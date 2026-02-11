 Se connecter 
Batman: One Dark Knight - N&B
Publié le 11/03/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1772985701-batman-one-dark-knight.jpg


Batman est chargé d'escorter un convoi de prisonniers transportant le méta-vilain EMP de l'asile d'Arkham à la prison de Blackgate , située loin de Gotham City . Cependant, d'autres criminels sont à la recherche du prisonnier, et le convoi devient rapidement incontrôlable. Lorsqu'une puissante impulsion électromagnétique plonge la ville dans l'obscurité totale, une course-poursuite à grande vitesse s'engage. Le Chevalier Noir parviendra-t-il à escorter EMP à travers les bandes de criminels et à le conduire en prison ? L'artiste britannique Jock , connu pour son style anguleux et distinctif, a déclaré avoir travaillé sur cette histoire pendant environ un an. Il a particulièrement apprécié la grande liberté créative que lui offrait DC Black Label . Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait intégré EMP , un personnage inédit . Ce vilain porte bien son nom, puisqu'il possède le pouvoir de contrôler et de désactiver les appareils électriques et autres dispositifs similaires. Ce qui commence comme une histoire classique de Batman se transforme rapidement en un thriller haletant . Il faut toutefois reconnaître que le concept de l'intrigue est loin d'être original : un prisonnier est transféré, les choses tournent mal et le chaos s'installe. Ce scénario est déjà bien connu des films, des séries et des romans. Néanmoins, Jock parvient à le mettre en scène de façon captivante. L'apparition d' EMP , pour la première fois ici, ajoute une dimension de suspense inédite, contrairement à ce qui se serait passé s'il s'agissait d'un méchant déjà vu. Ce dernier nous révélera plus tard les raisons de son incarcération à Arkham et pourquoi toute la pègre de Gotham le prend pour cible.

Ceci nous amène à un élément qui pimente l'intrigue. Après la panne d'électricité générale qui plonge Gotham dans l'obscurité, les gangs de la ville se jettent sur EMP pour l'éliminer. Pour Batman , qui souhaite l'escorter jusqu'à Blackgate et ne peut compter ni sur Alfred ni sur ses nombreux gadgets, la situation est périlleuse. L'intrigue rappelle souvent l' arc narratif « No Man's Land » , où Gotham était complètement coupée du monde après un tremblement de terre. Cependant, Jock laisse ici un potentiel inexploité , hormis quelques rares moments . Le Chevalier Noir n'affronte que très rarement les gangs. Même l'apparition d'un méchant familier pourrait s'expliquer par la représentation assez superficielle d' EMP . Il aurait certainement été judicieux d'étendre la mini-série à quatre numéros au lieu de trois. Jock aurait ainsi pu se concentrer davantage sur la traque menée par les gangs, approfondir la personnalité du méchant et développer plus efficacement certaines intrigues secondaires. En l'état, certaines motivations restent malheureusement obscures. Ceci dit, le volume est visuellement superbe ! Les amateurs du style de l'artiste seront comblés. Si les scènes nocturnes sont rendues dans un parfait mélange de noirs et de bleus, les scènes au crépuscule et à l'aube sont particulièrement saisissantes. L'atmosphère d'une nuit d'ivresse est brillamment retranscrite. L'action oscille entre courses-poursuites sur les toits, explosions spectaculaires et combats brutaux et terrifiants. Le tout est magnifiquement mis en scène grâce à l'étendue du talent de Jock . Des cases dynamiques aux pleines pages, tout y est. Le format album est sans conteste un atout majeur : les contrastes de noir et blancs, les éléments visuels et son style unique sont mis en valeur avec encore plus d'impact dans cette édition limitée offerte en librairie pour deux achats Black Label !

VERDICT
Batman : One Dark Knight de Jock est un titre ambitieux. L'intrigue n'est pas originale, mais elle reste captivante pendant une grande partie de sa durée. Rythmé et mettant en scène un nouveau méchant, il possède tous les ingrédients d'un bon thriller. Malheureusement, il manque de profondeur. Un numéro supplémentaire aurait peut-être permis de pallier ce problème. Visuellement, en revanche, l'ouvrage est une réussite. Action trépidante, illustrations excellentes et palette de couleurs riche donnent vie à l'histoire avec un style soigné. Malgré ses faiblesses narratives, One Dark Knight offre une lecture divertissante à tous les fans du Chevalier Noir .

Date de parution : 11 Février 2026
Editions : Urban Comics
 Notre Avis
7 / 10
