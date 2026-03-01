La série Tales est l'une des franchises de JRPG qui a constamment produit de nouvelles séries à travers les générations. Créée en 1995, la série Tales of compte actuellement 17 titres principaux et des dizaines de spin-offs disponibles sur différentes plateformes. Malheureusement, de nombreux titres plus anciens restent liés à des plateformes obsolètes, les rendant inaccessibles aux nouveaux joueurs. Pour célébrer le 30e anniversaire de la série Tales, Bandai Namco entreprend le projet Remastered afin de faire revivre les anciens jeux Tales sur les consoles de génération actuelle. Après Tales of Graces Remastered et Tales of Xillia Remastered, sortis en 2025, le projet se poursuit avec Tales of Berseria Remastered. L'histoire commence trois ans avant le récit principal. L'intrigue met en scène Velvet Crowe, une jeune femme affectée par la disparition de ses parents, emportés par une maladie transformant les humains en démon. L'héroïne et son petit-frère Laphicet sont recueillis par Artorius, leur beau-frère. En tant que grande sœur, Velvet prend soin de Laphicet au point de lui interdire de sortir de la maison à cause de sa maladie. Au départ, Velvet était une personne douce, chaleureuse et aimante mais tout va brutalement changer quelques années plus tard. L'exorciste Artorius sacrifie Laphicet sous les yeux de Velvet, afin de stopper l'invasion démoniaque. Velvet est elle-même blessée physiquement par une calamité, ce qui lui apportera la possibilité d'absorber toute forme de vie par son bras gauche, mais la privera très certainement de sa pleine conscience. Jetée en prison, Velvet nourrie sa vengeance alors que Artorius est traité comme un héros. Trois ans s'écoulent avant que l'aventure ne commence réellement. Velvet est libérée par Seres, le garde du corps d'Artorius, car elle apparaît comme le seul espoir de ramener l'ordre dans un monde ravagé par ses conflits internes. Désormais, un démon nommé Therion réside en elle. Animée par la vengeance, Velvet n'a qu'un seul but : venger la mort de son frère. Elle n'hésitera pas à éliminer quiconque se dressera sur son chemin. Tales of Berseria n'a clairement pas la trame la plus passionnante qui soit, mais la galerie de personnages présentés demeure attachante, et surtout le début du jeu s'enchaîne tambour battant, ce qui n'est pas si fréquent dans les RPG japonais.Tales of Berseria se présente comme une préquelle à Tales of Zestiria, se déroulant dans le même univers. Berseria corrige plusieurs défauts de Zestiria, notamment son système de caméra et ses personnages peu développés. Le jeu propose six personnages jouables, chacun doté d'une personnalité unique. Bandai Namco a également modifié le système de commandes existant, ce qui pourrait dérouter certains joueurs lors de leur première prise en main. Par exemple, dans les précédents opus de la série Tales, la touche triangle servait à ouvrir le menu et la touche Select ou le pavé tactile à lancer les sketchs. L'aventure et l'exploration constituent bien sûr l'un des aspects les plus importants d'un jeu de rôle. Ceux d'entre vous qui ont déjà joué à Tales of Xillia, Xillia 2 et Zestiria remarqueront sans doute un changement important au niveau de la carte. Celle-ci est plus petite que dans les trois jeux précédents, ce qui permet d'explorer plus facilement et en profondeur sans avoir à parcourir de trop longues distances. Malgré une échelle réduite, les villes, les plaines et les donjons ne sont pas aussi petits qu'on pourrait le croire. Tout au long du jeu, vous découvrirez quatre types de trésors à collectionner : des coffres au trésor, des points lumineux, des feuilles et des esprits Katz . Outre les coffres au trésor, tous ces types de trésors peuvent être réapprovisionnés lorsque vous revisitez certains lieux. En plus de l'histoire principale, vous trouverez des quêtes secondaires et des missions d'alerte maximale tout au long du jeu. Ce dernier propose une grande variété de missions annexes, souvent directement liées à l'histoire principale. De plus, vous pouvez gagner de l'expérience et de l'argent supplémentaires en les accomplissant. Comme expliqué précédemment, vous pouvez lancer une saynète en appuyant sur le bouton triangle lorsqu'une notification apparaît en bas à droite. La présentation des saynètes dans ce jeu est assez originale et différente des précédents opus de la série Tales of. Contrairement aux jeux précédents, où les personnages parlaient en ouvrant et fermant la bouche, les saynètes de Berseria sont présentées dans un style plus expressif et humoristique, chaque animation de dialogue étant plus dynamique.Une nouvelle fonctionnalité absente des précédents Tales of est le Geoboard. Ce véhicule, semblable à un skateboard, peut léviter et atteindre une vitesse élevée. L'utiliser permet d'explorer plus rapidement qu'à pied. De plus, si vous percutez un ennemi de niveau inférieur avec un géoplan, celui-ci sera instantanément éliminé sans même avoir besoin de combattre. Il existe également une fonctionnalité appelée Expédition, similaire au Cat Dispatch dans Xillia 2 , qui permet de rechercher des objets rares. La différence réside dans le fait qu'en plus de rechercher des objets rares, l'Expédition permet aussi de découvrir de nouveaux lieux inexplorés. Chaque fois que vous déployez les voiles de votre navire pour ordonner à votre équipage de partir en expédition, un compte à rebours s'effectue avant que le navire ne fasse son rapport. Plus votre niveau d'expédition est élevé, plus vous avez de chances de découvrir de nouvelles zones, recettes et objets. Au début et à la fin de chaque donjon, vous trouverez un point de téléportation accessible gratuitement. Vous pouvez également utiliser une fiole de Denore pour quitter instantanément le donjon. Un système de voyage rapide vers les villes est également disponible , comme dans Zestiria. Katz est une créature féline qui parcourt le monde de Berseria, à l'instar de Normin dans Zestiria. Katz est généralement emprisonné dans un coffre au trésor rose qui nécessite l'Esprit de Katz pour être ouvert. L'Esprit de Katz est un esprit félin sphérique que vous pouvez collectionner tout au long du jeu. L'un des atouts majeurs du jeu réside dans ses mini-jeux . Vous pouvez jouer à une grande variété de mini-jeux, des plus décontractés aux plus complexes. En les terminant, vous gagnerez des pièces Tales, échangeables contre des objets précieux tels que des accessoires, des costumes et bien plus encore. Globalement cette version PS5 est très proche des précédents titres de la série, même si des ajustements et optimisations ont été faites,. Durant les joutes, les joueurs pourront contrôler un des quatre personnages à l'écran, et il convient de noter que les affrontements se déroulent directement dans votre environnement et non plus dans une arène spéciale. De quoi permettre un plus grand dynamisme certes, mais aussi quelques problèmes de caméras. La carte est pour sa part très simplifiée (une habitude dans la série), et nous ne retrouvons toujours pas de monde ouvert.Le système de combat de Berseria s'appelle Liberation-LMBS (Linear Motion Battle System). Par défaut , vous pouvez vous déplacer librement, une technique souvent appelée « Free Run » dans les précédents jeux Tales of. Contrairement à Zestiria, où le combat se déroule immédiatement sur place, Berseria propose des combats en monde ouvert, comme dans les précédents Tales of. Les ennemis apparaissent à l'écran avant même que vous ne les touchiez. Les combats de Berseria sont plus fluides que ceux de Zestiria. Si vous aimez enchaîner les combos, ce jeu vaut vraiment le détour. Ce jeu propose quatre types de rencontres : normale, favorable, risquée et dangereuse. Une rencontre normale se produit lorsque vous affrontez un ennemi de face. Vous commencez le combat avec trois jauges d'âme. Une rencontre favorable a lieu lorsque vous touchez un ennemi par derrière. Cela vous confère divers avantages, comme une réduction de vos points de vie. Une rencontre risquée se produit lorsqu'un ennemi vous touche par derrière. L'inconvénient est que vous commencez le combat avec deux jauges d'âme . Enfin, une rencontre dangereuse se produit lorsque vous touchez deux ennemis ou plus proches l'un de l'autre et entourés d'une aura noire. Il existe également un affrontement spécial appelé Dire Foe (« Ennemi redoutable »), qui se déclenche si vous obtenez systématiquement un score élevé au même endroit. Un monstre puissant accompagné de sbires immunisés apparaîtra alors. Malgré le risque élevé, vous recevrez une récompense à la hauteur de votre victoire. Vous pouvez toujours fuir si vous vous sentez trop faible pour affronter ce monstre. Le gameplay a quant à lui subi quelques ajustements depuis Xillia 2, les compétences (Artes ingame) peuvent être configurées à l'envie, ce qui permet de choisir soi-même quels combos seront utilisés. Vous pourrez même assigner jusqu'à quatre coups différents par bouton et changer de personnage à la volée (six au total) lors des batailles. Bien sur, utiliser des Artes requiert de l'énergie, ici tout bonnement des âmes, et il faut noter que les adversaires disposent du même système de combat que Velvet, et que vous pourrez réduire leur nombre de combos en leur dérobant des esprits. Les mécaniques sont tellement efficaces, qu'on se croirait parfois dans un véritable jeu de combat !Avant d'engager un combat, il est conseillé de bien comprendre le fonctionnement de la jauge d'âme. Cette jauge, représentée par une barre, remplace les PM dans ce jeu. Par défaut, vous commencez un combat avec trois jauges d'âme. Celles-ci diminuent lorsque vous attaquez et se remplissent lorsque vous réussissez une esquive rapide, un étourdissement ou que vous vainquez un ennemi. Une gestion optimale de la jauge d'âme vous permettra de réaliser de puissants combos. Sachez que dans Berseria, toutes les attaques sont des Artes, contrairement aux attaques classiques de la plupart des jeux Tales. Vous disposez de quatre boutons d'attaque, à combiner en quatre étapes : carré, triangle, croix et rond. Les Artes sont divisés en trois catégories : Martiaux, Cachés et Malak . Les Artes Martiaux sont des attaques rapides infligeant des dégâts standards et utilisables à tout moment. Les Artes Cachés sont des attaques puissantes consommant davantage de jauge d'âme que les Artes Martiaux . Quant aux Artes Malak , ce sont des attaques magiques et de soin nécessitant un temps d'incantation. Chaque personnage maîtrise deux de ces trois catégories d'Artes. Une attaque spéciale qui consomme une jauge d'âme et peut être déclenchée à tout moment en appuyant sur R2. L'attaque « Break Soul » est utilisable si la jauge d'âme de votre personnage est à trois ou plus et est utile pour enchaîner les combos. Vous pouvez également exécuter une attaque finale en mode « Brise-Âmes » , selon le type d'ennemi affronté. En plus de la jauge d'âme , chaque personnage possède une jauge appelée jauge d'explosion , qui lui permet de lancer des Artes Mystiques ou des Attaques de Changement . La jauge d'explosion se remplit lors des Brise-Âmes . Une attaque spéciale peut être lancée en appuyant sur L2 en plein combo. Les Artes Mystiques sont disponibles lorsque la jauge d'explosion atteint trois ou plus. Ensuite, la fonction « Changement de rôle » permet d'échanger les rôles avec un personnage inactif en consommant une unité de sa jauge de Blast . Deux raccourcis permettent de modifier vos tactiques prédéfinies : appuyez sur R3+L1 pour ordonner à toute l'équipe d'attaquer de toutes ses forces, et sur R3+L2 pour lui ordonner de se défendre, d'esquiver et de se soigner.Tout comme Tales of Graces et Xillia Remastered, Tales of Xillia Remastered propose également diverses mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu, que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran. Il y a notammennt le "Dash", une fonctionnalité qui permet à votre personnage de courir beaucoup plus vite que d’habitude. Vous pouvez choisir entre les deux en appuyant sur un bouton. On retrouve également des "Icônes de destination", les joueurs qui ne prêtent pas suffisamment attention aux dialogues des personnages et aux informations en jeu se perdent souvent et ne savent plus quoi faire. Pour éviter cela, les développeurs ont ajouté des icônes en forme de point d'exclamation à l'écran et sur la carte afin de vous guider dans l'histoire. Les missions principales sont généralement marquées d'une étoile (« ? ») sur chaque carte. Les missions secondaires, quant à elles, sont indiquées par un point d'exclamation (« ! »). La "Désactivation des rencontres avec les ennemis" permet de désactiver les rencontres avec les ennemis. Elle est particulièrement utile si vous souhaitez atteindre rapidement un point précis sans avoir à combattre. Ainsi, avec cette fonction activée, vous pouvez éviter le combat même en cas de contact physique avec un ennemi. La "Boutique de Grades" est accessible dès le début : Si vous avez joué régulièrement à Tales of, vous connaissez cette fonctionnalité, sorte de « code de triche officiel », qui permet généralement d'appliquer des bonus ou des malus aux mécaniques de jeu, comme doubler l'EXP, l'argent et autres récompenses, rendant ainsi votre aventure plus facile ou plus difficile. Habituellement débloquée après avoir terminé le jeu, cette fonctionnalité est désormais accessible dès le début. Une option particulièrement utile en début de partie est l'activation d'une réduction de 50 % sur les articles de la boutique. Par ailleurs, "Les cinématiques et les sketches peuvent être passés" : si vous connaissez déjà l’histoire ou si vous souhaitez passer rapidement au gameplay, vous pouvez passer les cinématiques et les sketches existants en maintenant certains boutons enfoncés. Enfin, la "Sauvegarde automatique" est de la partie. Vous avez oublié de sauvegarder vos données ou vous n'avez pas trouvé de point de sauvegarde pendant votre aventure ? Pas de panique, ce jeu prend en charge la sauvegarde automatique, qui enregistrera automatiquement votre progression dans un emplacement dédié.En matière de jeux remasterisés , les graphismes sont incontestablement un point fort. À l'instar de Graces et Xillia, les graphismes ont été peaufinés pour offrir une meilleure netteté que les versions originales, mais ils ne rivalisent pas encore avec ceux de Tales of Arise. Les modèles des personnages sont désormais plus détaillés et leurs couleurs plus vives. L'éclairage a également été amélioré, conférant aux cinématiques une dimension plus dramatique. Tales of Berseria utilise encore la technologie de l'ère PS3 comme base de son développement. Cependant, cela ne signifie pas que ses graphismes soient décevants. Bandai Namco y intègre habilement les couleurs pastel caractéristiques de la série, ce qui les rend encore plus beaux et colorés. Plusieurs détails des personnages, conçus par quatre graphistes différents, sont remarquablement bien rendus en 3D. Les changements d'apparence sont également très visibles lorsqu'on change d'armes, d'accessoires ou de costumes. Si certains environnements et donjons peuvent paraître en basse résolution, les villes, quant à elles, dégagent une impression de grandeur. Outre les personnages, les monstres, anciens comme nouveaux, sont également très variés. La direction artistique colorée renvoie aux codes du manga, malgré un thème beaucoup plus sombre qu'à l'accoutumée. Le character design s'en sort avec les honneurs, et le jeu se veut très accessible. L'interface du menu est présentée de manière informative et impressionnante. Toutes les informations nécessaires sont clairement affichées. Parmi nos présentations visuelles préférées, on retrouve les sketchs. Le développement des animations, qui les rendent plus vivantes, expressives et dynamiques, est un véritable atout pour ce jeu. On regrette toutefois l'absence des bulles de dialogue emblématiques de Tales of lors des cinématiques. Vous maîtriserez rapidement la jouabilité et partirez à l'aventure dans un monde gigantesque. De plus, vous pourrez allègrement zapper les combats dans les donjons et éviter les monstres, ce qui est toujours ça de pris. Quelques mini-jeux ont été intégrés au déroulement de l’intrigue, qui permettront aux différents personnages de gagner des capacités spéciales. Le système de combat très particulier de la saga Tales of se présente comme un mélange de temps réel et tour par tour, à l'instar de Tales of Symphonia. Les possibilités d’attaques sont nombreuses et comme dans tout RPG, la magie répond à l'appel.Si le jeu intègre beaucoup de cinématiques, Tales of Berseria promet une aventure d'environ cinquante heures de jeu sans qu'aucune lassitude ne vienne se manifester. Les développeurs ont créé un univers très singulier, où chacune des régions et des villes visitées affiche son propre caractère. Namco a intégré une quantité impressionnante de quêtes secondaires, et en finissant l'aventure une première fois, vous débloquerez un "new game +" avec un système de point permettant de débloquer des bonus pour la nouvelle partie et des modes de difficultés différents. Cette version remasterisée conserve le scénario original et n'intègre aucun nouveau personnage jouable. Cependant, les développeurs ont ajouté de nombreuses nouveautés qui sauront séduire les nouveaux joueurs et raviver les souvenirs des vétérans. Le jeu a bien sur été localisé en français (les doublages sont en anglais et en japonais). La qualité du doublage anglais de ce jeu est tout simplement remarquable. Tous les comédiens de doublage incarnent leurs personnages avec brio, leur conférant des personnalités immédiatement reconnaissables. On retrouve ainsi la cynique et compatissante Velvet, l'innocent et naïf Laphicet, le bienveillant et légèrement têtu Rokurou, le froid et arrogant Eizen, la joyeuse et hilarante Magilou, et la sérieuse et chaleureuse Eleanor. La musique composée par Motoi Sakuraba confère au jeu une dimension profonde. Des effets sonores tonitruants viennent régulièrement souligner l'intensité des combats. Par ailleurs, le thème d'ouverture, absent des précédents opus de la série Zestiria, est désormais présent. Bandai Namco a conservé le thème « Burn », interprété par FLOW , pour accompagner la cinématique d'introduction du jeu. Notez que cet épisode a été adapté sur les supports modernes par D.A.G Inc. (Digital Artist Guild), un studio d'imagerie par ordinateur, qui a récemment travaillé sur Guilty Gear -Strive- (2022), Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (2025) ou encore Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (2025).Tales of Berseria Remastered est l'un des meilleurs jeux de la série Tales. Il combine les éléments classiques et modernes de la franchise. De plus, grâce à des ajouts et des améliorations de confort de jeu, votre expérience sera encore plus agréable dans ce remaster. L'histoire, plus sombre et mature, ainsi que la protagoniste anti-héros, marquent une rupture significative avec les personnages généralement naïfs de la série Tales. Velvet n'est pas la seule à posséder des caractéristiques uniques qui marquent les esprits. Le système de combat de ce jeu est, à notre avis, le plus accessible aux débutants de toute la série Tales of. Ses mécanismes simples le rendent facile à maîtriser et à comprendre.