Rayman: 30th Anniversary Edition

Avant d'aborder Rayman 1 en tant que jeu, il faudrait souligner le travail de Digital Eclipse. pour la création de cette compilation. On y trouve cinq versions différentes de Rayman premier du nom : PS1, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Color et Game Boy Advance. Bien sûr, le marketing s'en servira pour dire « 5 jeux pour le prix d'1 » ou quelque chose du genre, mais ne vous y trompez pas : les cinq versions sont pratiquement identiques, à l'exception de la version Game Boy Color, qui n'est en réalité qu'un jeu basé sur Rayman 1, mais avec un level design complètement différent. Un point positif d'emblée : la présence du tout premier prototype de Rayman 1 sur Super Nintendo parmi les titres jouables ! C’est la première fois qu’Ubisoft le met à disposition du public et… oui, il est très court, sans contenu particulier, et même sans musique ! Mais c’est un geste important de préservation, très apprécié par Ubisoft. Un autre atout de cette collection est le documentaire de près de deux heures inclus, qui retrace la création, la sortie et même la période post-lancement de Rayman 1 ! Plusieurs des artistes les plus importants ayant contribué à la création de la mascotte ont été invités à des interviews, et c’est un visionnage passionnant qui révèle de nombreuses informations inédites sur le personnage et tout le processus de développement de Rayman 1. Des illustrations conceptuelles et même le guide de Rayman, qui développe l'histoire originale du personnage, sont également inclus, ce qui est vraiment génial et un atout supplémentaire pour cette collection. Globalement, je dirais que tout le contenu bonus est respectable et très appréciable. Préserver l'histoire de la franchise de manière aussi détaillée et complète dans une sortie de ce type n'est pas donné à toutes les entreprises ; bravo à Ubisoft pour cette initiative.Comme mentionné précédemment, la collection comprend cinq versions différentes de Rayman 1 ainsi que le prototype initial pour SNES. Attention, la grande majorité de ces jeux sont pratiquement identiques, à l'exception de la version Game Boy Color, qui est bel et bien un jeu différent. L'absence des versions SEGA Saturn et SEGA 32X est d'emblée frappante : une omission surprenante compte tenu de la valeur ajoutée qu'elles apporteraient à la collection, notamment grâce aux fonctionnalités exclusives de la version Saturn, comme les effets de transition entre les niveaux et une bande-son légèrement plus nette. Concernant la bande originale, voici un autre point particulier de cette compilation : toute la musique de Rayman 1 a été entièrement réinterprétée (un terme employé par Ubisoft) par Christophe Héra, compositeur de Rayman Origins et Rayman Legends, et ce pour toutes les versions (y compris la version GBA). La nouvelle musique est excellente, comme on pouvait s'y attendre de la part du compositeur de deux des meilleures bandes originales de toute la franchise, mais il est important de noter que certains morceaux ne correspondent pas à l'ambiance du jeu, et qu'il n'est pas possible de revenir aux morceaux originaux. Nous avons beaucoup aimé la musique réimaginée, mais elle conviendrait bien mieux à une nouvelle suite de Rayman Origins/Legends qu'à Rayman 1, et le fait de ne même pas proposer l'option d'activer la bande originale est un énorme oubli.Le maléfique Mr Dark a vaincu Betilla la fée, volé le Grand Protoon du monde de Rayman et emprisonné les Electoons (de minuscules créatures violettes qui gravitent autour de lui), semant le chaos sur son passage. Le monde a besoin d'être sauvé et un seul homme peut relever ce défi : le héros sans membres, Rayman. Rayman doit traverser six mondes différents pour sauver tous les Électoons et vaincre M. Dark. Ses capacités s'amélioreront progressivement : au début, Rayman ne peut que marcher, sauter et se déplacer, mais à chaque rencontre avec la fée Betilla, il apprend de nouvelles techniques, comme le coup de poing télescopique, la capacité de s'accrocher aux falaises ou tout simplement de courir. En 2026, Rayman 1 reste un excellent jeu de plateforme qui vaut vraiment le détour et, heureusement, à l'exception de la bande-son, le jeu original est complet et intact ! Le travail de Digital Eclipse ne présente aucun problème de gameplay ou visuel, contrairement à d'autres compilations. Jouer à Rayman 1 avec cette version est une excellente façon de découvrir ce classique. Les graphismes éclatants et fluides, ainsi que la conception des niveaux captivante et créative, font rapidement comprendre pourquoi Rayman est devenu si célèbre si vite après la sortie de son premier jeu. La seule erreur à ne pas commettre est de ne pas aborder le jeu avec les attentes suscitées par Rayman Origins et Rayman Legends : il ne s'agit pas d'un jeu de plateforme aussi frénétique que ces deux titres plus récents. Rayman 1 vous obligera souvent à réfléchir à vos prochains mouvements, à tel point que Rayman se déplace très lentement et ne peut même pas courir !De plus, des améliorations de confort de jeu ont été apportées à certains titres : la version PS1 est jouable en écran large et des codes de triche permettent de débloquer toutes les capacités, tous les niveaux et de bénéficier de vies/continuations illimitées, tout comme la version MS-DOS. Étrangement, les versions Atari Jaguar, Game Boy Color et Game Boy Advance ne proposent pas ces options, ce qui crée un décalage important avec les deux autres titres, qui ont manifestement bénéficié d'un soin et d'une attention plus poussés. En plus des cinq jeux principaux, Ubisoft a également inclus dans le pack les jeux « Rayman's New Levels » et « Rayman By His Fans », deux extensions pour la version MS-DOS qui, ensemble, offrent 64 nouveaux niveaux ! Des ajouts vraiment géniaux, et il est assez curieux de constater qu'en 1998, Ubisoft interagissait déjà de cette manière avec les fans de ses jeux, au point de leur permettre de créer des niveaux pour un jeu Rayman. D'ailleurs, si vous comptez y jouer, préparez-vous, car ces niveaux sont plutôt corsés. Bien sur, les collectionneurs pourront compter sur une édition physique, mais elle n'est pas éditée par Ubisoft mais par Atari.Même 30 ans après sa sortie, Rayman 1 reste créatif, exigeant et d'une grande beauté artistique, malgré un rythme moins soutenu que celui de Rayman Origins et Rayman Legends. Cette compilationréussit l'essentiel : préserver avec respect le premier jeu de cette mascotte emblématique, et contextualiser sa création grâce à des documentaires, des interviews, des illustrations conceptuelles, et même un prototype.