Gaslight Stray Dog Detectives tome 1

Gaslight Stray Dog Detectives (Gasu Tou Norainu Tanteidan) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Louie fait partie des nombreux enfants des rues qui survivent tant bien que mal dans les rues de Londres, essayant de joindre les deux bouts, comme lui en tant que cireur de chaussures. Et il doit faire face à des clients plutôt désagréables.Cela inclut Sherlock Holmes, qui le prend plus ou moins par hasard à son service, utilisant les enfants des rues comme réseau pour recueillir des informations qu'il ne pourrait obtenir autrement. Mais collaborer avec le détective n'est pas chose aisée.« Voici l'histoire de ceux qui travaillent dans l'ombre du grand détective. C'est l'histoire des laissés-pour-compte. » Avec « Gaslight Stray Dog Detectives », on découvre un récit inspiré de Sherlock Holmes, se déroulant avant le premier roman d'Arthur Conan Doyle et où le Dr Watson n'apparaît pas encore. L'histoire se concentre sur Louie, un gamin des rues cireur de chaussures dont la petite amie est victime d'un meurtre atroce. Dans sa quête du meurtrier, Louie rencontre Sherlock Holmes et entre à son service comme « chien de chasse ». Il veut tout apprendre de lui et sauver les autres enfants des rues de leur destin. On suit leurs aventures au fil des épisodes, affaire après affaire. Sherlock Holmes n'est en effet pas un personnage agréable, car il se comporte comme beaucoup d'autres hommes et femmes de l'époque victorienne, pour qui les orphelins qui traînent dans les rues ne sont rien d'autre que de la racaille criminelle. Cela ne s'applique pas vraiment à Louie, qui s'efforce de rester honnête à sa manière, même s'il ne parvient pas toujours à se taire. Mais cela impressionne peut-être Holmes, qui l'utilise désormais comme informateur. Louie découvre ainsi un monde différent, auquel il avait jusqu'alors peu prêté attention, et commence à tirer ses propres conclusions. Certes, son inexpérience lui fait négliger beaucoup de choses, mais Holmes a un potentiel certain. L'histoire se déroule à Londres à la fin du XIXe siècle, et c'était incroyablement intéressant. L'utilisation des ombres est remarquable et donne vie aux illustrations. L'intriige commence de façon aussi tragique qu'intrigante, et elle n'aurait pas pu susciter davantage la curiosité. Au départ, nous aurions pu la percevoir comme une réinterprétation créative de l'univers de Sherlock Holmes, mais ce n'est que partiellement vrai. Pourquoi ? Vous trouverez la réponse dans la postface, extrêmement instructive et intéressante, alors ne la manquez pas. Le fait qu'il s'agisse d'une histoire de détective n'est un secret pour personne, et pendant la lecture, nous avons ressenti à plusieurs reprises des similitudes avec d'autres histoires célèbres. Chaque petit détail compte, et rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas seulement une histoire avec un cadre attrayant et des enquêtes palpitantes ; Les protagonistes sont également très attachants, et l'on assiste à des contrastes saisissants entre les classes sociales. Bref, pas un seul moment d'ennui, tout s'est parfaitement enchaîné.Gaslight Stray Dogs Detectives mêle l'histoire d'un gamin des rues à celle de Sherlock Holmes pour créer des aventures captivantes qui, vues sous un angle totalement différent, paraissent plus innovantes qu'elles ne le sont réellement. Louie, lui aussi, bénéficie d'une grande liberté et peut évoluer.Date de parution : 07 Mai 2026Editions : Ki-oon