La Fiancée du clan Kyougane tome 1

La Fiancée du clan Kyougane (Kyougane-ke no Hanayome) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Square Enix. Kuro Kyougane, dernier membre d'une famille respectée de chasseurs de démons, a consacré sa vie à l'extermination de ces créatures après que ses parents en ont été victimes. Le mariage est hors de question pour lui, car il le perçoit comme un fardeau. Cependant, son « oncle » Saji a promis au père de Kuro de lui trouver une épouse convenable. Un jour, en rentrant chez lui, Kuro découvre que la belle Fuyu, sa future épouse, l'attend déjà. Alors que Kuro la considère comme un fardeau, Fuyu lui prouve rapidement qu'elle est bien plus qu'une jolie épouse. Elle fait irruption dans l'abattoir de Kuro et se met à découper une carcasse. Il accepte, et après la cérémonie, Kuro boit le saké de célébration, mais découvre trop tard le poison qu'il contient. Saji révèle le sombre pacte du clan Kyogane avec un puissant démon renard. Chaque génération sacrifie son épouse. Fuyu est prête à le faire, car Kuro lui a sauvé la vie. Mais Kuro résiste au poison, tue le démon et empêche le sacrifice – et un premier baiser, malgré lui, a lieu. Le lendemain, Fuyu a disparu. Kuro apprend qu'une partie du démon l'a possédée – notamment les oreilles et la queue du renard. Ensemble, ils vivent de nouvelles aventures. Kuro sauve Fuyu et décide de partir en « lune de miel » avec elle pour briser la malédiction. Ils doivent affronter le marché noir, les enlèvements et l'Agence des Chasseurs de Démons – mais Fuyu n'a rien à craindre, car elle a son Kuro.Les fantômes et les chasseurs de démons sont très courants dans les histoires japonaises, donc l'histoire peut sembler plutôt ennuyeuse au premier abord, mais un petit rebondissement bienvenu la rend un peu plus palpitante. Non seulement le héros, initialement réticent, ne souhaite pas vraiment le faire au départ et ne change d'avis que lorsqu'il rencontre l'élu, mais les rebondissements qui suivent donnent également vie à l'intrigue. Car Fuyu semble être son alter ego féminin, la femme qu'il attendait. C'est pourquoi il ne voit pas pourquoi il devrait la laisser partir, surtout pas au profit de quelqu'un qu'il devrait normalement combattre. Et ce n'est que le début de cette histoire riche et captivante, qui détourne certains clichés et est par ailleurs très bien présentée, tant sur le plan artistique que sur celui du contenu. On y trouve également de nombreux moments amusants. Les illustrations sont mignonnes et l'histoire est intéressante, mais il est dommage qu'elle se déroule trop vite. Nous aurions aimé qu'ils développent plus subtilement l'évolution des sentiments de Kuroro envers Fuyu. Bien sur, il est compréhensible qu'il faille captiver le lecteur dès le premier épisode, mais il est difficile de nier que, compte tenu de son excentricité, il accepte Fuyu très rapidement. Quoiqu'il en soit, c'est un début réussi avec beaucoup d'action, d'humour et d'émotion. La connexion entre Kuro et Fuyu donne immédiatement envie de lire la suite.La Fiancée du clan Kyougane offre une histoire fantastique divertissante et pleine d'humour, dans laquelle les traditions ne se déroulent pas tout à fait comme prévu, principalement parce que les personnages principaux ont d'autres idées et d'autres projets.Date de parution : 04 Juin 2026Editions : Ki-oon