Vampires: Bloodlord Rising est de ces titres qui nous ont immédiatement captivés par son univers : châteaux gothiques, forêts brumeuses, villages toujours au bord des flammes, et au cœur de tout cela, nous, nous réveillant avec une seule idée en tête : reprendre ce qui nous appartient. Si vous appréciez un mélange d'action à la troisième personne, de construction de base et de progression de puissance mission après mission, vous trouverez ici de quoi vous séduire. Son cadre rappelle certains jeux de survie modernes, mais s'enrichit d'une dimension plus théâtrale et immersive. Oubliez le cliché du héros surpuissant : plongez dans une obscurité organisée, où le sang est une ressource, les serviteurs des rouages, et un château qui devient notre empreinte sur le monde, pour le meilleur et pour le pire. Le postulat narratif de Vampires : Bloodlord Rising nous imprègne d'emblée d'une énergie de « retour du roi » : nous nous réveillons affaiblis, littéralement arrachés à un long sommeil, dans une sombre contrée médiévale nommée Sangavia, et le jeu nous pousse à reconstruire notre domination. L'idée du château comme centre névralgique de tout fonctionne également bien au niveau narratif, car il ne s'agit pas simplement d'un décor de jeu vidéo ; c'est un symbole, une soif ancestrale qu'il faut assouvir et qui nous permet de reconquérir territoire et influence. En substance, nous nous retrouvons à poursuivre un objectif à la fois personnel et politique : redevenir quelqu'un, dans un monde qui nous craint, et choisir quel genre de « quelqu'un » nous voulons devenir. L'écriture ne prétend pas révolutionner le genre, mais plutôt nous tenir en haleine grâce à une progression constante et une tonalité gothique-folklorique qui s'accorde parfaitement avec l'univers résolument sombre. Le principal moteur de l'intrigue réside dans le sentiment d'être à la fois guidés et manipulés : une voix, des présences, des figures qui semblent en savoir plus que nous et qui nous mènent au bon endroit au bon moment. Cette approche nous plaît car elle alimente un doute constant : sommes-nous en train de reprendre le pouvoir ou sommes-nous simplement manipulés ?La beauté du jeu tient à ce qu'il exploite cette ambiguïté sans nous noyer sous des explications interminables, laissant parler les missions, les notes et les petits détails de l'environnement. N'attendez pas de rebondissements à la manière des thrillers modernes ; attendez-vous plutôt à une montée en puissance progressive, presque rituelle, qui tire parti de l'atmosphère et d'un sentiment de menace grandissant au fil de notre progression. Et lorsque nous commençons enfin à percevoir le territoire comme « le nôtre », le récit remplit son rôle : il nous présente un monde qui réagit, car le pouvoir ne s'acquiert jamais sans contrepartie et la chasse n'est jamais à sens unique. Le second moteur narratif provient du conflit entre domination et humanité résiduelle : le jeu, même dans ses descriptions officielles, insiste sur le fait que nos choix définissent l'héritage de notre personnage et le type de royaume que nous bâtirons. Voilà ce qui, sur le papier, semble être une promesse alléchante : le vampire tyran qui règne par la terreur face au seigneur des ténèbres qui, pour des raisons qui lui sont propres, décide d’instaurer un ordre « plus durable » pour la population. En pratique, ce que l’on perçoit en jouant, c’est une direction claire : des choix et des nuances nous sont proposés, et la structure basée sur des objectifs et une progression nous amène à réfléchir à la manière dont nous traitons nos proies, nos serviteurs et nos ennemis. Il ne s’agit pas d’un RPG à l’ancienne où chaque dialogue bouleverse le monde ; c’est un système plus moderne et fonctionnel, conçu pour offrir des heures et des heures d’exploration, de construction et de combat. L’avantage, c’est que même si l’intrigue reste « au service » du gameplay, elle continue de nous fournir un contexte cohérent, et un contexte cohérent est essentiel dans un jeu de ce genre. Malheureusement, Vampires : Bloodlord Rising n’est actuellement pas localisé en italien .Parlons gameplay , car c'est là que Vampires: Bloodlord Rising révèle tout son potentiel. Le jeu propose un monde ouvert gothique avec des éléments de survie : on explore, on récolte des ressources, on fabrique des objets, on combat et, surtout, on construit et développe un château, qui n'est pas qu'un simple point de ralliement, mais un véritable système. Le cœur du château doit être alimenté en sang pour débloquer de nouvelles possibilités et, de fait, étendre notre champ d'action. Cette idée nous a immédiatement séduits car elle rend la construction de la base organique : on ne construit pas seulement pour l'esthétique ou le confort ; on construit parce que c'est lié à notre soif de pouvoir. Parallèlement, on gère des serviteurs et des suivants grâce à un système de microgestion qui, lorsqu'il est bien maîtrisé, nous donne vraiment l'impression d'être au centre d'une petite machine de domination. Le jeu propose également un mode coopératif jusqu'à quatre joueurs, un choix judicieux : construire ensemble et partager les rôles et les tâches peut alléger la monotonie de la récolte et dynamiser certaines phases de combat. Les combats sont en vue à la troisième personne , avec des pouvoirs vampiriques, des transformations et une progression basée sur les compétences permettant de personnaliser son style. L'idée des formes est intéressante, car elle nous pousse à réfléchir non seulement aux dégâts infligés, mais aussi au type de prédateur que nous voulons incarner : plus aristocratique et dominant, ou plus agressif et prédateur, avec la possibilité de se transformer et même d'adopter des formes utiles pour l'exploration. Une fois le rythme des combats trouvé, entre esquives, attaques, compétences et coups de grâce, le jeu parvient véritablement à nous donner un sentiment de puissance, et le ton sanglant est à la hauteur des promesses. Il y a cependant un bémol : dans certaines situations, la sensation n'est pas toujours chirurgicale, et la lisibilité des combats ainsi que la gestion des cibles pourraient être améliorées. Résultat : surtout en arrivant dans de nouvelles zones, on peut passer de « on va tous les anéantir » à « ils nous ont déchiquetés en trois secondes » sans aucune impression de progression linéaire. Ce n'est pas forcément un défaut absolu, car un certain niveau de danger est sain, mais ici, la courbe semble parfois plus abrupte que nécessaire, comme s'il manquait un ajustement subtil entre difficulté, retour d'information et contrôle.Vient ensuite l'exploration , dont le rythme est intéressant : le monde est « ouvert », mais pas entièrement accessible dès le départ, car certaines zones sont bloquées par une sorte de barrière et se débloquent à mesure que notre puissance augmente. Ce système fonctionne car il évite le syndrome d'une immense carte vide où l'on se sent perdu, et en même temps, il crée des objectifs concrets : améliorer le château, se renforcer, puis conquérir une nouvelle partie de Sangavia. Ce rythme nous a rappelé certaines progressions des RPG d'action modernes, avec une touche de survie qui exige de la planification : avant d'aller trop loin, il est judicieux de préparer des provisions, de l'équipement et peut-être d'optimiser un peu la « chaîne de production » de notre domaine. Le risque, bien sûr, est que l'agriculture devienne une corvée, et là, beaucoup dépend de notre approche : si nous voulons tout, tout de suite et parfaitement, nous nous lassons ; Si nous nous laissons emporter et acceptons que le château se construise lentement, nous entrons dans une agréable spirale du « petit boulot rapide et puis j'arrête » dont nous connaissons parfaitement l'issue. La construction du château est l'un des fondements du jeu, et pour nous, c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles il se démarque. Il ne s'agit pas simplement de placer des murs et des portes : l'accent est mis sur la personnalisation, ce qui encourage l'expérimentation, et l'ambiance gothique générale rend même les structures les plus simples spectaculaires. Nous avons apprécié la variété des éléments et des textures utilisables, car ils stimulent la créativité, qui, dans un jeu de ce genre, représente la moitié du plaisir. En revanche, comme c'est souvent le cas avec les systèmes de construction ambitieux, la gestion manque parfois de fluidité : articulations, placements, petites frictions d'interface, et l'impression qu'il manque encore de fluidité entre ce que nous voulons faire et ce que le jeu nous permet de faire sans hésitation. C'est dommage, car lorsque tout fonctionne correctement, rentrer chez soi, admirer les tours, aménager une pièce, l'optimiser devient un véritable rituel. Lorsque nous nous attardons sur un détail, nous nous rappelons que l'ambition technique a un coût et que les systèmes complexes sont fragiles. Cela reste un élément puissant, notamment pour ceux qui aiment l'idée de transformer une base en une extension du personnage.L'art et la technique , dans un jeu gothique, relèvent presque du pacte avec le diable : si l'on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas. Visuellement, Vampires: Bloodlord Rising privilégie l'atmosphère à l'hyperréalisme, un choix judicieux : brouillard, marais, ruines, forêts obscures, châteaux tout droit sortis d'un folklore européen revisité. Sangavia est une terre qui murmure « quelque chose cloche » même quand il ne se passe rien, un atout majeur qui nourrit à la fois l'exploration et le fantasme de puissance. Les animations et certains effets liés aux pouvoirs vampiriques parviennent souvent à nous faire sentir comme des prédateurs surnaturels, dans une mise en scène certes imparfaite, mais cohérente. Parfois, l'impact visuel du château et de ses intérieurs nous fait dire : « Voilà, c'est chez moi », et c'est loin d'être anodin. Techniquement, le jeu repose sur des bases solides, mais nécessite encore des améliorations et une optimisation . Dans certaines sessions, tout se déroule avec une fluidité exemplaire et la structure en monde ouvert déploie toute sa puissance. Dans d'autres, de petits couacs apparaissent, donnant l'impression d'un travail de finition encore en cours, et une certaine raideur se fait particulièrement sentir lorsqu'on passe rapidement de la construction à la gestion, puis au combat. Il ne s'agit pas d'un désastre, mais plutôt de l'irrégularité qui accompagne souvent les projets très systémiques : tant de mécaniques, tant d'interfaces, tant d'éléments qui doivent communiquer clairement et instantanément. La bonne nouvelle, c'est que la structure est là ; la mauvaise, c'est que le niveau de finition n'est pas toujours uniforme et que le jeu semble viser une version plus aboutie, raison pour laquelle les versions consoles ont sans doute été décalées.Les joueurs sensibles à ces aspects devraient s'y aventurer avec des attentes réalistes : nous achetons ici une expérience riche, pas forcément peaufinée dans les moindres détails. Enfin, l' audio remplit parfaitement son rôle en contribuant à l'atmosphère et en donnant de la profondeur à l'aventure. Par moments, la voix off et certaines répliques parviennent à donner de la personnalité au récit, rendant plus crédible la sensation de « forces à l'œuvre » autour de nous. L'ambiance sonore contribue grandement à créer une tension palpable : bruits de pas, bruissements, sons nocturnes, et cette impression d'un monde hostile qui n'a pas besoin de surgir toutes les cinq secondes pour être inquiétante. Tout ne persiste pas après plusieurs jours, mais l'ambiance sonore nous accompagne efficacement et de manière constante tout au long du jeu. Et dans un titre qui mise tout sur l'atmosphère, la constance est primordiale. Et bien sur, le jeu est traduit en français, ce qui est toujours utile.Vampires: Bloodlord Rising fonctionne à merveille lorsqu'il nous permet d'incarner pleinement le seigneur de la nuit , entre construction de châteaux, ascension sociale et ce rythme addictif du « je conquiers une nouvelle partie du monde, puis je m'arrête ». Le gameplay est solide, l'atmosphère gothique est réussie et l'idée de lier la progression à notre domination est plus pertinente qu'il n'y paraît. Cependant, certains défauts sont indéniables : des combats parfois imparfaits dans les situations les plus sombres et un niveau de finition inégal qui brise parfois la magie.