnels, mais des esprits brillants dont les découvertes scientifiques se traduisent par des capacités tactiques hors du commun sur le terrain. Leur principal adversaire est un ancien collègue qui a fait défection et expérimente une substance mystérieuse appelée Geiststoff. Ce matériau étrange semble posséder des propriétés surnaturelles capables d'amplifier la technologie au-delà des limites normales. Alors que l'escouade tente de mettre un terme à ces expériences, l'histoire se transforme en une mission d'envergure mondiale impliquant des laboratoires secrets, des reliques anciennes et des armes de plus en plus dangereuses, brouillant la frontière entre science et mysticisme.Le jeu se déroule en vue isométrique, chaque mission étant conçue comme un puzzle d'infiltration soigneusement structuré. Les soldats ennemis patrouillent des environnements aux champs de vision bien définis, obligeant les joueurs à rester dissimulés, à se déplacer dans l'ombre et à planifier leurs actions avec précision. Foncez dans le combat : le jeu récompense la patience et la réflexion stratégique. Les joueurs observent les patrouilles, repèrent les failles des défenses ennemies et coordonnent leurs coéquipiers pour éliminer discrètement les menaces une à une. Chaque infiltration réussie s'apparente à la résolution d'un casse-tête tactique complexe où le timing et le positionnement sont aussi importants que l'habileté brute. Le système d'escouades est une caractéristique essentielle du jeu. Chaque membre de l'Escouade Enigma possède des capacités uniques, façonnées par son expertise scientifique. Certains personnages utilisent des gadgets expérimentaux capables de distraire ou de neutraliser les ennemis, tandis que d'autres manient des technologies inhabituelles qui manipulent la perception ou désactivent temporairement les adversaires. Certains personnages excellent dans les éliminations furtives, tandis que d'autres se spécialisent dans le contrôle des foules ou la manipulation du champ de bataille. Le défi consiste à combiner ces capacités de manière créative pour vaincre des formations ennemies de plus en plus complexes. Les joueurs doivent souvent exécuter des actions synchronisées où plusieurs personnages agissent simultanément, créant ainsi des moments où une coordination précise mène à des victoires stratégiques gratifiantes.La conception des niveaux joue un rôle majeur dans l'intérêt des possibilités tactiques offertes. Chaque environnement est construit sur de multiples plans d'itinéraires, de cachettes et d'éléments interactifs. Les joueurs peuvent saboter des machines pour créer des diversions, attirer les gardes loin de leurs postes ou utiliser les dangers environnementaux pour éliminer silencieusement leurs ennemis. Les missions se résolvent rarement d'une seule façon, encourageant ainsi l'expérimentation de différentes stratégies. Certains joueurs privilégieront une infiltration discrète qui laisse les ennemis sans méfiance, tandis que d'autres orchestreront des réactions en chaîne complexes grâce aux pièges environnementaux et aux capacités des personnages. Visuellement, le jeu adopte une direction artistique stylisée qui met l'accent sur la lisibilité et l'atmosphère plutôt que sur un hyperréalisme. Les environnements vont des bases militaires fortifiées aux villages isolés, en passant par des installations de recherche secrètes disséminées dans des régions ravagées par la guerre. L'éclairage et les ombres jouent un rôle important dans les mécaniques d'infiltration, indiquant clairement les zones sûres où les joueurs peuvent rester invisibles. Le design des personnages reflète les personnalités excentriques de l'Escouade Enigma, conférant à chaque membre une identité visuelle distinctive qui renforce son rôle au sein de l'équipe. Le ton narratif équilibre les enjeux sérieux de la guerre avec des moments d'aventure palpitante. Le postulat de scientifiques devenus agents secrets permet une narration créative mêlant espionnage, expériences scientifiques étranges et mystères ancestraux. Les dialogues entre les membres de l'escouade apportent une touche d'humour et contribuent à l'évolution des personnages, évitant ainsi au jeu de sombrer dans une atmosphère trop sombre malgré son contexte de guerre.Ce mélange d'intrigue, de mystère et de plaisanteries donne à l'histoire une saveur unique, la distinguant des jeux de stratégie plus ancrés dans l'histoire. Le rythme de Sumerian Six est grandement facilité par sa structure en missions. Chaque niveau fonctionne presque comme un défi stratégique autonome où les joueurs analysent la situation, élaborent un plan et l'affine par tâtonnement. Le jeu propose des sauvegardes et des chargements fréquents, encourageant l'expérimentation sans trop pénaliser les erreurs. Cette conception rend l'expérience accessible aux nouveaux joueurs tout en offrant une complexité suffisante pour satisfaire les vétérans du genre tactique en temps réel. Malgré ses atouts, le jeu ne plaira peut-être pas à tous. Le rythme posé de l'infiltration exige de la patience, et les joueurs préférant l'action rapide ou les batailles à grande échelle pourraient trouver cette approche plus lente et complexe moins captivante. De plus, certaines missions peuvent se révéler particulièrement ardues si une simple erreur déclenche l'alerte et l'arrivée massive de renforts ennemis. Bien que cette tension fasse partie intégrante du défi, elle peut parfois engendrer de la frustration lors de scénarios particulièrement complexes. De plus, la prise en main apparaît forcément plus délicate à la manette qu'au couple clavier-souris, même si les développeurs ont plutôt bien adapté l'interface pour les consoles.Malgré quelques défauts mineurs, Sumerian Six est un stratégie en temps réel réussi. Son level design soigné, ses personnages attachants et son scénario original offrent une expérience qui récompense la réflexion stratégique et la créativité.