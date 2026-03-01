Développé par Artificer, Showgunners est un jeu de stratégie au tour par tour en 3D isométrique avec des éléments de jeu de rôle, mêlant exploration à la troisième personne et esquive de pièges. L'histoire se déroule dans un monde dystopique, où le protagoniste participe activement à une émission de téléréalité brutale et mortelle. Le thème narratif de Showgunners n'est pas totalement inédit ; en réalité, notamment dans le monde du cinéma et de la télévision, l'émission de téléréalité mortelle a déjà été largement surexploitée. Malgré cela, le jeu recèle quelques pépites qui nous tiennent en haleine, notamment grâce à ses personnages et à certains choix audacieux. Mais reprenons depuis le début. Nous incarnons Scarlett Martillo , une candidate piégée dans cette émission de téléréalité pour le moins étrange où la mort en direct suscite à la fois l'intérêt et la dérision du public. Nous vivons donc dans un monde dystopique où la violence extrême est monnaie courante , et qui plus est, un pur spectacle et divertissement avec un présentateur surmédiatisé, des foules massées sur les lieux des massacres prêtes à réclamer des autographes, des sponsors qui financent les armes et la mort, et surtout le maître de cérémonie qui, tel un personnage des Hunger Games, à l'abri dans sa forteresse derrière des écrans géants, prend plaisir à changer constamment les règles du jeu pour rappeler à tous qui est aux commandes. Dans tout cela, nos actions ne sont pas motivées par une simple quête de victoire et d'argent – ??bien au contraire. Le passé de Scarlett , bien que légèrement prévisible et certainement pas très original, parvient à façonner une protagoniste charismatique dont l'évolution est progressive et cohérente. De plus, son passé, directement lié à sa participation à l'émission de téléréalité, nous sera dévoilé petit à petit au fil des chapitres. Mais au-delà de l'héroïne rousse, les personnages secondaires qui nous accompagnent ne sont pas moins impressionnants. Chacun d'eux a plus d'une raison d'être là et de risquer sa vie.Et vous vous attacherez à vos compagnons… et c'est là que le titre vous frappera de plein fouet. Contrairement aux autres jeux du genre, vous ne gérerez pas vous-même votre équipe. À l'exception de Scarlett, vous devrez constamment la modifier en fonction des choix dictés par le scénario linéaire, ce qui entraînera la perte de stratégies entières, élaborées combat après combat. Ce choix ne vous ravira certainement pas en termes de gameplay, mais nous l'avons trouvé très audacieux et cohérent narrativement. Dans Showgunners, on meurt, et on meurt souvent ; personne n'est à l'abri. Il va sans dire que nous avons également apprécié la construction impitoyable et métaphorique qui imprègne tout l'univers du jeu. De l'utilisation des sponsors à la représentation excessive, mais hélas cohérente, des fans inconditionnels massés contre les barrières de sécurité, réclamant quelques minutes d'attention. Les dialogues des séances d'autographes, en effet, offrent des échanges extrêmement intéressants sur le plan sociologique… en plus d'avoir une fonction active dans le jeu. Il s'agit, en fait, des phases optionnelles où vous pouvez choisir entre trois options, chacune ayant des conséquences liées au personnage de Scarlett et à la possibilité de choisir un sponsor. Comme mentionné précédemment, les sponsors jouent un rôle essentiel dans Showgunners et proposent divers bonus passifs en fonction de nos choix et du comportement de Scarlett. Le confessionnal, situé au cœur du hub (seul refuge entre les chapitres), est également lié à ce système. On peut y faire de petites confessions en choisissant parmi différentes options de dialogue. En résumé, ce sont des éléments cohérents qui donnent vie à une réalité surréaliste , déjantée et terrifiante .Showgunners est à la fois un jeu de stratégie au tour par tour à la troisième personne et un jeu d'exploration 3D en temps réel . Le titre fusionne habilement ces deux aspects du gameplay en une expérience unifiée qui définit chaque chapitre. Commençons par les phases d'exploration qui relient les nombreux combats, véritable cœur du jeu, et qui nous obligent à suivre des chemins relativement linéaires et délimités tout en restant vigilants face aux pièges. Ces derniers sont variés : des zones chronométrées classiques à celles où il faut appuyer sur un bouton dès que le feu passe au vert, sous peine d'une explosion. Les murs à pointes à éviter ne manquent pas, tout comme les énigmes environnementales où l'on utilise les deux personnages en passant de l'un à l'autre d'une simple pression sur un bouton. On y trouve également des énigmes spécifiques au personnage qui vous accompagne lors de cette session de jeu. Certes, malgré leur cohérence et leur réalisation soignée, ces sessions sont les moins réussies et finissent par devenir un simple remplissage. En revanche, les défis plus ingénieux, souvent optionnels, qui permettent de remporter un joli coffre au trésor rempli de ressources, ne manquent pas. Il peut s'agir d'argent , de gloire , mais aussi d'armes ou d'équipements de soutien comme des grenades et des trousses de secours. Tous ces éléments sont essentiels pour préparer nos personnages aux rencontres inévitables, qu'il s'agisse d'embuscades pouvant survenir même en pleine exploration ou de véritables défis de grande envergure. Parmi ces derniers, nous mettons en avant les rencontres optionnelles, assorties de récompenses supplémentaires, ainsi que les rencontres principales, indispensables à la progression du chapitre. Les combats dans Showgunners sont classiques pour un jeu tactique au tour par tour. Chaque personnage peut effectuer un certain nombre d'actions par tour : se déplacer, tirer, attaquer avec des coups de pied ou de poing, et utiliser une capacité ou un outil de soutien comme une trousse de soins ou une grenade explosive. Il va de soi que vous serez presque toujours en infériorité numérique face à vos adversaires, mais en contrepartie, vous serez presque toujours plus difficile à vaincre. L'essentiel est de tirer le meilleur parti de vos opportunités, d'utiliser vos capacités et, surtout, vos déplacements.Le jeu propose différents types d' abris , avec des indicateurs à l'écran permettant d'anticiper la portée des ennemis ou d'éventuels obstacles explosifs (comme les barils). On peut également prévoir si l'on peut tirer sur un ennemi et évaluer les chances de succès. Le gameplay est assez simple, mais la stratégie est très riche et se complexifie au fil des changements de partenaires, allant des tanks aux stratèges plus techniques, capables de manipuler le terrain et les ennemis. L'ensemble offre une expérience satisfaisante du début à la fin, dans la moyenne du genre. Chaque personnage possède un arbre de compétences unique , dans lequel vous pouvez investir les points de compétence gagnés à chaque niveau. Cet arbre contient, outre de nouvelles capacités à débloquer, des améliorations passives qui peuvent, par exemple, augmenter la portée de déplacement ou les dégâts. De plus, vous pouvez personnaliser chaque personnage grâce à des puces dédiées qui confèrent des bonus passifs supplémentaires de divers types. Graphiquement , si le jeu ne brille pas par le réalisme de ses personnages, nous avons apprécié son atmosphère macabre et dystopique, mêlée à un univers cyberpunk, avec ses prothèses cybernétiques et ses androïdes. L'exploration des zones de jeu, conçues comme de véritables épisodes d'une émission de téléréalité, est fluide et confère au jeu une identité forte. Les cinématiques 2D, au style bande dessinée, enrichissent encore davantage l'expérience. L'interface est également réussie, bien que légèrement moins cohérente avec les autres éléments du jeu. Le son est de bonne qualité, jamais distrayant et, de fait, en accord avec la production. Un compagnon fidèle qui sait accélérer le rythme au bon moment. Le doublage anglais est également réussi, et l'on note la présence très appréciable et inattendue de sous-titres français. Ces derniers doivent cependant être activés manuellement à chaque lancement du jeu.Showgunners est une agréable surprise. Son gameplay n'innove pas et il s'appuie un peu sur des clichés narratifs, mais le résultat est une œuvre réussie, captivante et qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. L'ambiance est réussie, le gameplay solide et les personnages, avec leurs capacités respectives, sont intrigants. Il est dommage de ne pas avoir un contrôle total sur leur destin, même si nous avons apprécié l'audace de certains rebondissements narratifs.